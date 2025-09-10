Horóscopo de hoy: día miércoles 10 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Phillippe, 51; Colin Firth, 65; Amy Irving, 72; Joe Perry, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: minimice sus reacciones al tratar asuntos de dinero, salud o legales, o cuando surjan asociaciones o empresas conjuntas. Es fundamental proteger su reputación, finanzas y posición. Sea directo, haga preguntas e incorpore en cualquier acuerdo detalles pequeños pero vitales que le brinde protección adicional. No tenga miedo de avanzar por su cuenta. Su capacidad de prestar atención a los detalles, completar tareas y alcanzar el éxito de forma independiente es evidente. Sus números son 7, 15, 19, 23, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es demostrativo, atractivo y servicial. Es sensible y exigente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acepte el cambio y baile al ritmo que le resuene, usando sus habilidades, talentos y cualificaciones para buscar un puesto o pasatiempo que lo lleve a su lugar feliz. Las mejoras personales lo llevarán al crecimiento y a nuevas posibilidades. Las personas que conozca en el camino desempeñarán un papel crucial en su éxito. Las alianzas son favorables. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): póngase en marcha. El tiempo libre es su enemigo, por lo tanto no divague; elija iniciar lo que su instinto le dice que haga a continuación. Lo mejor para usted es participar en actividades físicas que impliquen contactos de negocios, una causa que le preocupe o hacer algo aventurero con un ser querido. Las mejoras en el hogar costarán más de lo previsto. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): anhelará cambios y emociones, y si investiga y hace planes sus deseos cumplirán sus expectativas. Asistir a una reunión o inscribirse en una charla informativa le abrirá puertas que lo impulsarán hacia adelante y fomentarán nuevos comienzos. No crea todo lo que oye y asegúrese de recibir las ofertas por escrito. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se enfade; muévase. Lo que cuenta es cómo reacciona y lo que logra. Haga a un lado sus emociones y aléjese de cualquiera que intente convencerlo de cumplir un sueño ajeno. Sea fiel a sí mismo y céntrese en el hogar, la familia y lo que le conviene. Tome las riendas en lugar de dejar que alguien más controle el resultado. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite la tentación. Exagerar le saldrá caro. Concéntrese en verse y sentirse lo mejor posible, y use su inteligencia para superar a cualquiera que intente desviarlo. Ponga su energía en las mejoras del hogar, recibir invitados y darse la palmadita en la espalda que merece por hacer lo mejor para sí mismo. El romance está en las estrellas. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una muestra de aprecio es suficiente, pero no sienta que tiene que ir más allá de lo que le corresponde. Cuanto más ofrezca, más fácil será que otros se aprovechen de usted. Tenga claro lo que puede hacer y cuánto está dispuesto a hacer por los demás. No se sienta culpable por ponerse en primer lugar. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): use sabiamente su energía. Tendrá muchas salidas, pero no todas le brindarán el mismo rédito. Investigue a fondo, descubra qué le funciona mejor y canalice su energía para darlo todo. Perfeccionar sus habilidades y dirigirlas adecuadamente le dará mayores recompensas que dispersar demasiado sus talentos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): se debe a sí mismo apuntarse a algo que lo entusiasme. Combine negocios con placer y encontrará el equilibrio y las conexiones adecuadas para ayudarle a alcanzar sus metas. Sea bueno consigo mismo, tómese tiempo para revitalizarse y reflexionar sobre aquello que lo hace feliz. Es evidente un cambio positivo resultante de una modificación en su estilo de vida. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el trabajo duro dará sus frutos, pero no olvide tomar un descanso para recuperarse a tiempo para una segunda ronda. Si se prepara y organiza con antelación puede lograr múltiples beneficios. Obtenga información de primera mano y verifique los hechos para evitar contratiempos. Alguien se aprovechará de usted si se lo permite. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): en los asuntos financieros, de salud y legales utilice su inteligencia. No permita que sus emociones interfieran en sus decisiones y desconfíe de cualquiera que lo presione para hacer algo que comprometa su juicio. Las relaciones se verán afectadas si permite que los excesos y la indulgencia se filtren en sus relaciones. Aprenda a decir que no. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su energía emocional requiere vigilancia. Tenga un plan que lo mantenga activo y lo suficientemente ocupado como para evitar que otros interfieran en sus objetivos. Mantenga su dinero, posesiones y sentimientos a salvo para protegerse de que los demás se aprovechen de usted. Su mejor inversión es algo que aumente su confianza. Se favorece un estilo de vida saludable. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome distancia y observe. No permita que los cambios que realizan otros lo tienten a seguir el ejemplo. Exigirse demasiado emocional o financieramente le causará pérdidas. Concentre su tiempo y esfuerzo en algo realista que le ofrezca un buen rendimiento. La simplicidad y la gestión del presupuesto van de la mano en lo que respecta a su bienestar emocional. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.