Horóscopo de hoy: día miércoles 19 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jodie Foster, 63; Meg Ryan, 64; Allison Janney, 66; Ann Curry, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reclame lo que le pertenece por derecho y avance con gracia, dignidad y determinación. No deje nada pendiente y su vida será productiva, ayudándole a moldear su futuro según sus necesidades. Una actitud apasionada ante la vida, el amor y su futuro le ayudará a ganar confianza y lo inspirará a seguir adelante con entusiasmo. Este año es de revisión, revelación y reconstrucción. Sus números son 8, 10, 23, 31, 33, 40 y 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, cariñoso y considerado. Es imaginativo y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a sus finanzas y a su salud. Invierta en sí mismo y en su futuro. Elegir aprender nuevas habilidades o tomar una decisión que mejore su desempeño laboral o su lugar de trabajo le reportará grandes beneficios. No revele sus planes hasta tener todo listo y tendrá menos interrupciones durante el día. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la oportunidad llama a su puerta, así que no la evite, pues tiene mucho que ofrecer y mucho que ganar al abrirse a nuevas experiencias, personas y pasatiempos. Tome la iniciativa de hacer todo según las reglas. Tratar con instituciones, agencias gubernamentales y figuras de autoridad le ayudará a superar la preocupación y la incertidumbre. Las mejoras en su hogar y en su vida personal le brindarán satisfacción y una mejor relación con los demás. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio de rumbo catalizará una serie de nuevos comienzos, desde consideraciones laborales hasta dinámicas de relación pasando por conversaciones que ampliarán su perspectiva sobre las posibilidades y cómo convertir sus aspiraciones en realidad. La interacción le brindará oportunidades y le permitirá descubrir cómo usar sus habilidades para renovar su imagen y estilo de vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): depende de usted iniciar lo que desea. Dé los pasos necesarios para generar una situación que lo motive a avanzar con orgullo y alegría. Conéctese y participe en conversaciones con expertos; descubrirá su valía y un camino que le permitirá promocionarse. Un estilo de vida saludable le ayudará a verse y sentirse mejor. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado con lo que dice y hace. Participar en eventos podría ser contraproducente si expresa sus convicciones y opiniones con demasiada vehemencia. Usar menos fuerza y más compasión y comprensión le ayudará a entender diferentes perspectivas. Ponga su energía en algo significativo; un cambio personal conducirá a oportunidades de colaboración. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una modificación en la forma en que maneja su trabajo y se relaciona con sus asociados resultará esclarecedora y gratificante. Deje que sus acciones y logros hablen por usted, y accederá a oportunidades únicas que le brindarán beneficios económicos y emocionales, fomentando así un mejor estilo de vida. Socializar, ampliar su red de contactos o retomar la comunicación con alguien de su pasado le reportará beneficios. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): busque oportunidades y descubrirá algo interesante. Un cambio de ubicación puede ser clave para inspirarlo a usar sus cualidades y ganar confianza. La forma en que se perciba a sí mismo influirá en su éxito o fracaso. Mantenga la mente abierta, utilice su inteligencia y experiencia, y defienda sus intereses. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el cambio empieza con usted. Dirija su energía hacia las cosas y personas que lo hacen sentir vivo, y encontrará la felicidad que desea. Socialice más con quienes compartan sus aficiones. Viajar, disfrutar de la compañía y abrazar aquello que lo motiva no serán en vano. El progreso llega al hacer lo que es mejor para usted. El crecimiento personal se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): una gran energía es clave para avanzar. No confíe en la ayuda externa ni en promesas vacías. Planifique su día en función de lo que pueda lograr. Concéntrese en su interior y aproveche una oportunidad inusual que cruce su camino. Actúe instintivamente y no solo influirá en los demás, sino que también ganará confianza y respeto. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuando la oportunidad llame, abra la puerta. Participe en eventos o conversaciones interesantes que le permitan interactuar con personas afines y expertos que le ayuden a definir su futuro. Combine negocios con placer y descubrirá un camino único que le permitirá convertir su pasión en un negocio rentable. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense y actúe. Hoy, el factor determinante será saber cuándo actuar. El momento oportuno lo es todo, y leer bien el ambiente le ayudará a iniciar con éxito lo que desea. No permita que sus emociones interfieran ni que una persona manipuladora se aproveche de usted. Un plan bien definido, disciplina y trabajo duro son las claves para su éxito. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no permita que la ira lo domine; el éxito está a su alcance. Enfóquese en lo que quiere e ignore lo que sucede a su alrededor. Hable con sus aliados y aléjese de quienes intentan desviarlo del camino. La felicidad comienza con usted, con las decisiones que toma y con la forma en que pone en práctica lo que sabe y lo que mejor sabe hacer. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.