Horóscopo de hoy: día domingo 09 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Lachey, 52; Eric Dane, 53; Susan Tedeschi, 55; Lou Ferrigno, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de tantear el terreno y lanzarse, permitiendo que sus conocimientos, experiencia y deseos lo impulsen hacia adelante. Explore las posibilidades y encontrará a su gente. La comunicación le ayudará a desarrollar la fuerza y el coraje para dejar de soñar y empezar a actuar. Es necesario un cambio, y ha llegado el momento de cumplir sus sueños. Abrace el futuro con optimismo y un corazón agradecido. Elija amarse y priorizarse. Sus números son 3, 14, 20, 29, 33, 38, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es espontáneo, exagerado e incansable. Es enérgico y demostrativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga la cabeza fría, concéntrese en lo que quiere lograr y evite que las influencias externas se interpongan entre usted y su felicidad. Use su inteligencia y un enfoque dinámico para administrar su dinero, formular planes a largo plazo y satisfacer sus necesidades. La forma en que gestione e implemente el cambio determinará su próximo paso profesional o financiero. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): demasiado en muy poco tiempo causará problemas. Apéguese a su rutina y a su presupuesto para facilitar su vida. No permita que otros lo convenzan de algo que no necesita ni desea. Proteja su bienestar físico y emocional. Si alguien le pide demasiado, prepárese para rechazarlo y alejarse. Elija el sentido común. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no se ponga en riesgo por encajar o asumir la culpa por los defectos de otras personas. La honestidad y la integridad son sus mejores opciones, independientemente de lo que hagan los demás. Hay un cambio en marcha, y estar en el lado correcto del destino depende de usted. Elija sabiamente y avance en una dirección positiva con una actitud saludable. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si interactúa puede ganar terreno. Dé lo mejor de sí mismo, cree redes y socialice para avanzar. Deje que su encanto e imaginación tomen el control y será el centro de atención. Una perspectiva interesante que llame su atención lo motivará a hacer un cambio físico o en su estilo de vida. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea más tolerante consigo mismo. Reflexione sobre lo que se le da bien y las cosas que hace que lo enorgullecen. Participe en un evento que aborde sus inquietudes y codéese con quienes comparten sus mismos ideales. Póngase de pie, exprese lo que piensa y sea el líder que marca la diferencia. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo que haga será el factor decisivo en lo que reciba a cambio. Las promesas sin cumplir son una pérdida de tiempo para todos. Dé el primer paso y establezca un estilo de vida y una rutina que lo conduzcan a una mejor salud, una vida más plena y un amor más profundo. Acérquese a quienes importan. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuando se trata de comportamientos excesivos o de prometer lo imposible estará caminando en la cuerda floja. Elija con sabiduría sus palabras y muestre pasión al abordar lo que le importa. Se presentará una oportunidad inusual si participa en funciones relacionadas con el trabajo o si ofrece información sobre prospectos que le interesan. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en algo que lo entusiasme y se abrirán las puertas a una oportunidad. La comunicación abierta será una señal reveladora de lo que es posible y la mejor manera de satisfacer sus necesidades. Antes de invertir dinero explore las posibilidades y evitará el estrés que acompaña a la incertidumbre. Deje de intentar impresionar a los demás. Haga aquello que lo haga sentir bien consigo mismo. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mire antes de saltar. La oportunidad es evidente, pero la cuestión es cómo aprovechar una situación sin gastar de más ni asumir más responsabilidades de las que puede manejar. Actúe con cautela y obtenga todo por escrito. Lo mejor es centrarse en las mejoras domésticas que reduzcan sus gastos generales o aumenten su comodidad. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en la conversación, comparta su perspectiva e incluya lo que está dispuesto a aportar. Una colaboración o compartir gastos o experiencia con alguien dispuesto a igualar sus aportes y contribuciones resultará en una pareja ideal. Se favorecen los eventos sociales y de establecimiento de contactos, junto con el romance y el compromiso. Actúe con pasión. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise su agenda, cómo gestiona su rutina y qué puede hacer para reconfigurar su gestión del tiempo y garantizar un equilibrio entre trabajo y ocio. Si quiere dar lo mejor de sí mismo es necesario que se cuide mejor. Tiene a su alcance un cambio de estilo de vida; solo necesita ponerlo en práctica. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos que le ofrezcan nuevas posibilidades. La oportunidad de tomar una dirección diferente está al alcance de su mano. Tenga cuidado con las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad cuando esté persiguiendo su pasión. El amor es evidente, pero también lo es el comportamiento de excesos y permisivo. El amor no se puede comprar, pero sí se puede ganar. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.