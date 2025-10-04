Horóscopo de hoy: día sábado 04 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alicia Silverstone, 49; Liev Schreiber, 58; Christoph Waltz, 69; Susan Sarandon, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga a su pasión. Participe en la vida. Busque aquello que lo haga sentir bien consigo mismo y con lo que aporta. Sea quien marque la diferencia y ayude a los menos afortunados. Dé un buen ejemplo; haga lo correcto y rentable, y alcanzará una posición de liderazgo. Quienes crean oportunidades obtienen cosas buenas. Pase de lo bueno a lo espectacular. Sus números son 8, 11, 23, 27, 31, 34, 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es una persona única, impredecible y extrovertida. Es entusiasta y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a sus seres queridos. Si se esfuerza por hacer algo especial por los demás las recompensas serán astronómicas. Una salida o un evento social le permitirán comprender cómo puede mejorar sus relaciones significativas y añadir mayor seguridad a su vida y a su entorno familiar. El crecimiento personal y el afecto se ven favorecidos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): replantee sus planes a largo plazo y cómo quiere posicionarse para aprovechar las oportunidades que lo entusiasman. Potenciarse a sí mismo aumentando sus habilidades y cualificaciones lo encaminará hacia un futuro brillante. Asista a seminarios, cree contactos y colóquese entre quienes pueden ayudarlo a alcanzar el éxito. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): diga lo que piensa, muestre disciplina e interés, y ofrezca alternativas que incorporen algo que pueda aportar. Llevarse bien es la mitad de la batalla cuando la competencia es feroz. Manténgase alerta y optimice sus posibilidades de eclipsar a cualquiera que intente interponerse entre usted y sus objetivos. Establezca contactos, juegue para ganar y sobreviva. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lo que importa es lo que hace. Sea perseverante, logre su cometido y dejará una huella imborrable. Las palabras no significan nada si solo habla y no obtiene resultados. Muestre compasión y amabilidad a quienes lo rodean, y asegúrese de dar la bienvenida a los demás a su espacio. El amor, el romance y la superación personal se ven favorecidos. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): permita que su encanto lo guíe. Una actitud positiva y divertida atraerá una multitud. Deje ir a su orgullo y niéguese a discutir con quien no esté de acuerdo con usted. Tome el camino correcto y se ganará la simpatía y la admiración de quienes importan. Invierta tiempo y esfuerzo en sí mismo y en su entorno, y organice un evento. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga lo que sea mejor para usted. No deje que un plan de último minuto le impida alcanzar su meta. Un juego de fuerza emocional lo incentivará a adaptar sus hábitos de gasto y a explorar nuevas maneras de reducirlos. Es hora de simplificar su vida y sus necesidades. Elija la tranquilidad en lugar de vivir por encima de sus posibilidades. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sumérjase en el juego de la vida. Tenga en cuenta qué le brinda felicidad y vaya en esa dirección. De usted depende crear su destino. Niéguese a ser un seguidor cuando tiene tanto que ofrecer. Aléjese de quienes usan y abusan, y forme un equipo que se esfuerce por lograr la igualdad de oportunidades y contribuciones. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedique tiempo y energía a mejorar su entorno. Cuanta más comodidad y conveniencia tenga, mejor se sentirá y más logrará. Considere abrir las puertas a sus amigos y seres queridos, y comparta lo que tiene para ofrecer. Un encuentro inusual despertará su imaginación creativa. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no se quede atrapado en dramas ajenos. Aléjese de quienes lo deprimen y acérquese a quienes disfrutan de lo mismo que usted. Programe una salida que le ofrezca un cambio de aires. Un evento que le permita descubrir maneras únicas de usar sus talentos le ayudará a acceder a algo o alguien que lo entusiasme. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): calcule su situación financiera antes de asumir más gastos o deudas. Es mejor no financiar a nadie de buena fe. Es necesario un contrato sólido para evitar decepciones y contratiempos. Supervise sus inversiones y no confíe en que nadie más vele por sus intereses. El tiempo es oro, así que planifique con cuidado. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención; prepárese para actuar cuando se le pida y prepárese para el éxito. No asuma la carga de nadie; ofrezca consejos, no ayuda práctica. Su tiempo es valioso y no quiere arriesgar la posibilidad de aprovechar una oportunidad que se le presente. Deje que su instinto lo guíe. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socializar es una buena opción. Las personas que conozca y lo que aprenda le serán útiles en algo que quiera lograr. Establecer unas pautas financieras que le ayuden a alcanzar sus metas le dará la confianza necesaria para poner sus planes en marcha. Un reencuentro con alguien especial puede abrir sus ojos y revelar nuevas posibilidades. El romance está en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.