Horóscopo de hoy: día viernes 26 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Talulah Riley, 40; Christina Milian, 44; Serena Williams, 44; Linda Hamilton, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: impulse la resolución de los problemas, avance en la consecución de sus propósitos, dedíquese de lleno y convierta sus talentos en una fuente de ingresos. Maneje, negocie y expanda sus intereses. Es hora de esforzarse por alcanzar la perfección y cosechar los frutos. Acepte lo que tiene por delante y haga suyo el resultado. Sea audaz; actúe con rapidez y precisión para asegurarse de que todo salga como desea. No hay tiempo para dudas; siga adelante. Sus números son 1, 13, 17, 28, 37, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reflexivo, curioso y encantador. Es detallista y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): céntrese en la motivación, la productividad y en aprovechar al máximo su día. Exprese sus sentimientos e intenciones, y hable de asuntos financieros con cualquier persona que pueda influir en su progreso. Una compra importante requerirá disciplina y moderación para no morder más de lo que puede masticar. Es esencial planificar y supervisar cada detalle. Consiga por escrito lo que quiere. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que los cambios que se desarrollan a su alrededor desbaraten sus planes. Adaptarse puede ser difícil, pero es esencial, así que relájese y afronte las situaciones con la mente abierta y un plan de apoyo. Un evento social puede dar lugar a un encuentro interesante con alguien que arroje luz sobre un tema o con una persona que le interese. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las interacciones le abrirán puertas y le ofrecerán perspectivas sobre algo que puede cambiar su vida profesional, financiera o médica. Antes de comprometerse con algo que pueda cambiar su vida agote todas las posibilidades. Las situaciones emocionales requerirán su reflexión, paciencia y aporte para evitar contratiempos. Elija el camino que sea menos transitado pero más interesante. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): canalice sabiamente su energía. Concentrarse en el momento y en lo que quiere lograr le ayudará a distanciarse del estrés y de las situaciones que no puede controlar. Dedicarse a un proyecto creativo resultará interesante y le ofrecerá perspectivas prometedoras. La percepción que los demás tengan de usted variará dependiendo de su honestidad, integridad y perseverancia. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el control de la ira, junto con el sentido común y una comunicación abierta, le ayudarán a lograr sus objetivos. No permita que sus emociones interfieran con sus buenas decisiones y la buena relación con sus seres queridos. Infórmese antes de invertir su tiempo, habilidades o dinero. Si quiere lograr resultados con la menor interferencia posible, elija usar la mente en lugar de la fuerza. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): observe, pero absténgase de dar un paso antes de tiempo. Haga el trabajo preliminar para quedarse tranquilo y ahorrar dinero. Reserve un presupuesto para el entretenimiento y concéntrese en el descanso, la relajación y en reevaluar su próximo paso. No permita que sus emociones interfieran con situaciones laborales que puedan comprometer su reputación o su puesto. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): despeje su mente, elimine lo innecesario y cíñase a su presupuesto. Concéntrese en su trabajo, en organizarse y en encontrar una salida creativa que le genere ingresos adicionales o le brinde tranquilidad. Reevalúe sus metas, sueños y lo que realmente le importa. Confíe en sus instintos y la abundancia llegará. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): usar la fuerza lo perjudicará. Deje que las situaciones fluyan con naturalidad y evitará controversias. Busque salidas creativas, como eventos sociales que lo hagan cuestionar y reflexionar sobre su futuro, o que lo conecten con personas clave que puedan descubrir opciones poco conocidas para convertir sus planes en algo concreto. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proteja su hogar, sus posesiones y a sus seres queridos. Piense antes de gastar en algo que no necesita. No arriesgue su salud ni se ofrezca a hacer algo de lo que sabe poco. Proteja su reputación y mantenga al día sus habilidades, conocimientos y lo que ocurre en el sector en el que trabaja. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): escuche con atención; alguien podría ofrecerle información falsa o tergiversar sus palabras. Preste más atención a su bienestar físico y financiero. La energía que dedique a su bienestar físico y el tiempo que invierta en usted mismo le reportará grandes beneficios. Un cambio en lo que siente por alguien o por un compromiso que haya asumido requerirá más reflexión y paciencia. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el dinero y los tejemanejes lo benefician. No permita que nadie más intervenga y supervise lo que requiere toda su atención. Un cambio en casa, invertir en un espacio que le ayude a ser más productivo o alejarse de alguien o de una situación debilitante son opciones que se ven favorecidas. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga su energía en algo que lo enorgullezca o que lo ayude a invertir más en usted mismo y en lo que tiene para ofrecer. No deje que los asuntos emocionales le cuesten caro, llevándolo a actuar cuando es mejor esperar y dejar que las cosas se desarrollen naturalmente, en lugar de usar la fuerza. Elija la paz en lugar de la discordia. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.