Horóscopo de hoy: día sábado 08 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jack Osbourne, 40; Parker Posey, 57; Courtney Thorne-Smith, 58; Bonnie Raitt, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: mantenga una vida sencilla, moderada e interesante. Concéntrese en aprender, mejorar y llegar a fin de mes. Construya una base sólida y una vida familiar segura. Esfuércese y cosechará las recompensas. Dispóngase a dejar ir lo que ya no le ayuda a progresar y reemplácelo por lo nuevo y emocionante. El cambio es necesario y su boleto a un futuro mejor. Pregúntese si sus metas son los deseos de su corazón. Sus números son 8, 11, 17, 25, 31, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perceptivo, atractivo y servicial. Es influyente y protector.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga que su dinero trabaje para usted. Invierta y presupueste sabiamente. No permita que lo dominen los gastos emocionales. No puede comprar el amor ni la felicidad, pero puede reducir el estrés y lograr paz mental administrando sus gastos y haciendo todo lo posible por reducir su costo de vida. Establezca límites y prioridades, y limite el entretenimiento. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): deje que su lenguaje corporal y sus reacciones físicas guíen el camino. Las acciones hablan más que las palabras, y los resultados le ayudarán a tomar decisiones claras sobre su estilo de vida y sobre con quién se relaciona. Participe en eventos que lo atraigan y descubrirá cómo quiere pasar su tiempo libre. Las mejoras físicas y el romance están en el horizonte. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): investigue y en su próxima aventura aplique lo aprendido. Tome la iniciativa para implementar cambios que lo impulsen a ampliar su conciencia y su círculo de amigos. Viajar, asistir a reuniones e interesarse por explorar nuevas posibilidades será edificante y lo animará a invertir más en sí mismo y en las perspectivas que llamen su atención. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): exprese sus verdaderos sentimientos, fomente lo que más lo motiva y sea la fuerza impulsora de lo que suceda después. Un enfoque innovador en su forma de trabajar y divertirse ayudará a que su vida fluya con naturalidad. Los eventos sociales o hacer algo especial con alguien a quien ama le ayudarán a reconocer su propósito y lo que es significativo. El romance se ve favorecido. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): cuanto menos comparta sobre sí mismo o sobre sus planes, más fácil será manifestar sus intenciones. Dirija su energía en una dirección que le ofrezca respuestas y un camino que lo conduzca a la felicidad personal. No permita que los problemas domésticos ni la negatividad ajena ahoguen el estilo de vida que anhela. Proteja su libertad para seguir sus sueños. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): dedíquese a las tareas domésticas y no deje que los asuntos profesionales se filtren en su vida personal. La discordia aumentará si descuida a alguien que lo ama. Un gesto amable, estrechar lazos con sus seres queridos y crear recuerdos es lo mejor para usted. Haga solo los cambios necesarios para lograr el equilibrio y la felicidad que desea. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la incertidumbre le llevará a tomar malas decisiones. Preste atención a los detalles, a sus gastos y a cómo se ve y se siente. Deje que sus acciones demuestren su amor y preocupación. Si es previsor y está listo para actuar recibirá lo mejor. No deje nada a la imaginación. Cuando desee algo, hágalo realidad. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): elija una salida, un pasatiempo o un capricho que lo haga sentir bien consigo mismo y lo anime a mejorar y a organizar su vida según sus necesidades. Avance con la mentalidad de que divertirse no tiene por qué ser caro. Rodéese de gente positiva y haga lo que le permita sentirse agradecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance a toda máquina. Piense y persevere. El cambio empieza por usted y por buscar aquello que lo hace feliz. Las mejoras en el hogar, las inversiones y la decisión de priorizarse le ayudarán a alejar a alguien que acecha al margen y espera aprovecharse. No espere a ver qué pasa; tome las riendas y haga lo que sea mejor para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es necesaria la observación. Escuche, aprenda y sopese los pros y los contras antes de ofrecer su tiempo, dinero o experiencia. Su beneficio personal es lo mejor para usted, así que no pierda el tiempo haciendo el trabajo pesado para apoyar a alguien más. Busque a las personas y las oportunidades que más probablemente le retribuyan. El romance parece prometedor. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las reacciones exageradas y el comportamiento excesivo probablemente le traerán problemas. Deténgase, piense y busque una alternativa razonable antes de aceptar participar en algo que pueda perjudicar sus intereses o dañar su reputación. Elija ser parte de la solución, no del problema. La disciplina y los aportes innovadores darán sus frutos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): escuche lo que dicen los demás, pero solo acepte propuestas con las que se sienta cómodo. Céntrese más en el dinero y los asuntos domésticos, mantenga la paz y adapte su estilo de vida para sentirse cómodo y tranquilizar su alma. Siga a su corazón y priorice sus necesidades. Lidere el camino en lugar de perseguir los sueños de otros. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.