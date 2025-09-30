Horóscopo de hoy: día martes 30 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Lacey Chabert, 43; Marion Cotillard, 50; Jenna Elfman, 54; Fran Drescher, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: aléjese del drama. Una actitud práctica y el sentido común superarán con creces sus expectativas. Todo depende de cómo trate a los demás y cómo maneje las situaciones que se le presenten. Use su experiencia y conocimientos para mantenerse al tanto de las posibilidades, en lugar de permitir que las influencias externas interfieran o sugieran un punto de vista exagerado que lo desconcierte. Confíe en sus instintos y cíñase a lo que sabe y hace mejor. Sus números son 7, 13, 20, 24, 32, 37, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, servicial y sensible. Es reservado y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): antes de responder tenga en cuenta sus emociones. Recibirá mensajes contradictorios de alguien cercano. No reaccione de forma exagerada; deles a los demás la oportunidad de aclarar sus diferencias antes de involucrarse. La situación cambiará rápidamente, ofreciéndole la oportunidad de adaptarse y tomar la decisión adecuada. El equilibrio y la ecuanimidad son necesarios para lograr un resultado positivo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prepárese para el éxito. Permita que su encanto, junto con una buena dosis de preparación, lo lleven a la victoria. Es su turno de brillar, así que dé lo mejor de sí y confíe en sus instintos. La energía, el sentido práctico y el buen juicio lo guiarán en los negocios; sin embargo, en lo que respecta a asuntos personales y domésticos, será necesario razonar. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le sentará bien. Un entorno diferente, conversar con personas de diversos ámbitos o convicciones, y establecer límites para frenar la tentación y la indulgencia contribuirá a un resultado positivo. Sea inteligente con respecto a los factores de riesgo físicos y de salud. No comparta sus sentimientos antes de tiempo. Tómese el tiempo necesario para conocer a los demás antes de compartir secretos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase activo. Estar ocupado ayuda a combatir el estrés y le da la oportunidad de reconocer lo que es ventajoso y lo que es perjudicial. La disciplina, el trabajo duro y la perseverancia sentarán las bases para el progreso. Sus esfuerzos cobrarán impulso y reconocimiento. Permita que sus logros sean su carta de presentación y todo encajará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): controle lo que sucede a su alrededor y vislumbrará algo nuevo y emocionante que quizás quiera investigar. Dar una mano le permitirá conectar con un círculo único de personas que pueden ofrecerle una perspectiva diferente. Es hora de explorar las posibilidades y considerar adónde quiere poner su tiempo y energía. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ámese tal como es, y así lo harán todos los que se encuentre. Una disposición alegre romperá las barreras que se interponen en su camino. Un evento al que asista se convertirá en una sesión de encuentros que lo llevarán a una gran conexión. Hable con pasión sobre lo que le gusta, lo que no y lo que le preocupa, y surgirán preguntas y reflexiones profundas. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ordene su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Los cambios o movimientos que emprenda le facilitarán la vida y le ayudarán a orientarse en una dirección que le permitirá utilizar sus habilidades y experiencia para reflejar lo que es negociable. No permita que la indecisión le impida avanzar. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesitará una vía de salida para su angustia. Vaya al gimnasio o sumérjase en su trabajo para evitar posibles enfrentamientos con personas que intentan manipularlo emocionalmente para reprogramar sus convicciones o decisiones. Genere oportunidades que se adapten a sus necesidades, no a las de los demás. Termine lo que empieza e ignore a quienes se entrometen. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con los asuntos de dinero; puede ser generoso sin arruinarse. Ofrezca solo sus ideas, guías y conexiones, nada más. Es probable que necesite sus recursos más que quienes le piden demasiado. Una oportunidad laboral interesante llamará su atención. Consulte las opciones disponibles y actualice su currículum según corresponda. Es evidente un aumento de sueldo, una inversión o una ganancia inesperada. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no se subestime. Analice minuciosamente todas las posibilidades antes de aceptar una oferta, contrato o resolución que se le presente. Es evidente una oportunidad, pero depende de usted establecer estándares altos y negociar para asegurarse un trato justo. Use la delicadeza y los hechos para conseguir lo que quiere. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): amplíe sus intereses, profundice y prepárese para cualquier escenario que se le presente. No permita que nadie lo supere por un descuido suyo. Haga su trabajo y evite reaccionar abiertamente a lo que otros dicen o hacen. Use su inteligencia para superar a los demás y conseguir el puesto que desea. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sus relaciones enfrentarán emociones encontradas. Sea observador, cuestione lo que se dice y piense cómo quiere proceder antes de actuar. Tiene más opciones de las que cree, y al aventurarse y participar en eventos que le interesan obtendrá una perspectiva más profunda de lo que tiene disponible. Concéntrese en lo que importa y aproveche al máximo su tiempo. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.