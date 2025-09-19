Horóscopo de hoy: día viernes 19 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Zegers, 41; Alison Sweeney, 49; Trisha Yearwood, 61; Cheri Oteri, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año la paciencia es una virtud. Aprenda a vivir con lo que tiene y encontrará paz mental y un camino a seguir que se adapte a su estilo de vida y perspectivas. Dedíquese a actividades creativas que estimulen su imaginación y lo animen a terminar lo que ha quedado pendiente, para que pueda comenzar algo que lo haga sentir apasionado, oportuno y en control. Mantenga una vida sencilla y sin excesos, y tendrá menos estrés y más satisfacción. Sus números son 2, 13, 23, 27, 30, 39, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, meticuloso y servicial. Es perseverante y sofisticado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): necesita un cambio. Sea original, colabore con alguien con quien le guste estar y haga planes que conduzcan a generar buenos recuerdos. Participar, socializar y colaborar con personas afines resultará inspirador. Una fuerzas para abordar sus inquietudes y marcará la diferencia. No se enoje; póngase en marcha y vea qué sucede. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): exprésese con sus acciones. Haga algo bueno por alguien que le importa y concéntrese en aprovechar su energía asistiendo a eventos de establecimiento de contactos, mejorando su estado físico y su dieta, y manteniendo un estilo de vida saludable. Verse y sentirse de maravilla mejorará su vida amorosa y aumentará su confianza. Acelere el ritmo y prosperará. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comparta sus ideas, diviértase y participe en eventos y actividades que lo motiven y le ofrezcan la oportunidad de compartir y marcar la diferencia en las causas que más le preocupan. No permita que las emociones y el orgullo se interpongan entre usted y hacer lo correcto. Promueva el cambio que lo lleve al crecimiento y a perspectivas positivas. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la forma en que se acerque a las personas será el factor decisivo en lo que reciba a cambio. Una actitud positiva y una respuesta enérgica le harán ganar el favor y el apoyo que necesita para avanzar en su posición, sus propósitos o sus perspectivas. Manténgase abierto a las sugerencias y dispuesto a compartir, y algo bueno ocurrirá. Evite gastos o compras innecesarias. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite la tentación. Verifique la información antes de participar en una empresa conjunta o firmar algo que pueda no ofrecerle lo que espera. El tiempo está de su lado; relájese, recopile información y considere cómo aprovechar al máximo lo que ya tiene. Preste atención a los detalles en lo que respecta a su bienestar y su consciencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome el camino correcto, independientemente de lo que hagan los demás. Mantenga la mente abierta, pero siga el guion que mejor le funcione. Cuando se sienta inseguro, retírese e investigue. Al manejar información sospechosa permita que su intuición lo guíe y acuda a alguien de confianza para verificar los hechos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): exprese sus pensamientos, recopile información de expertos y conéctese con personas que van en la misma dirección. Las conexiones que establezca le serán útiles de ahora en adelante. Invierta más tiempo y esfuerzo en su entorno, comodidad y conveniencia, y será más consciente de cómo lograr el estilo de vida que desea. El romance se ve favorecido. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): termine lo que empieza. Concéntrese en hacer el mejor trabajo posible y asuma una actitud responsable al tratar con instituciones y autoridades. Aléjese de quienes intentan causar estragos o generar cambios que puedan afectar su vida y sus perspectivas. Póngase en primer lugar y proteja sus bienes y activos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): en caso de duda, hágase a un lado y conviértase en un espectador. Lo que aprenda será valioso y le ayudará cuando sea el momento de actuar. Concéntrese en su interior, busque logros personales, desarrolle confianza y amplíe sus conocimientos para alcanzar sus sueños. Lo que comience ahora lo conducirá a mayores ingresos, una mejor posición y mayor prosperidad. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no puede comprar amor, pero puede protegerse de quienes intentan aprovecharse de usted. Haga preguntas, sepa escuchar y busque señales que le permitan comprender las intenciones de los demás. No se comprometa con nada, absténgase de compartir información personal y proteja su reputación. Elija la disciplina, el sentido común y una actitud responsable. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención al dinero, los contratos y la salud. Asuma su responsabilidad, haga preguntas y adopte un enfoque proactivo para asegurarse de recibir el mejor asesoramiento posible. No deje nada al azar ni en manos de otros. El tiempo que dedique al proceso de eliminación le evitará decepciones, pérdidas y dolor. Diga lo que piensa; sea su propio defensor. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): espere lo inesperado y actúe en consecuencia. Examine cada ángulo y considere cómo utilizar sus cualidades para destacar. El establecimiento de contactos le ayudará a descubrir sus posibilidades y a reconocer con quién es más adecuado alinearse. Las alianzas parecen prometedoras, pero requerirán una gestión adecuada y un acuerdo por escrito si planea colaborar. Proteja sus ideas y secretos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.