Horóscopo de hoy: día jueves 30 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Matthew Morrison, 47; Gavin Rossdale, 60; Harry Hamlin, 74; Henry Winkler, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año reclame lo que realmente desea. Reflexione sobre aquello a lo que ha renunciado o dejado de lado. Es su turno de expandir la mente y dejar que su corazón lo guíe. Adopte un enfoque discreto y arregle las cosas. Tenga su plan y el papeleo listos, sin dejar nada al azar. Su astucia y tacto le permitirán lograr lo máximo y conquistar sus deseos. Sus números son 7, 12, 23, 26, 35, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es impredecible, participativo y ambicioso. Es enérgico y resistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): arreglarse un poco le ayudará mucho. Haga algo que lo haga sentir bien, aumente su confianza y le dé el empujón que necesita para dar el paso. Elija participar en eventos con un propósito, no por mero placer, y conectará con personas que lo animen en lugar de aquellas que lo deprimen y son negativas. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): debe filtrar sus opciones y reducir sus compromisos. Es mejor prestar atención a los asuntos domésticos y de relación, y tratar con agencias e instituciones que requieren actualizaciones y papeleo para asegurarse de que no haya interrupciones en los servicios. La comunicación efectiva es esencial para evitar errores y desinformación. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): viva, ame y aprenda, y se revelará un cambio positivo. Confíe en sus instintos y deje volar su imaginación. Lo que descubra cambiará su forma de relacionarse con los demás y su forma de contribuir a su comunidad, organizaciones y asuntos que le interesan. Acérquese y los resultados cumplirán sus expectativas. El romance y el crecimiento personal están en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite sacar conclusiones precipitadas o asumir demasiadas responsabilidades. Controle su ritmo y explore todas las opciones antes de decidir su próximo paso. Reduzca el dramatismo y los excesos, y concéntrese en la superación personal y en ampliar sus habilidades, conocimientos y lo que tiene para ofrecer que dé sentido a su vida y a la de aquellos con quienes se encuentre. Evite riesgos para la salud. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de hacer un comentario o un cambio observe el panorama general. Tiene muchas posibilidades de progresar si usa su inteligencia y habilidades sociales para desenvolverse en las conversaciones. La impresión que cause y el efecto que produzca sobre quienes se encuentre determinarán lo que le depare el futuro. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cuando se trata de asuntos domésticos o laborales es todo o nada. Espere, absorba la atmósfera de la sala y deje que su instinto lo guíe para interpretar el resultado. Confíe en su capacidad de usar sus habilidades impecablemente y avance con confianza. No gaste demasiado ni mime a los demás; haga lo mejor que pueda y prosperará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio en su entorno le brindará una perspectiva única sobre las posibilidades y cómo afectan a su bienestar emocional. Una gestión financiera eficaz lo animará a vivir con frugalidad y a apreciar lo que ya tiene. Considere qué puede hacer para actualizar su imagen o fortalecer su confianza. Socializar fomentará el romance. *****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): observe y documente. La preparación es vital para conseguir lo que quiere. Al ejecutar sus planes a la perfección se produce un cambio positivo. El factor sorpresa le dará la ventaja que necesita para triunfar. Juegue para ganar y tendrá acceso a la vida que desea. Elija el minimalismo en lugar del exceso y los caprichos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): establezca límites, ofrezca evaluaciones honestas y busque algo tangible. Concentre su energía en actualizar su entorno para que se adapte a su situación y fomente el éxito. Un espacio creativo facilitará la búsqueda de soluciones y el desarrollo de una transición fluida hacia adelante. Participe en eventos que le den un propósito y sean significativos, y conocerá a alguien especial. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las emociones encontradas lo agotarán mental y financieramente. Protéjase de las estafas y de quienes intentan quitarle su dinero. Done lo que ya no necesita o no usa, u ofrezca su tiempo o soluciones, y descubrirá quién lo necesita con urgencia. Recopile información sobre cualquier evento que pueda suponer un riesgo de lesión o enfermedad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga a un lado sus emociones y descubra cuándo alejarse. Un debate no servirá de nada y le causará angustia. Preste más atención a desarrollar su fuerza física y a cuidar mejor su salud mental y emocional. Céntrese en el compromiso, en seguir su pasión y en pasar tiempo con quienes apoyan sus esfuerzos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las conversaciones animadas le ayudarán a ganar entusiasmo para ponerse en marcha e introducir cambios positivos en su vida. Ya no permita que las emociones encontradas obstaculicen su capacidad de actuar. De usted depende iniciar el proceso y llevar a cabo sus planes. La información que recopile lo animará a comprometerse a terminar lo que empieza. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.