Horóscopo de hoy: día martes 11 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Leonardo DiCaprio, 51; Calista Flockhart, 61; Demi Moore, 63; Marc Summers, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense bien las cosas antes de iniciar un cambio. Evalúe sus objetivos y cree un plan de acción. Una vez que se sienta seguro de sus decisiones, será fácil ponerlas en práctica. Ya es hora de emocionarse y de llenar su cerebro con todo tipo de datos nuevos. Si mantiene la mente abierta y canaliza su energía hacia lo que más le importa el resultado será espectacular. Sus números son 5, 12, 19, 27, 33, 36 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es una persona dedicada, entusiasta y adaptable. Es inspirador y creativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere tener toda la información necesaria antes de tomar una decisión o de realizar una compra es esencial la comunicación. Asista a eventos informativos o busque en internet respuestas confiables. Adoptar un enfoque original para gestionar el dinero, los contratos o los asuntos médicos le ayudará a comprender qué es lo mejor para usted. Escuche a su intuición. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): analice cómo lo tratan los demás antes de ofrecerse a asumir responsabilidades adicionales. El equilibrio y la equidad son esenciales para la unidad y la fortaleza de sus relaciones. El desarrollo personal requiere atención; no permita que otros decidan por usted. Un cambio en casa que afecta su bienestar financiero requiere atención. Las emociones complicadas son evidentes. Ante la duda, deténgase. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los sentimientos encontrados le causarán problemas si permite que los conflictos personales y profesionales interfieran entre sí. Deje claro a su familia y compañeros cuáles son sus prioridades y cómo piensa gestionarlas sin que ni ellos ni sus prioridades sean perjudicados. El equilibrio y la integridad serán clave en lo que está por suceder. Es probable que haya un cambio; elija con sabiduría. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): amplíe su visión y no renuncie a sus sueños, esperanzas y deseos. Tome las riendas e inicie lo que mejor le funcione. Una vida social sana le ayudará a ver con claridad. Separe las emociones de sus responsabilidades y cree un horario que le permita cumplir sus expectativas. El romance está en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aflorarán las emociones, causando confusión y problemas en el hogar. Reflexione sobre lo que está sucediendo y dé un paso atrás hasta encontrar una solución sólida y pueda ver un camino que no cause más daño que beneficio. Es fundamental actuar con inteligencia para salir victorioso. Haga sugerencias que fomenten la unidad, no la división. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que sus pensamientos se desboquen. Decir algo antes de tiempo tendrá el efecto contrario al que busca. Opte por la amabilidad y la consideración en lugar de las acusaciones, y encontrará puntos en común y un camino positivo hacia adelante. Trate a los demás como quiere que lo traten a usted, y no se arrepentirá. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piénselo dos veces antes de comprar algo que no necesita. Las compras emocionales o intentar comprar el favor de alguien más lo perjudicará. Canalice su energía en reorganizar su espacio para adaptarlo a sus necesidades. Si su entorno fluye, sus responsabilidades también lo harán. Acepte cambios que le permitan ser una mejor persona. Elija una dieta saludable y un programa de ejercicio. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice sus emociones antes de afrontar una situación con alguien con quien comparte gastos o que vive cerca. Preste atención a mantener el equilibrio en su vida y divida su tiempo de manera equitativa entre trabajo y ocio. Un cambio de aires será estimulante o educativo, dependiendo de cómo se adapte a su nuevo entorno. Elija los lugares con cuidado. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga adelante con energía, determinación y un presupuesto. Sus decisiones reflejarán qué tan centrado y equilibrado está, e impresionarán a aquellos de quienes quizá necesite ayuda para cumplir con sus obligaciones. Un enfoque enérgico sobre cómo vive y mantiene su rutina le ayudará a consolidar su posición y progresar. No permita que las emociones afecten sus finanzas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): exprese claramente lo que está dispuesto a hacer y evitará tener que retractarse, lo que le permitirá dedicar más tiempo a aquello que realmente le importa. Las oportunidades se multiplicarán en función de lo fácil que sea trabajar con usted y de lo dispuesto que esté a cumplir con los acuerdos que establezca. Esfuércese por crear y respetar reglas sencillas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que hace cada quien y busque la manera de equilibrar las cosas para cumplir con su palabra y con sus responsabilidades. Mantener el ritmo y asegurarse de que todos estén contentos es todo un reto, pero es posible si mantiene la calma y es flexible. Solo realice los cambios necesarios para evitar confusiones y para respetar su presupuesto y sus promesas sin correr riesgos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): opte por el encanto en lugar de la presión. La manipulación emocional le acarreará problemas y gastos innecesarios. Ofrezca honestidad, integridad y un camino sencillo pero eficaz hacia el futuro. Evite prometer más de lo que puede cumplir con la esperanza de ganar en una puja. Lo mejor es atenerse a los hechos, respetar un presupuesto razonable y dar por finalizado el asunto. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.