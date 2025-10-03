Horóscopo de hoy: día viernes 03 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seann William Scott, 49; Neve Campbell, 52; Gwen Stefani, 56; Chubby Checker, 84.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su curiosidad lo conducirá a una aventura. Una mente abierta y el deseo de aprender lo incentivarán a ampliar sus intereses y lo orientarán hacia una mayor interacción con personas que comparten sus convicciones, intenciones y deseos. Las habilidades sociales le abrirán puertas interesantes, y las personas con las que conecte lo animarán a seguir adelante. Sea consciente de los costos y de lo que necesita. Sus números son 5, 17, 26, 32, 38, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, amable y servicial. Es popular y asertivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): resuelva cualquier diferencia que tenga y concéntrese en atar cabos sueltos. Use su imaginación y descubrirá una manera rentable de realizar tareas de forma espectacular. Una alianza le ofrecerá más de lo que espera. No rehúya un trato que valga la pena. Está bien expresarse si es amable y considerado. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si no tiene cuidado las decisiones emocionales pueden ser contraproducentes. Investigue antes de comprar, suscribirse o donar su tiempo, habilidades o dinero. Si hace su debida diligencia la paciencia dará sus frutos y obtendrá buenos resultados. Una situación emocional requerirá una conversación sincera, no una pelea a gritos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): comparta su experiencia con colegas o expertos. Opte por usar afirmaciones positivas y lenguaje corporal para recibir una respuesta favorable. Asegúrese de que sus datos sean claros y cíñase a un relato honesto de su experiencia. Evite frecuentar lugares con riesgos para la salud o que puedan provocarle lesiones. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): entréguese de lleno a aprender. Descubra qué puede hacer para mantenerse sano, físicamente en forma y mentalmente ágil para realizar su trabajo. Es fundamental ser sincero sobre lo que le interesa y cuánto tiempo, esfuerzo o dinero quiere aportar. Inducir a alguien al error dañará su reputación. Se favorecen las mejoras domésticas y la superación personal. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): si no tiene cuidado la emoción y la ira pueden dañar una relación. Es probable que los asuntos de dinero, como gastos compartidos o empresas conjuntas, no salgan como los planeó. Haga preguntas y verifique la información antes de aceptar participar en algo costoso. La indulgencia y los excesos lo dejarán en una posición precaria debido a los costos ocultos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga en orden sus finanzas. No compre lo que no necesita, no desea o no puede permitirse. Donar o abarcar demasiado será su perdición. Ofrezca sugerencias, no tiempo ni dinero. La inteligencia, combinada con la intuición, le ayudará a evitar posibles riesgos profesionales. Concentre su energía en mantenerse al día con los cambios del sector. Asista a eventos de establecimiento de contactos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea creativo; piense en cómo puede hacer que su entorno y estilo de vida sean más cómodos y prácticos. Reparta su carga de trabajo para asegurarse de asistir a eventos o inscribirse en actividades que despierten su imaginación o lo animen a verse y sentirse lo mejor posible. Acepte solo lo que esté dentro de sus posibilidades mentales y económicas. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite compartir demasiada información o secretos. Sea un buen oyente y responda solo a lo necesario. La ira y la frustración pueden generar oposición y contratiempos. Busque oportunidades para viajar, reencontrarse con viejos amigos o aprender algo nuevo que le ayude a avanzar o reorientar sus objetivos profesionales. El crecimiento personal se ve favorecido. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea abierto con respecto a sus intenciones y recibirá información positiva que le ayudará a comprender mejor cómo proceder. Pague solo por lo que necesita y no dude en decir que no a cualquiera que lo presione para que haga o contribuya más de lo necesario. Es hora de invertir en sí mismo en lugar de apoyar los sueños de otros. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): apéguese a soluciones sencillas y rentables. Canalice su energía en hacer, no en discutir sobre lo que piensan o quieren de usted los demás. El tiempo es oro y es necesario velar por sus intereses. La oportunidad está a su alcance, pero solo si está dispuesto a priorizarse. Un cambio físico aumentará su confianza. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): conoce el protocolo en asuntos financieros, médicos o legales. Facilite las cosas a cualquiera que no entienda las consecuencias de no seguir las normas. Un cambio en casa resultará mejor de lo que espera y le ayudará a encaminarse hacia un camino positivo. Deje que su intuición e inteligencia lo guíen. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no se limite; los que necesitan adaptarse a lo que sucede son los demás. Un cambio de actitud o perspectiva puede ayudarlo a adaptar su rutina a sus necesidades. Céntrese en lo que es mejor para usted y genere oportunidades que le faciliten la vida. Aprenda de sus experiencias y siga adelante en secreto si es necesario. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.