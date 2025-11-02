Horóscopo de hoy: día domingo 02 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Marisol Nichols, 52; David Schwimmer, 59; k.d. lang, 64; Stefanie Powers, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año planee divertirse. Participe en actividades que lo hagan sentir vivo o que estimulen su imaginación y creatividad. Planee viajar, aprender algo nuevo o revisar cómo usa sus habilidades, talentos y conexiones para establecer su posición y expectativas. Concéntrese en identificar sus necesidades y adapte su vida en consecuencia. Desarrolle, cree y optimice sus habilidades para atraer oportunidades. Tenga en cuenta la simplicidad y el costo. Sus números son 3, 18, 22, 26, 34, 45, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, único y edificante. Es extravagante y sociable.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): puede perder el tiempo holgazaneando, reaccionando exageradamente y creando dramatismo, o puede aprovechar cada momento. Tome la iniciativa con una actitud positiva y un corazón agradecido. Concéntrese en crecer, en las ganancias y en encaminar su vida para lograr lo que le importa. Es el momento perfecto; preparados, listos… ¡ya! ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aproveche la oportunidad para acercarse a los de su círculo. El esfuerzo que haga y el énfasis que ponga le ayudarán a reconocer quién es digno de sentarse a su mesa y de quién puede distanciarse. Actúe con rapidez; su tiempo es valioso y merece lo mejor. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el balance, la equidad y estructurar su vida para satisfacer sus necesidades y complacer a los demás le ayudarán a decidir cómo quiere invertir su tiempo y a quién quiere ayudar. Diga lo que piensa, asuma una posición de liderazgo y haga que se escuche su voz. Establezca estándares, límites y metas, haga su parte y coseche las recompensas. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las horas extra que dedique a ayudar a los demás marcarán la diferencia. No se lamente por el tiempo invertido; abrazar aquello que importa y dar lo mejor de sí mismo llenará su corazón de gratitud y le ofrecerá recompensas que superarán sus expectativas. No permita que se instale la negatividad ni que la autocomplacencia interfiera con su progreso. Cuídese más. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto):convierta la ira en pasión y persiga metas que lo hagan sentir bien consigo mismo y con sus logros. Esfuércese por verse y sentirse lo mejor posible, por hacer que su entorno sea cómodo y su mentalidad esté satisfecha. Cambie lo que no le gusta y solucione asuntos pendientes. Es un nuevo día para una nueva versión de usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cálmese antes de abordar asuntos domésticos o problemas con quienes se encuentre. Su forma de encarar las situaciones marcará la diferencia. La consideración, la compasión y las sugerencias positivas lo llevarán lejos y se convertirá en la persona de referencia en su círculo. Simplifique, minimice y diga no a los comportamientos excesivos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acérquese a quienes tienen algo que ofrecerle a cambio. Expanda su mente y perspectivas sobre lo que quiere y cómo alcanzar sus metas, y estas cobrarán un cariz positivo. Esfuércese más por su entorno para asegurarse de que en su tiempo libre se cree una atmósfera que le ayude a revitalizarse. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): consulte qué opciones hay en su comunidad y participe en eventos locales. Amplíe su percepción y apúntese a algo que enriquezca su vida, conocimientos o habilidades. Céntrese en mejorar y aléjese de situaciones costosas o indulgentes. Protéjase de lesiones o enfermedades priorizando la seguridad. Sea valiente; pida y recibirá. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adopte un enfoque innovador en los asuntos del hogar y en el trato a los demás, esto despertará el entusiasmo y generará la aceptación y la ayuda que necesita para sobresalir. Sea quien haga un cambio positivo, accionará un interruptor y convertirá sus expectativas en una realidad. Confíe y crea en sí mismo y siga a su corazón. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): su energía está creciendo y la oportunidad está a su alcance. Acérquese a los demás con un plan bien pensado y accederá a un sinfín de ideas que le darán continuidad y fuerza para alcanzar sus objetivos. Comprométase consigo mismo y con quienes se encuentre y cumpla; los resultados marcarán la diferencia y lo llenarán de orgullo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga adelante. No permita que otros lo tienten o lo empujen en una dirección que le haga renunciar a lo que es significativo para usted. Use su inteligencia y si es necesario avance solo. Concéntrese en sus necesidades, en sentirse y verse lo mejor posible, y en hacer modificaciones que lo tranquilicen. El romance está en aumento. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): permita que lo guíen la disciplina y las ideas originales. Use su imaginación para procesar cómo puede convertir sus planes en algo grandioso y cumplirá con los requisitos y superará sus expectativas. Deje de soñar, empiece a actuar y deje atrás el pasado o cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Actúe con paso firme y no mire atrás. Viva, aprenda, sobresalga. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.