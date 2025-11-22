Horóscopo de hoy
22 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 22 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Scarlett Johansson, 41; Mark Ruffalo, 58; Jamie Lee Curtis, 67; Steve Van Zandt, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase al tanto de lo que sucede a su alrededor. Este año reconozca su valía y qué y cómo puede hacer su aporte a las situaciones domésticas y profesionales, y progresará. No permita que nadie menosprecie sus cualidades y habilidades para aprovecharse de usted. Sea realista, directo y disciplinado ante la tentación, la oposición y las injusticias. Conozca su potencial, sea discreto pero amable, y prosperará. Sus números son 2, 13, 19, 25, 32, 44 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es diplomático, reservado y encantador. Es sensible y cambiante.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise minuciosamente cada detalle. La información falsa es evidente, y si actúa precipitadamente o no hace la debida investigación, pagará las consecuencias. Confíe en usted mismo y en su capacidad de lograr sus objetivos. Depender de otros conducirá a decepciones y a limitaciones de tiempo. Por ahora, guarde sus pensamientos y sentimientos para usted. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): encuentre su voz, exprésese y decida cómo invertir mejor su tiempo. Trabajar solo lo favorecerá y le evitará problemas inesperados con alguien que lo saca de quicio. Necesita un cambio personal. Reflexione sobre qué le dará los mejores resultados y aumentará su confianza. El romance está en las estrellas. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese y presione a los demás para hacer lo correcto y lo mejor por el bien común. Su liderazgo le ayudará a avanzar rápidamente. Controle sus emociones al tratar asuntos legales, financieros o médicos. Evite gastos innecesarios. Ofrezca su tiempo y habilidades, no una donación. Se ven favorecidos los viajes, la comunicación y la ayuda a los demás. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está en un buen momento. Mire a su alrededor y verá cómo los cambios positivos pueden inyectar energía y entusiasmo a su camino. No se detenga en un pasado que no puede cambiar, el futuro se ve prometedor y el momento de actuar es ahora. Está en sus manos elegir lo que quiere y hacerlo realidad. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija su escenario según lo que obtenga a cambio. Las oportunidades son evidentes, pero depende de usted reconocer las posibilidades y dirigir los acontecimientos para que se ajusten a sus necesidades. Presione a los responsables y ofrezca soluciones que sean innegablemente valiosas. Es su momento de brillar. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si intenta hacer lo imposible, solo dará un paso adelante y tres atrás. Hágase a un lado, replantee sus planes e inicie cambios que pueda gestionar sin ayuda externa. A veces, un poco es suficiente. Vaya a su propio ritmo, perfeccione sus habilidades para cumplir con las exigencias y siga adelante. Debe complacerse a usted mismo, no a los demás. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Enfoque su energía en mejoras para el hogar que aumenten su comodidad o le ayuden a administrar mejor su presupuesto. No dude en recibir visitas o en conectar con personas que puedan ayudarle a relacionarse con otras que compartan sus inquietudes, intereses o un camino en la vida. Un programa lleno de energía le ayudará a mejorar su salud y a comenzar de nuevo. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda de la experiencia, escuche y participe en viajes o reencuentros que lo inviten a reflexionar sobre el pasado y a planificar el futuro. Una transformación positiva está a su alcance; solo debe permitir que su intuición se active y guie el camino. Actualizar la forma en que se presenta mental y físicamente le reportará beneficios. El romance se ve favorecido. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): juegue para ganar y obtendrá la ventaja necesaria para superar a cualquiera que intente competir con usted. Retroceda, observe con atención y analice la situación. Tiene mucho que ganar si permite que lo guíen su intuición y su encanto. El engaño emocional es evidente y las situaciones domésticas son cambiantes. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participar será revelador. La forma en que concibe invertir su tiempo y lo que espera obtener cambiará su perspectiva sobre cómo avanzar. Desempeñe un papel activo para conseguir lo que desea. Tome el control, lidere el camino y hágase notar con sus palabras y acciones. Un encuentro le brindará una oportunidad extraordinaria. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): utilice con sabiduría sus contactos, su inteligencia y su dinero. No permita que las influencias externas lo aparten del camino. No se desvíe de sus planes originales para complacer a otros. Asuma la responsabilidad de su felicidad y siga un camino que ilumine su día. Preste más atención a su estilo de vida y cree un espacio que lo motive. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): baje el ritmo; tómese un momento para evaluar y reflexionar sobre su próximo paso. El tiempo está de su lado; si quiere evitar pérdidas lo mejor es adoptar una postura de esperar y ver. Reflexione sobre usted mismo y concéntrese en aprender, investigar y adoptar un estilo de vida más saludable. Dedique más tiempo al desarrollo personal y menos a intentar cambiar a los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.