Horóscopo de hoy: día martes 07 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shawn Ashmore, 46; Toni Braxton, 58; Simon Cowell, 66; Joy Behar, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año será necesario el sentido común. Su tendencia a pensar en grande y a sobrevalorar sus emociones, finanzas y exigencias físicas requerirá un control estricto para evitar contratiempos. Dirigir su energía hacia su estilo de vida, el entorno familiar, las inversiones seguras y la longevidad mediante decisiones saludables garantizará que su año esté a la altura de sus expectativas. Prestar atención a los detalles aumentará sus posibilidades de descubrir oportunidades sin precedentes. El romance está en las estrellas. Sus números son 2, 14, 23, 26, 31, 35, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, decidido y sensible. Es extrovertido y posesivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): encuentre maneras innovadoras de simplificar su vida. Sacar conclusiones precipitadas lo conducirá al caos emocional. Dele a los demás la oportunidad de explicarse, aclare sus dudas y concéntrese más en lo que puede aportar o en cómo puede ayudar, en lugar de usar la crítica para imponer su voluntad. Elija la amabilidad sobre el orgullo y la paz sobre la discordia. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise, adapte y siga adelante. La forma en que diseñe su próximo paso y el progreso que pretenda lograr determinará el resultado. Lo que logre físicamente será lo más importante. No permita que nadie lo supere. Mantener la información y los servicios actualizados sobre trabajo, dinero y cualificaciones dará sus frutos. El progreso personal parece prometedor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda sobre la marcha. La práctica hace al maestro, y mejorar sus habilidades le garantizará el éxito. Asista a eventos de establecimiento de contactos o comuníquese con personas clave de las empresas en las que quiere trabajar o con las que quiere hacer negocios, y obtendrá perspectiva y acceso a información privilegiada. Un poco de encanto y conocimiento le abrirán puertas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piénselo dos veces antes de aceptar algo. Antes de comprometerse infórmese bien y cuestione el costo y el tiempo que debe dedicar para participar. Es mejor que dedique su ingenio y disciplina a algo que lo beneficie más a sí mismo que a otra persona. No pague por nadie; ofrezca sugerencias, no dinero. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adopte una actitud que aumente su confianza. Mantenga sus emociones al margen de las conversaciones que puedan influir en su reputación o posición. Esfuércese por cumplir con las expectativas; aproveche sus habilidades, cualidades y conexiones para progresar en su carrera. Si descuida sus responsabilidades o a sus seres queridos, pueden surgir problemas domésticos. No discuta; exponga los hechos y aléjese. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evalúese a sí mismo y considere hacer cambios personales que le den ventaja en situaciones competitivas. Analizar, investigar y abrir la comunicación que genere oportunidades también aumentará su confianza y lo animará a expresarse y a demostrar sus habilidades de liderazgo. Una palabra amable o una muestra de preocupación darán sus frutos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): verifique los hechos, sea precavido y elija hacer, recibir y dar menos para evitar reacciones negativas. Confíe en sus instintos, escuche a su cuerpo y a su intuición, y revise cada decisión y movimiento que realiza para combatir el estrés y el remordimiento. Canalice su energía hacia una vida sana, el amor y el tiempo libre. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la participación promoverá el conocimiento y las conexiones que reforzarán su confianza y le brindarán perspectivas valiosas, permitiéndole prepararse para lo que desea lograr. No tenga miedo de hacer las cosas de manera diferente. La originalidad atraerá atención positiva. La participación en eventos que combinen negocios y placer le brindará una plataforma para mostrar sus habilidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): salga y participe en eventos relacionados con sus objetivos profesionales. La oportunidad de demostrar sus habilidades y usar su encanto para atraer clientes potenciales le dará el impulso necesario para sobrevivir. En una situación competitiva no deje nada al azar. Juegue para ganar, y la victoria llegará. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la verdad es importante; verifique la información y cuestione cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad. Diga lo que piensa y demuestre su capacidad de liderazgo, y surgirán oportunidades, junto con celos e interferencias. Sea audaz, directo y prepárese para intervenir y estabilizar rápidamente las situaciones utilizando la verdad, los hechos y resoluciones efectivas. Una alianza le presentará oportunidades inesperadas. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que sucede en casa. Verifique la información antes de compartirla. Considere una inversión que ofrezca beneficios financieros a largo plazo. Evite cargas monetarias manteniendo un estilo de vida asequible. El trabajo duro y la confiabilidad le ayudarán a mantener buenas relaciones con clientes, empleadores y cualquier otra persona con la que trate hoy. Explore nuevas posibilidades. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase al tanto de sus inversiones y asuntos de salud. Trate directamente con las instituciones para asegurarse de recibir información precisa. Considere asociarse con alguien que conozca en un evento al que asista. Asegúrese de obtener la información por escrito. Pulse el botón de reinicio para consultar las normas y regulaciones en caso de actualizaciones o cambios. El crecimiento y el progreso personal se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.