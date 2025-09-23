Horóscopo de hoy: día martes 23 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anthony Mackie, 47; Jason Alexander, 66; Bruce Springsteen, 76; Mary Kay Place, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: simplifique su vida. Redireccione su energía para asegurarse de aprovechar al máximo sus virtudes, habilidades y experiencia. Aplique lo que ya sabe de una manera que se adapte al mundo tecnológico que le rodea. Haga a un lado las quejas, avance con entusiasmo y positivismo, y atraerá la atención y la ayuda práctica que necesita para satisfacer su alma. La vida es demasiado corta para soñar despierto; actúe. Sus números son 8, 11, 20, 26, 32, 35, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, detallista y enérgico. Es dedicado y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): durante el día lo acompañará una imaginación desbordante. Exprese sus pensamientos y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. Un cambio de vocación, planes o estilo de vida puede mejorar sus finanzas. Las alianzas parecen prometedoras y pueden ayudarle a reducir sus gastos generales. Deje que su intuición lo guíe. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase en movimiento; no permita que lo invada la ansiedad ni que le cause problemas al tratar con figuras de autoridad, instituciones o colegas. Defina lo que representa y está dispuesto a ofrecer para evitar ser engañado por falsas afirmaciones o exigencias innecesarias. Si no gestiona su tiempo de manera equilibrada es probable que surjan conflictos entre el trabajo y el hogar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en eventos sociales que le permitan comprender lo que sucede en su comunidad. Una investigación le revelará oportunidades que lo llevarán por un camino único, añadiendo profundidad a la forma en la que utiliza sus habilidades. Le esperan nuevos comienzos si mantiene la mente abierta y está dispuesto a probar algo diferente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la tentación, la indulgencia y las reacciones exageradas a lo que sucede a su alrededor serán difíciles de resistir. Tómese un tiempo para aclarar sus dudas antes de evaluar o reaccionar ante lo que hacen o dicen los demás. Si genera discusiones o es hostil encontrará oposición. No se apresure, sonría y evite problemas. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): va por buen camino, pero si sus decisiones afectarán a quienes viven con usted o cerca suyo, tome precauciones al abordar los asuntos domésticos. Unas conversaciones abiertas ayudarán a aliviar contratiempos si obtiene aprobación antes de empezar. Si actúa antes de hablar podría ocurrir un cambio inesperado. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tome medidas para dejar atrás sus responsabilidades. Cuanto antes se ocupe de sus asuntos, antes podrá disfrutar de su día. No arriesgue su dinero ni su salud. Investigue y rechace cualquier oferta que atente contra su seguridad financiera. Canalice su energía hacia la generación de ingresos, en lugar de gastarlos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reconozca su valor y muestre lo que puede hacer. Elija un rumbo que le ofrezca algo atractivo. Deje de perder el tiempo intentando hacer lo imposible y empiece a avanzar de una manera que le brinde gratificación emocional. Adopte un enfoque minimalista y medite sobre qué nivel de responsabilidad está dispuesto a asumir. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta sus pensamientos con cortesía y esté dispuesto a ceder en lugar de crear una brecha entre usted y lo que quiere lograr. Haga a un lado su orgullo, guarde sus emociones y céntrese en los hechos, en lo que es posible y en cómo convertir sus planes en realidad. Una palabra o un gesto amable pueden generar favores. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): deje que su imaginación creativa determine su estilo de vida. Su bienestar emocional afecta la forma en que se ve y cómo se siente. Asegurarse de que su espacio sea cómodo y práctico le brindará tranquilidad y lo animará a cuidar mejor de sí mismo, de sus pertenencias y de sus prospectos. Un trabajo excelente, tanto personal como profesional, dará sus frutos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): hoy sea precavido. Dígale no a la tentación y sí a ocuparse de sus responsabilidades, así como de cualquier cosa relacionada con sociedades o empresas conjuntas. Investigue a fondo y siga los hechos, las cifras y los plazos. No cuente con los demás; si quiere que algo se haga según sus especificaciones, hágalo usted mismo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su estilo de vida es importante. Ya sea que esté lidiando con problemas financieros, de salud o legales, es mejor mantenerse informado. Es su vida, son sus decisiones; no permita que nadie lo convenza de algo con lo que no está de acuerdo o que no desea. Muestre interés, no enojo; demuestre su conocimiento y experiencia, y ellos lo llevarán a la victoria. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): comparta sus ideas, haga preguntas y plantee sus exigencias con claridad, pero supeditándolas a lo que descubra de cara al futuro. Estar dispuesto a ceder y dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para alcanzar su objetivo será gratificante. Si establece contactos se le presentará una oportunidad. Un plan inteligente para el dinero le ayudará a evitar estafadores y pérdidas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.