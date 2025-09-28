Horóscopo de hoy: día domingo 28 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hilary Duff, 38; Ranbir Kapoor, 43; Mira Sorvino, 58; Janeane Garofalo, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año confíe en sus instintos, exprese sus sentimientos, y cobrará impulso. No permita que nadie se entrometa y tome el control. Depende de usted dirigir las cosas a su manera si quiere lograr el estilo de vida que desea. No permita que lo domine la pereza, ni que otros lo desplacen. Deje de hablar, empiece a actuar y convierta sus sueños en realidad. Sus números son 5, 17, 22, 31, 35, 42, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, locuaz y enérgico. Es inquisitivo y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome medidas para verificar y rectificar situaciones y relaciones que necesiten un ajuste positivo. Reprimirse limitará su oportunidad de avanzar o de organizarse y prepararse para su próximo salto de fe. No le dé demasiadas vueltas a lo que quiere. Cree una lista de tareas y se sentirá realizado al completarlas. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): consiéntase con algo que le dé felicidad o lo haga sentir bien con usted mismo. Una apariencia renovada, un estilo de vida saludable o socializar con personas que lo hagan destacar le ayudarán a realinearse para la acción positiva. Cree un espacio para explorar nuevas posibilidades. Un rincón de meditación o una sala de pasatiempos pueden ayudar a aliviar el estrés. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no es lo mismo anhelar el cambio que hacerlo realidad. Libere su mente y deje que su imaginación transforme una idea en algo tangible. Deje de ser tan exigente con usted mismo y permita que su enfoque se centre en algo que aumente su entusiasmo y lo anime a incorporar aquello que le apasiona hacer en una misión lucrativa. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): guarde sus planes para sí mismo hasta poder dar a conocer sus intenciones sin recurrir a los demás. Es mejor invertir su energía en hacer lo que quiere lograr que en defenderlo. Pase más tiempo en casa, donde puede pasar desapercibido y lograr lo que se propuso. Una idea para ganar dinero le abrirá nuevas posibilidades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite una escena negándose a entablar una discusión innecesaria. No pierda el tiempo en algo que no le dará felicidad. Asuma la responsabilidad de usted mismo y de su vida. Está bien ser diferente y seguir su corazón. Un cambio de aires, hacer contactos o las actividades que estimulen su imaginación se verán favorecidos. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga a un lado sus emociones. Sea práctico y use el sentido común al tratar con los demás. Elija hacer un buen uso de su energía y allí donde pueda marcar una diferencia moral. Rediseñe su entorno para adaptarlo al estilo de vida que desea. El crecimiento personal, la superación y un estilo de vida más saludable impulsarán su amor propio y sus opciones. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): exprésese con color, pasión y amabilidad; ganará respeto y progresará. Reduzca el estrés enfrentando las situaciones y lidiando con ellas antes de que se agraven. Invierta más tiempo y esfuerzo en su entorno para asegurarse de tener un lugar donde relajarse y recuperar su perspectiva sobre la vida, el amor y la felicidad. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tome el control, tome las decisiones, cuestione a los demás y responsabilícese a usted mismo y a sus seres queridos para asegurarse de alcanzar sus objetivos. El tiempo libre puede generar inquietud, estrés innecesario, y llevar a una actitud corta de miras. Viaje, aprenda y enfréntese a sus demonios, y el resultado será claridad y ganas de avanzar. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance tanteando su camino. Cuestiónese todo, hágase responsable y reduzca su presupuesto y simplifique su estilo de vida. Tomar las decisiones correctas determinará su nivel de éxito. Use su imaginación para idear un plan que le ayude a satisfacer sus necesidades. Proteja su salud y bienestar emocional de influencias externas y riesgos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga a un lado su orgullo y prepárese para ser realista. Un enfoque honesto sobre lo que le gustaría hacer le ayudará a superar cualquier intención oculta que alguien más pueda intentar imponerle. Depende de usted cautivar a su audiencia y retenerla con sus acciones, no con sus palabras. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): presupueste las mejoras que quiere hacer en su entorno, en usted mismo o en su estilo de vida. Las mejoras en el hogar, invertir más tiempo y esfuerzo para lograr aquello que lo hace feliz y abogar a su favor lo impulsarán a un cambio positivo y le permitirán acceder a quienes pueden ayudarle a hacer realidad sus sueños. Ordene y minimice el estrés. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tome el control. Una situación financiera requiere rapidez y precisión para salir adelante. Analícese críticamente y modifique su agenda para incluir programas, actividades y eventos que le ayuden a convertirse en la mejor versión de usted mismo. Sentirse bien con su apariencia le dará fuerza y coraje para perseguir sus sueños. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.