Horóscopo de hoy: día jueves 18 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jason Sudeikis, 50; James Marsden, 52; Jada Pinkett Smith, 54; Aisha Tyler, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: encuentre su zona de confort y haga lo que quiera. Este año trabajar en pos de un objetivo que tranquilice su alma y satisfaga su curiosidad lo preparará para la aventura, el éxito y mucho más. Manténgase abierto al cambio, pero con la disciplina suficiente para ceñirse a un presupuesto y un plazo razonables. Tome las riendas y viva una vida que lo haga sentir feliz. La satisfacción personal es su responsabilidad; avance hasta la meta. Sus números son 1, 6, 20, 28, 31, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, astuto y organizado. Es valiente y confiable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): en lugar de emprender algo nuevo canalice su energía para terminar lo que empieza. Es hora de deshacerse de lo que ya no necesita y abrir camino hacia un futuro brillante. Reflexione sobre lo que le brinda alegría y el camino que lo lleva a tener la mente en paz. De usted depende que las cosas sucedan. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): elija con sabiduría su curso de acción. Concéntrese en lo que quiere lograr y en lo que es posible, y use el sentido común para asegurarse de no responsabilizarse por más de lo que puede manejar. Su energía necesita guía para ayudarlo a evolucionar. Mire a su alrededor, evalúe su estilo de vida y su espacio y modifique solo lo necesario. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viajar, cambiar su rutina y descubrir algo nuevo y emocionante ampliará su abanico de posibilidades. Cíñase a lo básico, déjese llevar por la corriente, y aprovechará su día al máximo. No permita que otras personas lo convenzan de hacer algo cuestionable. Diga no a la tentación, al comportamiento autocomplaciente y a los gastos excesivos. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite los encuentros costosos que puedan poner en peligro sus posibilidades de avanzar. Maneje con cuidado sus relaciones laborales. Un enfoque honesto y abierto le ayudará a mantener su statu quo. Use su encanto e inteligencia para abrirse camino. Tome notas; documente eventos, conversaciones y cualquier otro suceso que lo haga sentir incómodo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): anímese, haga lo suyo y participe en eventos y pasatiempos que lo desafíen intelectualmente. Lo que aprenda le ayudará a elegir el camino más satisfactorio. Las actividades educativas, la mejora de sus cualificaciones y la creación de redes con personas que puedan ayudarle a comprender algo que desea lograr impulsarán nuevos comienzos y contribuirán a su éxito. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no confíe en que otros comprendan su visión. Perfeccione lo que está haciendo antes de compartirlo. La investigación cambiará su perspectiva sobre viajes o actividades educativas. Cree redes, escuche y descubra nuevas opciones que puedan aligerar su carga y fomentar su éxito. No deje que el pasado interfiera en sus objetivos. La sincronización lo es todo; ponga en marcha sus planes. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dé la bienvenida a nuevas experiencias y descubrirá algo sobre usted que cambiará su forma de proceder. Explore posibilidades, desarrolle sus ideas y utilice su inteligencia, disciplina e imaginación para alcanzar sus metas. Ya es hora de un cambio, y conectar con personas de distintos ámbitos o profesiones le ayudará a dar un salto de fe. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con lo que desea. Use sabiamente su energía y evite revelar sus planes antes de tiempo. Haga el trabajo preliminar y vea cómo se siente antes de hacer promesas o concesiones que quizá no quiera cumplir. Antes de actuar evalúe sus intenciones. Participe en eventos de establecimiento de contactos o entable conversaciones con quienes puedan influir en su destino. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aventúrese, sea observador, comparta ideas y participe en algo entretenido, novedoso o educativo. Ponga su energía donde realmente importa. Haga todo lo posible por colaborar y ayudar a generar un cambio positivo. Parece prometedor un cambio en su estilo de vida, su situación doméstica o su forma de trabajar. Su forma de expresarse determinará el resultado. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una dosis de realismo le ayudará a reconocer qué es lo mejor para usted. Escuche con atención y dirija su tiempo y esfuerzo hacia algo que le interese. Se fomenta la ampliación de conocimientos y el encuentro con gente nueva, pero asegúrese de validar lo que descubra antes de compartirlo o invertir en algo que desconoce. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): considere opciones, ponga sus papeles en orden y hable de sus planes con quienes comparten sus mismas ideas. Un cambio doméstico que reduzca sus gastos generales o le ayude a ser más eficiente o consciente de adónde va su dinero le ayudará a ajustar su rutina y estilo de vida a su presupuesto. Se favorecen el romance y el bienestar personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): salga, socialice, converse y active sus habilidades sociales. Explore las opciones de su comunidad y participe en eventos que le ayuden a ampliar su círculo social. Dedique tiempo y paciencia a sus seres queridos e incorpórelos a sus planes. Invierta más tiempo en su imagen, bienestar y finanzas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.