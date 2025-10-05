Horóscopo de hoy: día domingo 05 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jesse Eisenberg, 42; Scott Weinger, 50; Kate Winslet, 50; Guy Pearce, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año, enfoque su energía donde genere el mayor impacto. Asegure su hogar y sus finanzas para tener la libertad de ir y venir a su antojo y poder perseguir los deseos de su corazón. Es su responsabilidad tomar medidas proactivas hacia su felicidad. Piense en grande, pero tenga claro qué es esencial y de qué puede prescindir para mantener el equilibrio y la paz mental mientras busca la perfección. Sus números son 9, 12, 25, 27, 33, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted está alerta, es decidido y amigable. Es meticuloso y paciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no ventile sus problemas en público. Los eventos sociales pueden ayudarle a aliviar el estrés, permitiéndole reconsiderar a qué se enfrenta. Alejarse del drama y los dilemas le permitirá encontrar alternativas más saludables. Nada es tan malo como parece; tenga paciencia y de tiempo a que estos asuntos se disipen antes de enfrentar sus preocupaciones. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): recuperará el equilibrio si se toma un tiempo para mimarse o para reorganizar su entorno según sus necesidades. Cuidar de aquello que lo hace feliz le ayudará a resetear su mente mientras deja atrás las viejas y desgastadas teorías que alberga. La paciencia y el compromiso pueden hacer maravillas para que recupere el rumbo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija un camino y mantenga el rumbo. Hoy no es momento de causar problemas ni de poner a prueba su fuerza ni su valentía. Sea sociable, diviértase y no se haga cargo de situaciones que no le competen. Conoce su lugar; lleve diversión y risas a cualquier evento al que asista y evite que lo consideren un alborotador. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): actúe y haga que las cosas sucedan. Su forma de afrontar el día y sus logros sentarán las bases para lo que siga. No dé a nadie munición para irritarlo ni para arrastrarlo al lado oscuro. Una actitud positiva, ofrecer pensamientos alegres y amables, y mostrar amabilidad y compasión harán maravillas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite tomar partido; la moderación es un mejor enfoque. Si se une a la lucha invitará a la discordia y creará enemigos. Sea quien ofrezca sugerencias, haga concesiones y promueva resultados positivos y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. Aprenda sobre la marcha y descubrirá un talento que le ayudará a progresar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tómese un momento para considerar qué le funciona y qué es una pérdida de tiempo y dinero. Canalice su energía en aprender, descubrir y conectar con lo que le dé alegría. Extienda una mano a alguien a quien quiera conocer mejor y observe qué sucede. El amor y el crecimiento personal están a su alcance. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): escuche, recopile información y explore las posibilidades, pero no tome decisiones ni haga promesas antes de tiempo. Quizás desee un cambio, pero si no está dentro de su presupuesto o su agenda no se lo permita, lo mejor es retirarse hasta que el momento sea más propicio para el éxito. Quédese cerca de su casa y elabore un plan realista. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): puede ganar si mantiene la calma y la serenidad. Tomarse un tiempo para reflexionar le ofrecerá alternativas positivas. Centre su atención en pasatiempos que satisfagan su alma, ya sea reconectar con la naturaleza o utilizar una salida creativa que alivie el estrés y aumente su autoestima y sensación de logro. El amor y el romance se ven favorecidos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): las emociones encontradas pueden costarle caro. Tenga cuidado al tratar con sus seres queridos o al hacer cambios personales que alteren su apariencia, sus emociones o su interacción con los demás. La cautela es lo mejor para usted en cuanto a salud, finanzas y verificación de hechos. Un error tendrá consecuencias que puede evitar con un poco de reflexión y paciencia. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): analice sus opciones; considere alianzas y elabore un plan que le garantice mantener la equidad y las buenas relaciones con quienes se encuentre. Asegúrese de comprender las consecuencias de prometer demasiado o esperar que los demás cumplan con sus expectativas. La sincronización, la integridad y la equidad son fundamentales. Consiga por escrito lo que quiere. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de estilo de vida puede reducir sus gastos generales y el estrés. Aprenda una nueva habilidad o actualice su currículum para que se adapte a los puestos disponibles en su zona. Ponga su energía donde pueda hacer algún bien y no deje que la ira y la frustración se apoderen de usted. Tome la iniciativa y algo bueno le llegará. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga el impulso. Participe, marque la diferencia y utilice sus habilidades para generar un efecto positivo. Las personas con las que conecta le abrirán los ojos a una multitud de ideas que puede adaptar a sus necesidades. Es hora de priorizarse y hacer realidad sus sueños. El romance y la superación personal se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.