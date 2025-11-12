Horóscopo de hoy: día miércoles 12 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anne Hathaway, 43; Ryan Gosling, 45; Megan Mullally, 67; Neil Young, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: las decisiones precipitadas le traerán problemas. Guarde sus pensamientos para sí mismo hasta tener tiempo de reflexionar y analizar la situación. Concéntrese en la preparación, en lo que puede lograr y en una forma innovadora de alcanzar su meta. La vida es un proceso continuo, y tratar de apresurarla solo lo retrasará. Tómese su tiempo para disfrutar de las pequeñas cosas, afronte cada situación en el momento y busque la excelencia, no la velocidad. Sus números son 2, 13, 20, 27, 31, 38 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, perspicaz y cariñoso. Es indeciso y obstinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga su energía donde importa. Lo duro que trabaje, el cumplimiento de responsabilidades y desempeño superior a la competencia dependerán de su capacidad de ser directo, dejar de lado las emociones y cumplir sus promesas. Elija palabras audaces y apéguese a la verdad, realice ambas siempre con una sonrisa y una actitud amable. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): comparta sus sentimientos y evitará confusiones. Use un lenguaje sencillo y planifique una ruta que le permita tachar todo lo que hay en su lista de tareas pendientes. Establezca metas razonables que no se vean afectadas por influencias externas. Cree un ambiente acogedor que le ayude a obtener la respuesta y el apoyo necesarios para lograr sus objetivos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): los cambios que lleve a cabo impulsado por las emociones lo retrasarán. Busque alternativas para alcanzar sus objetivos sin llamar la atención ni provocar reacciones negativas. Elija bien sus palabras y cambie solo lo necesario. La creatividad le ayudará a superar los obstáculos que encuentre en el camino. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe en eventos sociales, involúcrese en actividades laborales y amplíe su red de contactos para desarrollar sus intereses, habilidades y relaciones; algo positivo sucederá. Diversifique; use su imaginación para aplicar lo que puede ofrecer de maneras nuevas y emocionantes. Dé lo mejor de sí y la aprobación llegará. El romance, junto con el crecimiento personal y la superación, se ven favorecidos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): use las palabras, no las acciones, y progresará. Diríjase a la fuente en lugar de quejarse con los intermediarios. Cumpla sus promesas y dedique más tiempo a cultivar las relaciones con quienes pueden ayudarle a alcanzar sus metas. Cambie solo lo necesario y aléjese de quienes van en una dirección diferente. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elabore un plan antes de actuar o intentar cambiar lo imposible. El detalle y la precisión serán clave para sus logros y la percepción que los demás tengan de usted. Deje que hablen sus acciones y demostrará su punto. Un plan económico y un enfoque innovador le ayudarán a mantener su credibilidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tenga cuidado con quién comparte sus ideas. Si no es precavido, alguien podría aprovecharse de usted. Elabore un plan financiero por escrito y redacte contratos cuando sea necesario. Defienda sus intereses y sea firme y decidido en las negociaciones. Si aboga por sí mismo, tendrá oportunidades a su alcance. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de criticar a los demás critíquese a sí mismo. Actualizar su imagen, actitud o tecnología podría ser justo lo que necesita para encaminarse hacia un rumbo nuevo. El progreso le ayudará a mantener el equilibrio mental, físico y financiero. Observe lo que hacen sus conocidos; le ayudará a decidir cuál es el siguiente paso y lo mejor para usted. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): exprese su opinión y descubrirá cuál es su posición y qué es posible. Un viaje, una reunión o una experiencia de aprendizaje le resultarán instructivos y le ofrecerán una perspectiva clara sobre cómo puede y debe avanzar. No arriesgue lo que tiene por algo intangible. Establezca límites y consiga por escrito lo que desea. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): añada un toque de ingenio a todo lo que haga y ganará interés y una plataforma para compartir sus planes. Hay un cambio a su alcance, así que empiece a explorar las posibilidades. El establecimiento de contactos y la socialización junto con el encanto y la confianza, le ayudarán a ganarse el respeto y la respuesta que necesita para alcanzar sus metas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la experiencia enseña que los excesos traen problemas. Reduzca la velocidad, evalúe sus recursos y analice lo que le queda. Su fortaleza, conocimiento y habilidades le abrirán puertas a mejores oportunidades. No se subestime y no permita que nadie lo presione para aceptar un trato que no le permita cumplir sus promesas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca un presupuesto y un cronograma y póngase en marcha. Si evita que las influencias externas interfieran e intenten tomar el control logrará sus objetivos. Confíe en sus habilidades y disciplina para llevar las cosas hasta el final. Cuando se presente una oportunidad, responda con rapidez y demuestre su valía. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.