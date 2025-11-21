Horóscopo de hoy: día viernes 21 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Carly Rae Jepsen, 40; Jena Malone, 41; Michael Strahan, 54; Goldie Hawn, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año controle sus gastos y el costo de vida para evitar deudas. La disciplina y el ingenio le ayudarán a superar cualquier distracción o persona que intente desviarlo del camino. Puede ser que la hierba parezca más verde al otro lado de la cerca, pero es su falta de constancia lo que conducirá a la decepción. Concéntrese en terminar lo que empieza y en los nuevos comienzos. Elija el crecimiento personal en lugar de la envidia o de seguir a los demás. Sus números son 5, 17, 21, 26, 32, 47 y 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, compasivo e incansable. Es enérgico e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): esfuércese, concéntrese en aprender y profundice en las situaciones y actividades que desea explorar. Viajar y conversar con personas de diferentes orígenes le resultará enriquecedor y cambiará su perspectiva sobre cómo quiere seguir adelante. Los pensamientos que se traducen en acciones le brindarán satisfacción, paz mental y una nueva oportunidad en la vida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese su tiempo. Investigue y concéntrese en terminar proyectos, y no empiece otros nuevos hasta tener claro cómo hacerlo. Elegir el momento correcto, la organización y el minimalismo lo beneficiarán. Ordenar su espacio tendrá un impacto emocional en cómo se siente con usted mismo y con su futuro. Un cambio de actitud mejorará sus relaciones significativas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deje de dudar y actúe. El exceso de información puede llevarlo por mal camino. Accione el botón de reinicio, respire hondo y vuelva a empezar. Esta vez, confíe en su intuición, sea apasionado y siga adelante hasta satisfacer su curiosidad. Ponga mayor énfasis en las asociaciones y en cómo equilibrar su vida y sus relaciones de forma instintiva. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ocúpese de sus asuntos. Cuanto menos tenga pendiente, más fácil le resultará divertirse. No deje que un cambio de planes le arruine el día. Piense en aquello que lo hace feliz y siga el camino que más probabilidades tenga de dibujarle una sonrisa. Un cambio de apariencia, eventos sociales y el romance son favorables. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): un enfoque práctico lo llevará adonde quiere ir. Si se demora demasiado en considerar sus opciones, perderá la oportunidad de participar en algo extraordinario. Ponga su energía donde realmente importa y no se reprima. Juegue para ganar y el éxito será suyo. Haga a un lado las diferencias, la unidad es esencial. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un toque de ingenio, imaginación y distinción le ayudarán a destacar entre la competencia. Su persistencia y paciencia le permitirán asimilar y adaptarse a lo que se presente. Es un día para brillar, impulsar cambios y dedicarse a lo que le brinde mayor satisfacción y recompensa. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta sus sentimientos, pensamientos y reflexiones con personas que puedan ampliar su perspectiva o conectarlo con quienes puedan contribuir a sus planes, pero no espere que otros se encarguen de hacer el trabajo por usted. Ponga a prueba sus deseos y si quiere obtener recompensas esté dispuesto a hacer el trabajo preliminar. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): salga, conozca gente y socialice. Los eventos sociales ampliarán su perspectiva y le ayudarán a conectar con personas ambiciosas y con iniciativa que despertarán su imaginación y lo impulsarán en una dirección que le resulte apasionante. No se quede al margen, tiene mucho que ofrecer y que ganar entrando en el juego. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): va por buen camino, pero quizá le convenga actuar con discreción para bloquear a cualquiera que intente interferir en su progreso. Es fundamental que los cambios que desea realizar empiecen y terminen con usted. Controle su presupuesto, siga las reglas y establezca una rutina que contribuya a un estilo de vida saludable. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): observe con atención; fíjese en lo que hacen los distintos grupos y decida si prefiere avanzar en grupo o por su cuenta. Su estrategia dependerá del impacto que quiera lograr y del tiempo y esfuerzo que esté dispuesto a invertir. Dedique tiempo a su desarrollo, al crecimiento y a la superación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): se enfrentará a oposición e interferencia. Tómelo como una señal para replantearse su situación actual y hacia dónde se dirige. Puede ser que no le gusten todas las respuestas que encuentre en su investigación, pero le ayudará a identificar aquello que no necesita. Es hora de dejar ir lo que ya no le sirve y seguir adelante. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): utilice su inteligencia y perseverancia para alcanzar sus sueños. Controle cada paso; establezca un presupuesto, una fecha y un lugar para poner en marcha sus planes. Establezca contactos, viaje, asista a ferias comerciales, cultive sus intereses y alimente su imaginación, y el resultado satisfará sus necesidades. Haga a un lado las emociones y siga un camino que tranquilice su alma. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.