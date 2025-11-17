Horóscopo de hoy: día lunes 17 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rachel McAdams, 47; Dylan Walsh, 62; Danny DeVito, 81; Martin Scorsese, 83.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año use su imaginación. Conéctese con su mente creativa, sus talentos y habilidades, y siga a su corazón. Si quiere prosperar lo favorecerá socializar, emprender actividades creativas y expresar sus opiniones. Amplíe sus intereses, aprenda algo nuevo y experimente lo que significa la vida. Rodéese de personas que compartan sus intereses e inquietudes, y elija caminos que le prometan crecimiento personal y nuevos comienzos. No espere a que las cosas lleguen a usted; aproveche el momento. Sus números son 8, 13, 24, 29, 33, 36, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es receptivo, divertido y cosmopolita. Es adaptable y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su imaginación y replantee su próximo paso profesional o financiero. Anticípese, involúcrese en las novedades y aprenda a promocionar sus habilidades para asegurarse el éxito. Considere un cambio de estilo de vida que incorpore las últimas tendencias en salud y trace un rumbo que lo impulse a ser su mejor versión. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que las emociones se interpongan entre usted y sus objetivos. Comprométase a cumplir sus planes, a ser coherente con su palabra y a expresar claramente sus sentimientos a quienes se ven afectados por sus decisiones. Un enfoque innovador y dedicado para su próximo paso le abrirá las puertas a mayores oportunidades. Se favorece el desarrollo personal. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): exprese sus ideas, haga preguntas y dedique tiempo e ingenio a perfeccionar su estrategia. El cambio puede ser revelador y ofrecer oportunidades que le brinden una perspectiva diferente de lo posible. No se subestime; sea proactivo, destaque lo que más disfruta hacer e incorpore sus fortalezas y sueños en su currículum o estilo de vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome la iniciativa y participe en algo que le interese. Las conexiones que establezca y la información que recopile le ayudarán a aventurarse más. Las observaciones lo motivarán a investigar los cambios que está considerando. Una nueva apariencia lo revitalizará y lo animará a dar el primer paso cuando conozca a alguien interesante. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piense detenidamente antes de realizar cambios o tomar medidas que puedan alterar la armonía familiar. Enfrente directamente los problemas emocionales y comprenderá mejor las posibilidades. Su gran energía y disposición para afrontar retos con una actitud positiva le ayudarán a ganar impulso y respeto. Los viajes, las reuniones y los nuevos comienzos se presentan prometedores. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): haga lo que le sale natural y lo que mejor sabe hacer, y el éxito será suyo. Demuestre sus habilidades y permita que los demás vean de primera mano el potencial que tiene para ofrecer. Su enfoque abierto y honesto, junto con su dedicación y capacidad de adaptar sus cualidades a cada situación, le darán buenos resultados. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su vida. Tómese un momento para reorganizar su día y asegurarse de resolver lo que sea esencial para usted y su futuro. Analice el panorama general y descubrirá qué camino conduce a un callejón sin salida y cómo puede adaptar sus cualidades para impulsar su crecimiento personal y profesional. Fíjese una meta y concéntrese en los resultados. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): diversifique y observe qué sucede. Tomar el camino menos transitado le abrirá los ojos. Inicie conversaciones con las personas que encuentre a lo largo del día y obtendrá información valiosa sobre cómo transformarse y qué puede hacer para alcanzar su meta. Ya es hora de llevar a cabo un cambio que estimule su mente y le brinde mayor confianza. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): adapte su vivienda a sus necesidades. Un lugar que le permita retomar el trabajo donde lo dejó sin tener que reconstruir le ayudará a obtener mejores resultados. Es hora de ampliar sus conocimientos sobre finanzas y salud para asegurarse el progreso necesario y mantener su impulso. Acepte el cambio. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde le reporte el mayor beneficio. La disciplina, el trabajo duro y la creatividad llamarán la atención y motivarán a otros a fijarse en lo que hace. Manténgase firme, haga lo que tenga que hacer y realice una declaración de la que se sienta orgulloso; la recompensa será satisfactoria y le ayudará a descubrir la forma más eficaz de seguir adelante. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reflexione sobre cómo superar a sus competidores. Use su perspicacia y elocuencia para captar la atención de quienes toman decisiones que influyen en su futuro. No permita que lo domine la inseguridad ni deje nada al azar. La preparación es vital, así como una ejecución precisa y apasionada acorde a sus habilidades. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): lo que cuenta es lo que hace. No pierda el tiempo imponiendo sus sueños a los demás. En cambio, tome la iniciativa para avanzar y deje que sus logros hablen por sí solos. Un cambio físico mejorará su atractivo o apariencia. Amplíe su red de contactos y algo bueno sucederá. El crecimiento personal y la intimidad se ven favorecidos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.