Horóscopo de hoy: día lunes 29 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kevin Durant, 37; Chrissy Metz, 45; Roger Bart, 63; Bryant Gumbel, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga su lista de tareas y acelere el paso. Elimine lo que ya no es necesario. Organícese y esté listo para pasar página y avanzar al siguiente capítulo de su vida. Dejar ir nunca es fácil, pero si quiere explorar las posibilidades es necesario. Un cambio de estilo de vida abrirá un camino de aprendizaje y también despertará su imaginación. Haga suyo lo que más le entusiasme. Sus números son 6, 18, 22, 27, 33, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es constante, detallista y apasionado. Es demostrativo y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): la honestidad es la mejor política, especialmente cuando se mira a sí mismo y necesita una dosis de realidad. Sus claves para un futuro mejor son ir al grano, aceptar la verdad e implementar el cambio. Confíe en sus instintos, crea en sí mismo y siga adelante con una actitud positiva. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prepárese para aprender, recopilar información y compartir sus ideas mientras establece contactos o socializa con personas que le ofrecen algo a cambio. Aproveche cualquier oportunidad que tenga para tratar con instituciones o personas en una posición de poder. Interactúe con los demás, comparta su mensaje, y podrá marcar la diferencia. Se favorecen las alianzas y la superación personal. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio requiere su participación. Concéntrese en lo que quiere modificar con una actitud de aprendizaje progresivo mientras se pone en contacto con quienes pueden guiarlo. Lo mejor para usted es participar y, aunque puede ser abrumador, le facilitará la vida y le ayudará a alcanzar su destino en tiempo récord. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piense, elija sus palabras con sabiduría y acepte solo lo que esté dentro de sus capacidades. Es mejor hacer menos pero cumplir lo prometido. La impresión que deje marcará la diferencia cuando busque algo a cambio. Sea cauteloso al manejar asuntos financieros, de salud o legales. Evite tomar decisiones apresuradas o participar en proyectos conjuntos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aléjese de la discordia, del caos y de las situaciones llenas de drama innecesario, y socialice con personas positivas que lo hagan sonreír. Tiene opciones y es esencial velar por su bienestar. Sea amable consigo mismo; reemplace la autocrítica por la defensa de lo que hace mejor. Elija la paz y el amor en lugar de la negatividad. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): concéntrese en su salud, alimentación y bienestar físico. Un cambio de actitud positivo estimulará su deseo de verse, sentirse y dar lo mejor de sí mismo. No permita que lo invadan emociones negativas. Sea quien ofrezca una actitud estimulante llena de esperanza, alternativas únicas y apoyo compasivo. Deje que las acciones positivas guíen su camino. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): investigue antes de lanzarse a algo que le interese. A la larga, arriesgarse resultará en una valiosa experiencia de aprendizaje. Haga preguntas, considere sus opciones y haga solo los cambios que sean necesarios. Mantenga bajos sus gastos generales y sus planes simples. Una actitud minimalista le permitirá avanzar a un ritmo y a un costo que pueda afrontar. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): discutir es una pérdida de tiempo. Si quiere que las cosas se hagan, empiece con consideración y palabras amables para motivar a quienes necesita para completar su misión. Las acciones son la clave para obtener los resultados que desea. Mezcle un poco de disciplina con ingenio y algo bueno ocurrirá. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si necesita un cambio piense fuera de la caja y no tenga miedo de hacer las cosas de forma diferente. Busque puestos, actividades o eventos que estimulen su imaginación y lo hagan soñar despierto con nuevas posibilidades. Aprenda a aceptar lo inevitable y a proteger lo que es importante para usted. Elija la compasión en lugar de la culpa o la desaprobación. Done lo que pueda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades; diversifique y concentre su energía en progresar, en la prosperidad y en evitar la extravagancia y la tentación. Analice con más detalle cómo se siente y considere qué lo motiva a tomar decisiones más saludables. De usted depende controlar y reaccionar ante un resultado prestando atención. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ate los cabos sueltos. Controle sus facturas, reduzca sus gastos generales y tranquilice su mente. La ira puede obstaculizar el progreso; actuar puede ayudar a aliviar el estrés. Hable con un asesor o una agencia que le ofrezca información sobre lo que hay disponible y cómo adaptar y comercializar sus habilidades para que se amolden a las necesidades profesionales actuales. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención, estudie las tendencias e invierta en mantenerse al día. Mejore sus habilidades, perfeccione su currículum y prepárese para aprovechar las oportunidades que surjan al establecer contactos. Entre en acción, dé un paso al frente y deslumbre a quienes lo rodean con una actitud positiva. Combine encanto con detalle, juegue para ganar, y obtendrá una ventaja competitiva. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.