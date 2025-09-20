Horóscopo de hoy: día sábado 20 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Phillip Phillips, 35; Kristen Johnston, 58; Gary Cole, 69; Sophia Loren, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense bien las cosas antes de emprender cualquier cambio. Este año las acciones antes de tiempo lo perjudicarán, así que sea diligente con respecto a qué y con quién trata. Haga todo lo que pueda por usted mismo y gestione con prudencia su presupuesto para evitar deudas innecesarias. Su capacidad de cambiar de rumbo rápidamente será su salvación, y una mirada atenta y la verificación de los hechos lo conducirán al éxito. Sus números son 3, 11, 21, 29, 34, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es organizado, reservado y persistente. Es original y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje volar su imaginación y su creatividad. Es hora de embarcarse en algo interesante que le ayude a satisfacer sus necesidades. No reaccione de forma exagerada ni convierta un pequeño contratiempo en una perturbación inmanejable. Haga lo que sea necesario para mantener la paz y alcanzar sus metas. Tiene mucho que ganar si implementa disciplina y estructura en su día. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): el pensamiento alternativo le ayudará a lograr un cambio personal y a marcar la diferencia en su forma de hacer las cosas. Sea consciente de lo que ingiere y cómo trata a su cuerpo. Controle los comportamientos indulgentes o los excesos para prevenir el riesgo de enfermedades o lesiones. Trabaje por un estilo de vida saludable y un hogar feliz. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si participa puede cambiar el mundo que lo rodea. Exprese sus inquietudes; use su voz para marcar la diferencia. Asista a manifestaciones o inscríbase en un grupo de interés que esté en concordancia con sus valores y estilo de vida. Investigue y evite hacer reformas domésticas costosas. Ponga su energía a generar ingresos adicionales. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la disciplina y el trabajo duro darán sus frutos. Las reformas en el hogar pueden ser mentalmente agotadoras, pero los resultados harán su vida más cómoda y práctica. Invierta tiempo y dinero en usted mismo, en su hogar y en su futuro. Evalúe su aspecto y estilo de vida, y establezca un régimen de ejercicio y dieta que le ayude a mejorar su salud. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase dispuesto a llegar a un acuerdo al tratar con personas tan comprometidas con sus objetivos como usted con los suyos. Enfóquese con energía en las tareas domésticas, pero tenga cuidado de no afectar a un vecino ni a la comunidad donde vive, sin obtener primero su aprobación. Un pequeño error puede provocar un gran desastre. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando la salud, la riqueza, las normas y las regulaciones entran en juego, priorice la seguridad. Investigue y actúe con sentido común. Puede ser útil, pero no se comprometa con algo ni con nadie que ponga en riesgo su comodidad o conveniencia. Sea quien impulsa el cambio, no quien deba ceder ante las exigencias de los demás. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): observe con atención a su alrededor y considere qué le conviene más. Quedarse cerca de casa le dará tiempo para adaptar su entorno a sus necesidades. Está bien hacer las cosas de forma diferente, hacer cambios en su estilo de vida que beneficien su salud o ayudar a alguien o a una causa que le preocupe. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la vida simple, sus planes factibles y sus conversaciones agradables. A la primera señal de que alguien busque pelea, aléjese y redirija su energía a un uso más productivo. Lo mejor para usted es trabajar para lograr su propio beneficio, un buen estado físico, renovar su imagen o disfrutar del tiempo con alguien a quien ama. El romance está en las estrellas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de actuar sopese los pros y los contras. Investigue, formule posibilidades y elija un camino que sea física y financieramente viable. No deje nada al azar ni en manos de terceros. Tome las riendas, diga que no cuando sea necesario y haga lo que más le convenga. Un trabajo bien hecho le traerá la mejor recompensa. Invierta en usted. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hoy enfrentará conflictos entre lo que quiere y lo que debe hacer. La gestión del tiempo será crucial, pero una vez establecida, le ofrecerá beneficios y le permitirá alcanzar los resultados que desea. Confíe en sus instintos, no en lo que le digan o intenten convencerlo de hacer. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): evalúe su situación financiera. La oportunidad de firmar un contrato, solicitar un nuevo empleo o utilizar sus habilidades de forma más adecuada para el mercado laboral actual lo encaminará en una dirección positiva. Quizás se sienta inclinado a cambiar su espacio doméstico o su relación con alguien, pero lo mejor para usted es esperar y ver qué pasa. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los eventos sociales le brindarán la oportunidad de recopilar información. Acérquese a quienes tienen experiencia en algo que le interesa y comprenderá cómo puede aprovechar las fortalezas del grupo para impulsar sus planes a largo plazo. Observe qué puede ofrecer a cambio y se desarrollará un vínculo. El romance es favorable. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.