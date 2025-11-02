Horóscopo de hoy
02 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 02 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marisol Nichols, 52; David Schwimmer, 59; k.d. lang, 64; Stefanie Powers, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año planee divertirse. Participe en actividades que lo hagan sentir vivo o que estimulen su imaginación y creatividad. Planee viajar, aprender algo nuevo o revisar cómo usa sus habilidades, talentos y conexiones para establecer su posición y expectativas. Concéntrese en identificar sus necesidades y adapte su vida en consecuencia. Desarrolle, cree y optimice sus habilidades para atraer oportunidades. Tenga en cuenta la simplicidad y el costo. Sus números son 3, 18, 22, 26, 34, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, único y edificante. Es extravagante y sociable.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): puede perder el tiempo holgazaneando, reaccionando exageradamente y creando dramatismo, o puede aprovechar cada momento. Tome la iniciativa con una actitud positiva y un corazón agradecido. Concéntrese en crecer, en las ganancias y en encaminar su vida para lograr lo que le importa. Es el momento perfecto; preparados, listos… ¡ya! ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche la oportunidad para acercarse a los de su círculo. El esfuerzo que haga y el énfasis que ponga le ayudarán a reconocer quién es digno de sentarse a su mesa y de quién puede distanciarse. Actúe con rapidez; su tiempo es valioso y merece lo mejor. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el balance, la equidad y estructurar su vida para satisfacer sus necesidades y complacer a los demás le ayudarán a decidir cómo quiere invertir su tiempo y a quién quiere ayudar. Diga lo que piensa, asuma una posición de liderazgo y haga que se escuche su voz. Establezca estándares, límites y metas, haga su parte y coseche las recompensas. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las horas extra que dedique a ayudar a los demás marcarán la diferencia. No se lamente por el tiempo invertido; abrazar aquello que importa y dar lo mejor de sí mismo llenará su corazón de gratitud y le ofrecerá recompensas que superarán sus expectativas. No permita que se instale la negatividad ni que la autocomplacencia interfiera con su progreso. Cuídese más. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto):convierta la ira en pasión y persiga metas que lo hagan sentir bien consigo mismo y con sus logros. Esfuércese por verse y sentirse lo mejor posible, por hacer que su entorno sea cómodo y su mentalidad esté satisfecha. Cambie lo que no le gusta y solucione asuntos pendientes. Es un nuevo día para una nueva versión de usted. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cálmese antes de abordar asuntos domésticos o problemas con quienes se encuentre. Su forma de encarar las situaciones marcará la diferencia. La consideración, la compasión y las sugerencias positivas lo llevarán lejos y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. Simplifique, minimice y diga no a los comportamientos excesivos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acérquese a quienes tienen algo que ofrecerle a cambio. Expanda su mente y perspectivas sobre lo que quiere y cómo alcanzar sus metas, y estas cobrarán un cariz positivo. Esfuércese más por su entorno para asegurarse de que en su tiempo libre se cree una atmósfera que le ayude a revitalizarse. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): consulte qué opciones hay en su comunidad y participe en eventos locales. Amplíe su percepción y apúntese a algo que enriquezca su vida, conocimientos o habilidades. Céntrese en mejorar y aléjese de situaciones costosas o indulgentes. Protéjase de lesiones o enfermedades priorizando la seguridad. Sea valiente; pida y recibirá. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adopte un enfoque innovador en los asuntos del hogar y en el trato a los demás, esto despertará el entusiasmo y generará la aceptación y la ayuda que necesita para sobresalir. Sea quien haga un cambio positivo, accionará un interruptor y convertirá sus expectativas en una realidad. Confíe y crea en sí mismo y siga a su corazón. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su energía está creciendo y la oportunidad está a su alcance. Acérquese a los demás con un plan bien pensado y accederá a un sinfín de ideas que le darán continuidad y fuerza para alcanzar sus objetivos. Comprométase consigo mismo y con quienes se encuentre y cumpla; los resultados marcarán la diferencia y lo llenarán de orgullo. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga adelante. No permita que otros lo tienten o lo empujen en una dirección que le haga renunciar a lo que es significativo para usted. Use su inteligencia y si es necesario avance solo. Concéntrese en sus necesidades, en sentirse y verse lo mejor posible, y en hacer modificaciones que lo tranquilicen. El romance está en aumento. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): permita que lo guíen la disciplina y las ideas originales. Use su imaginación para procesar cómo puede convertir sus planes en algo grandioso y cumplirá con los requisitos y superará sus expectativas. Deje de soñar, empiece a actuar y deje atrás el pasado o cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Actúe con paso firme y no mire atrás. Viva, aprenda, sobresalga. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.