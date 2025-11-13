Horóscopo de hoy: día jueves 13 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gerard Butler, 56; Jimmy Kimmel, 58; Whoopi Goldberg, 70; Joe Mantegna, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su actitud está mejorando; su confianza crece y este año podrá superar sus dilemas emocionales, logrando avances impresionantes si se toma su tiempo y permite que las cosas fluyan naturalmente. Reflexione sobre lo que disfruta hacer, lo que es necesario y cómo equilibrar sus días con reflexión y originalidad. Piense fuera de la caja y manténgase al tanto de las últimas tendencias. Sus números son 9, 14, 21, 25, 34, 41 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, adaptable y disciplinado. Es imaginativo y considerado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las emociones encontradas pueden ser costosas. Revise los contratos, perfeccione sus habilidades de negociación y prepárese para avanzar con fuerza y confianza. Tiene más opciones de las que cree, así que no se subestime. Use su inteligencia y presente formas innovadoras de aprovechar sus habilidades para adaptarse a cualquier situación. Tome las riendas de su futuro. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cambie aquello que no le gusta y siga adelante. De usted depende descubrir qué quiere y encontrar la manera de alcanzar sus objetivos. Descubra cómo puede utilizar su espacio para crear más oportunidades. Emprender un pequeño negocio haciendo algo que le apasione fomentará cambios positivos en su estilo de vida. Una sociedad se ve prometedora. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome la iniciativa y exprese su opinión. Puede avanzar si es visionario y pone a prueba sus talentos. Inicie conversaciones con expertos y descubrirá cómo convertir sus sueños en realidad. No permita que lo detenga la manipulación emocional de quienes buscan su propio beneficio. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): piénselo dos veces antes de compartir sus ideas o planes. No todos estarán de acuerdo con usted. Elabore un plan infalible antes de presentar lo que planea llevar a cabo. La preparación es clave para su éxito y le dará la confianza necesaria para lanzarse a cumplir sus sueños. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite correr riesgos para prevenir enfermedades o lesiones. Mantenga un ambiente seguro en casa y protéjase a sí mismo y a sus pertenencias de los peligros ambientales. Conéctese con personas que comparten sus inquietudes y participe en grupos que se esfuerzan por marcar la diferencia. Sea parte de la solución, no del problema. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): investigue para obtener información veraz. Una petición emotiva dará resultados y generará reacciones tanto negativas como positivas. Tenga cuidado con quién comparte sus convicciones. Se desbordarán las emociones y la espontaneidad podría dejarlo en una posición vulnerable. Confíe en su intuición y rodéese de personas afines. Céntrese más en su desarrollo personal que en criticar a los demás. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a los detalles, envíe su currículum y actualice sus habilidades para adaptarlas a las oportunidades laborales actuales. Encontrará un puesto que lo entusiasme. Se vislumbra una oportunidad para explorar diferentes formas de ganarse la vida. Establezca metas, cree listas de tareas y elabore un horario que lo motive a dejar de procrastinar y convertir sus sueños en realidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): reparta un poco de cariño con quienes se encuentre y observe qué sucede. Un gesto amable tendrá un gran efecto y la recompensa será reveladora. Su éxito dependerá de cómo se relacione con los demás. Disfrute del momento, saboree el éxito y reconozca y elogie a los demás como corresponde; la recompensa será grande. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): reflexione sobre su próximo paso. No se presione demasiado, pues podría arrepentirse de algo. Ponga su energía en lo que más disfruta hacer y busque oportunidades que incluyan esos placeres. No permita que nadie utilice tácticas emocionales para confundirlo o desviarlo del camino correcto. Confíe en sí mismo. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el tiempo es oro. Participe en eventos de establecimiento de contactos, evalúe posibles oportunidades; y obtendrá información sobre profesiones poco comunes a las que puede adaptar sus talentos y currículum. No permita que el orgullo y el dinero dicten su próximo paso. Disfrutar de cómo gana dinero puede ser tan importante, o incluso más, que su riqueza. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): necesita un cambio. No importa si es personal, profesional o ambos; se trata de tomar la iniciativa para que suceda. Use su energía e inteligencia para abrirse camino y descubrirá que eso revitaliza su espíritu y le da esperanza para un futuro más brillante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga la concentración y siga adelante. La forma en que utilice su perspicacia e imaginación determinará lo que sucederá a continuación. Un cambio de aires llenará su cabeza de nuevas posibilidades. Elija un camino que lo lleve a la felicidad. El crecimiento personal, la superación y amar quien es y lo que hace son cosas con importancia. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.