Horóscopo de hoy
14 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 14 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Travis Barker, 50; Josh Duhamel, 53; Patrick Warburton, 61; Harland Williams, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año está en su mejor momento, con ganas y dispuesto a colaborar y ayudar. Cuanto más se involucre, mayores serán los resultados. Enfoque su atención en lo que quiere lograr y comience a hacer los cambios necesarios. Su organización, reflexión y constancia lo posicionarán como líder. La clave del éxito reside en la participación activa, así que no permita que distracciones externas le impidan concentrarse. Avance con confianza. Sus números son: 7, 19, 22, 24, 36, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, perspicaz y proactivo. Es compasivo y preciso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tome notas, lleve un control exhaustivo y evalúe cada aspecto de todo lo que se proponga hacer. La disciplina, la sencillez y la moderación lo favorecen, y el éxito de las oportunidades dependerá de su capacidad de equilibrar estos factores y así alcanzar sus objetivos. En sus planes priorice la inteligencia y la elección del mejor momento, y algo bueno sucederá. Se vislumbran buenas perspectivas económicas. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio en su hogar o en cómo usa su espacio tendrá un efecto positivo en su vida y en la relación con sus seres queridos. Invierta en sí mismo y en su entorno, y disfrute de los beneficios que conllevan sus decisiones. Optimice su tiempo y energía, y manténgase dentro de un presupuesto asequible. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tenga cuidado con a quién escucha y cómo responde. Recibirá información falsa que podría desviarlo de su camino. Verifique los hechos y sea ingenioso al considerar los gastos. Ante la duda, reduzca la velocidad; el tiempo está de su lado y lo mejor para usted es no permitir que lo presionen. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): combine negocios con placer y forjará relacione sólidas con personas que le ayudarán a progresar. Un cambio de imagen aumentará su confianza y lo animará a ser sincero sobre sus sentimientos e intenciones. El amor está en el aire y la aventura está a su alcance. No tema ser diferente ni tomar el camino menos transitado. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sea prudente en lo que respecta al dinero, a asumir riesgos, a apostar o a cualquier otro comportamiento indulgente. La tentación es su enemiga, pero con la mentalidad y la perspicacia adecuadas puede cambiar la situación y utilizar su experiencia y conocimientos para convertir las oportunidades en beneficios. Reconozca cuando alguien se aprovecha de usted o lo está manipulando emocionalmente. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): está en una mejor posición de lo que cree. Analice las posibilidades y observe cómo reaccionan o lo tratan los demás; así sabrá instintivamente cuando va por buen camino. Sabe qué es lo mejor para usted. Manténgase firme, guíese por su experiencia y no permita que las acciones de los demás influyan en sus decisiones. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): converse y cautive para avanzar. Su opinión sobre cómo pueden avanzar las cosas captará la atención y fomentará comentarios que le ayudarán a seguir adelante. Un cambio en casa mejorará su estilo de vida y dará un giro positivo a su imagen, cómo se siente y cómo se presenta al mundo. Mantenga el impulso. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): confíe en su intuición. Su precisión y atención al detalle lo distinguirán y le darán ventaja en situaciones competitivas. Un ritmo constante y una actitud segura son su camino al éxito. Aprenda sobre la marcha y absorba todo lo que sucede a su alrededor mientras se abre camino hacia el estrellato. Asista a eventos sociales y su carisma propiciará el romance. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a los cambios que ocurren a su alrededor. Céntrese en los temas delicados y observe las reacciones de los demás. Aprenda de lo que ve y oye sin revelar sus pensamientos ni intenciones. No todos serán sinceros ni tendrán motivos excelentes. Su capacidad de leer el ambiente le ayudará a evitar pérdidas y puede generar valiosas ganancias. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): controle sus gastos y evite negocios conjuntos o gastos compartidos. El mejor curso de acción para usted es invertir en sí mismo y en sus talentos, y seguir adelante por su cuenta. Está bien escuchar y observar, pero a la hora de actuar céntrese en los cambios que lo beneficien y que le ayuden a alcanzar sus objetivos. El romance se ve favorecido. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): de usted depende iniciar el cambio y dar el primer paso. Tiene mucho que ofrecer, y si se promociona adecuadamente, logrará una posición que le permitirá seguir sus sueños. Deje volar su imaginación y que su talento lo guíe. Póngase en el centro de atención y brille. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique tiempo a aquello que lo apasiona y encontrará su lugar. No permita que lo que digan los demás o cualquier crítica que reciba disminuyan su deseo de perseguir lo que ama o a quien ama. Tenga en cuenta lo que cuestan las cosas, establezca un presupuesto y cíñase a él. El crecimiento y el beneficio personal están escritos en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.