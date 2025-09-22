Horóscopo de hoy: día lunes 22 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Tom Felton, 38; Bonnie Hunt, 64; Andrea Bocelli, 67; Joan Jett, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: adopte un nuevo enfoque hacia la vida, el amor y la consecución de la felicidad que se merece. Un cambio de aires, renovar su rutina y aprender más sobre las personas, los lugares y las cosas que le interesan son buenos puntos de partida. El cambio empieza por usted, y si no toma la iniciativa ni establece límites, estándares y planes, seguirá dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Sacuda las cosas y conseguirá resultados. Sus números son 6, 13, 21, 28, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, innovador y curioso. Es inteligente y cautivador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique su vida y pase tiempo con sus seres queridos o dedicándose a su pasión. Elija el ejercicio, una dieta saludable y cuídese mejor en lugar probar con trucos que prometen lo imposible. Canalice su energía para beneficiarse a sí mismo, no para ayudar a progresar a alguien más. La disciplina, un plan sólido y las conversaciones abiertas darán frutos. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía donde realmente importa. No permita que nadie lo desvíe ni se aproveche de usted. Preste más atención a cómo se ve y se siente, y a cómo invierte su tiempo. Participe en actividades físicas que fomenten la fuerza, la resistencia y la confianza en usted mismo. Despeje un espacio para practicar o trabajar en un proyecto que mejore su vida personal o económica. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): socializar será estimulante y gratificante gracias a las conexiones que establezca y a las posibilidades que surjan. Piense en grande, pero no se suscriba a algo que no pueda permitirse o para lo que no tenga tiempo. El equilibrio, la integridad y el juego limpio serán el camino al éxito y a la tranquilidad. Evite cambios domésticos innecesarios. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tómese un tiempo para respirar, reconsidere su próximo movimiento y recorte los planes que sean descabellados o demasiado costosos. Avanzar con moderación, sentido común y conocimiento de lo que es posible le dará ventaja al tratar con quienes comparten intereses, gastos o proyectos conjuntos. Elija la actividad física para reducir el estrés. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva, ame y aprenda. Si hace las preguntas adecuadas las conversaciones serán reveladoras. No dude en bromear con personas que le interesen y que puedan animarlo a reflexionar sobre lo que quiere lograr. No presuma ni exagere, o terminará haciéndose cargo de más de lo que puede manejar. Hoy se trata de escuchar y aprender. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a los detalles. Si siente que algo no está bien, no haga ningún movimiento ni cambie nada. Dirija su energía hacia la superación personal, en lugar de tratar de cambiar a los demás o pretender lo imposible. Volver a la naturaleza o realizar una actividad física que disfrute le aclarará la mente y le ayudará a cambiar su perspectiva. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga aquello que le apasiona y esto lo animará a priorizarse para variar. Investigar es el mejor punto de partida si quiere cambiar su estilo de vida. Piense sobre qué despierta su interés y qué hay disponible en su comunidad. El primer paso es el más difícil. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesitará una vía de escape para calmar los nervios. Busque una forma creativa de relajarse. Dedíquese a resolver asuntos pendientes o a ampliar sus conocimientos sobre algo que pueda incorporar a su rutina diaria. Expandir sus intereses despertará su imaginación y lo animará a emprender proyectos innovadores. La superación personal y el romance se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el hogar es donde está el corazón, así que haga todo lo posible por hacerlo lo más cómodo y práctico posible. Participe en la organización de eventos o grupos de interés y dejará una buena impresión en alguien que puede ofrecerle acceso a un trabajo o puesto que le interese. Cuide su salud y evite entornos de alto riesgo. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades para ampliar sus conocimientos. Hable con expertos, póngase al día con las últimas tecnologías y tendencias, y piense cómo puede mejorar sus habilidades para aumentar sus posibilidades de cumplir con los requisitos del puesto que le interesa. Elija sus palabras con cuidado y verifique la información antes de seguir adelante con sus planes. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique más tiempo y energía a sus inversiones. Cualquiera que sea la forma en que invierta su tiempo o dinero, es buena idea buscar alternativas innovadoras que le permitan mejorar su gestión. Un cambio en casa que reduzca sus gastos generales o aumente sus activos es positivo. No tome una decisión precipitada que lo lleve a arrepentirse. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique más tiempo a mejorar su vida personal y doméstica. Preste atención a las relaciones significativas, piense en cómo nutrirlas y asegúrese de trabajar hacia objetivos similares. Amplíe sus intereses y dedique más tiempo a socializar y conectar con quienes ya están comprometidos con lo que quiere lograr. El romance está en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.