Horóscopo de hoy: día sábado 27 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jenna Ortega, 23; Lola Kirke, 35; Anna Camp, 43; Tamara Taylor, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año sintonizará con lo que piensan los demás y con conversaciones que pueden ayudarle a usar su perspicacia e ingenio para avanzar. Analice cada perspectiva y contemple las posibilidades antes de implementar cambios. Los pequeños pasos le darán tiempo para calcular cada movimiento con precisión y confianza. Sea consciente de lo que quiere, necesita y es capaz de crear. Cumpla sus planes y haga de este un año inolvidable. Sus números son 9, 15, 22, 29, 36, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, servicial y sensible. Es locuaz e inquisitivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): está bien soñar, pero es más importante hacer realidad sus aspiraciones. Tome la iniciativa; sienta pasión por quién es y lo que quiere. Dirija sus pensamientos hacia quienes pueden ayudarle a alcanzar sus objetivos. Invierta en usted mismo, no en entretenimientos lujosos ni en productos que prometen lo imposible. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese tiempo para recargar energías y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Relajarse con sus seres queridos o hacer algo que le haga sentir y verse de maravilla aumentará su confianza. Cíñase al presupuesto que haya fijado para evitar demasiado estrés. Su alta energía necesitará una salida. Considere hacer algo para ayudar a los menos afortunados. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en eventos que requieran habilidad, fuerza y resistencia. Póngase a prueba e invierta su energía en mejorar sus relaciones y recopilar información que le ayude a tomar decisiones informadas. Ofrezca su tiempo, habilidades o dinero para una causa que le importe. Proteja su corazón de la agitación emocional. Concéntrate en ponerse en forma, física y mentalmente. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mire el panorama general y analice sus opciones. La simplicidad es la clave de la longevidad. Replantéese cómo puede obtener lo máximo con lo mínimo. Dispóngase a aprender y a hacer el trabajo usted mismo. La disciplina y la determinación le abrirán el camino hacia un futuro más brillante. Confíe en los hechos, no en lo que le digan los demás. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la ira no resuelve nada. Céntrese en qué y a quién conoce, y conseguirá lo que quiere. Aprenda de quienes tienen más experiencia y de los errores que ha cometido en el camino. El efecto que puede tener si es directo y canaliza sabiamente su energía mejorará su vida y fomentará mejores relaciones. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que la interferencia externa determine lo que sucederá después. Tome el control y deje claros sus objetivos. Haga a un lado sus emociones y actúe en base a sus principios, a los hechos y a su reputación. Preste atención a los detalles y presente lo que puede hacer. Evite cambios costosos que alteren su imagen. La información inadecuada lo llevará a tomar malas decisiones. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga la mente abierta, pero evite ser crédulo. Evite los comportamientos excesivos o asumir más de lo que puede manejar. Su mayor recompensa provendrá del aprendizaje, la adquisición de experiencia y hacer que su entorno sea cómodo y conveniente. La vida puede ser sencilla si es fiel a sí mismo, vive dentro de sus posibilidades y sabe cuándo decir que no. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tiene mucho que ofrecer. Afronte la vida con un punto de vista apasionado y un plan enérgico para marcar la diferencia. No permita que nadie limite ni sofoque sus logros. La oportunidad está a su alcance si observa y contribuye a un proyecto, reto o evento que ayude a visibilizar lo que le preocupa. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones primarán sobre lo que debe o no debe hacer. Antes de actuar haga todo lo posible por reflexionar, para evitar la necesidad de dar marcha atrás. Reserve tiempo para reflexionar sobre su interior y considerar qué lo hace feliz. Cree en su hogar un espacio que se amolde a sus objetivos actuales. Una actitud positiva dará sus frutos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ocúpese de los asuntos pendientes. Ponerse al día le dará tranquilidad y le quitará de encima a cualquiera que lo presione. Un proceso de eliminación le ayudará a centrarse y le dará la oportunidad de recuperar lo que quiere lograr. Deje de perder el tiempo en trivialidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): motívese, aproveche su energía y persiga sus sueños, esperanzas y deseos. Elija aquello que lo haga feliz, viva la vida a su manera y deje de disculparse por problemas que no le pertenecen. Libérese de la negatividad y adopte una actitud positiva que lo conduzca a la victoria que merece. El cambio empieza por usted. Deje atrás las situaciones desastrosas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reclame su derecho a hacer lo que le da alegría. Dé rienda suelta a sus deseos y motive a su mente para que siga a su corazón. Diga no a las opiniones negativas y rechace a quienes lo deprimen, exigen demasiado o esperan demasiado de usted. Deje ir las cosas o a las personas que ya no lo benefician ni apoyan en sus esfuerzos. Comprométase con eventos que le ofrezcan refuerzo positivo. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.