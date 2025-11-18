Horóscopo de hoy: día martes 18 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chloe Sevigny, 51; Owen Wilson, 57; Oscar Nunez, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: un cambio de opinión lo llevará a replantearse cómo quiere proceder este año. No se limite; explore todas las posibilidades, amplíe su visión y descubra lo que está disponible. Un cambio de lugar o de rumbo, o un ajuste en su imagen, sus sentimientos y su forma de avanzar, lo animará a aventurarse por caminos que despierten su imaginación y a abrazar aquello que más lo conmueve y motiva. El romance, las relaciones y la creatividad se ven favorecidos. Sus números son 6, 13, 24, 26, 30, 39 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, influyente y visionario. Es innovador y eficiente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ofrecer más de lo que puede permitirse o hacer lo pondrá en una posición vulnerable. Elija bien sus palabras y reconozca su valía. Revise su situación financiera y establezca un presupuesto que le ayude a reducir sus deudas y aliviar el estrés. De usted depende tomar decisiones de vida sabias y hacer cambios acertados. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): está en una mejor posición de lo que cree. No permita que lo que digan o hagan los demás lo desvíe del camino. Enfóquese en lo que quiere y siga su plan hasta obtener los resultados que espera. No sea tímido cuando se trata de cambios, colaboraciones y hacer las cosas de manera diferente. Elija el protocolo adecuado y avance con confianza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): infórmese bien, cumpla las reglas y genere cambios que contrarresten cualquier negatividad en su vida. La ira no resuelve nada, pero usar su inteligencia para encontrar alternativas positivas tendrá un impacto duradero en el resultado de cualquier situación, aliviando sus preocupaciones. Al tratar con los demás conozca sus fortalezas y saldrá victorioso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud positiva hacia el trabajo, el dinero y la salud le permitirá tomar mejores decisiones. Use su inteligencia, negocie con sinceridad y aproveche las oportunidades que se le presenten. Elija aquello que lo haga sonreír y renueve su fe en el futuro. El crecimiento personal y el amor están en auge. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ganará perspectiva al salir de la corriente principal y observar cómo otras personas superan la situación. Aborde la dinámica de sus relaciones con compasión, pero no se detenga en lo que no puede controlar. Obtendrá una mejor perspectiva si explora nuevos caminos y aprovecha nuevas posibilidades. Confíe en sus instintos y ponga su energía en algo que ofrezca resultados concretos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un destino que ofrezca una alternativa diferente a su estilo de vida actual le abrirá los ojos. Mirar atrás le ayudará a vislumbrar el futuro, pues la historia se repite. Deje que su intuición, experiencia y anhelo de algo mejor lo impulsen hacia adelante. Un compromiso le brindará claridad y plenitud. Los viajes, las reuniones y el lenguaje corporal propiciarán la intimidad. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): en la conversación, el encanto se une a la honestidad. Elegir bien sus palabras puede marcar la diferencia en el resultado de una situación. Céntrese en sus responsabilidades y manténgase al día con las nuevas tecnologías y las novedades de su comunidad o sector laboral. Analizar una situación desde un ángulo diferente le aportará otra perspectiva. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): socialice, participe y prepárese para hacer cambios de último minuto si estos hacen su vida más emocionante, deseable o cómoda. Si quiere satisfacer su alma es fundamental saciar sus necesidades y asumir la responsabilidad de su felicidad. Un encuentro casual o una conversación que lo conmueva influirán en su próximo paso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): explore las posibilidades. Un cambio que le brinde mayor libertad para usar sus habilidades y experiencia lo animará a ampliar sus conocimientos y técnicas. Tome la iniciativa para ser pionero en el campo que elija y progresará. Para lograr sus objetivos le conviene adoptar un enfoque disciplinado. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe en eventos que le brinden información sobre algo o alguien de su interés. Ampliar sus conocimientos lo llevará a un estilo de vida diferente. Una causa que comparta sus inquietudes o lo acerque a sus sueños lo guiará en una dirección positiva. Actuar y ser parte de la solución dará lugar a un giro interesante en los acontecimientos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte aquello que lo hace feliz, le da confianza y le ayuda a fijarse metas. El éxito está a su alcance si se concentra en dar lo mejor de usted mismo y mantenerse enfocado. No permita que los problemas ajenos le impidan ver con claridad y le hagan perder una oportunidad que merece. Ofrezca sugerencias, pero no rescate a los demás cuando su responsabilidad es consigo mismo. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): enfoque su energía donde realmente importa, sea meticuloso en su aprendizaje y preparación, y priorice su salud haciendo lo mejor para usted y reduciendo su ansiedad. Las decisiones de vida marcan la diferencia, y el cambio empieza por usted. Investigue las opciones disponibles y elija un camino que satisfaga su alma. El crecimiento personal y el bienestar físico se ven favorecidos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.