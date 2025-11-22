Horóscopo de hoy: día sábado 22 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Scarlett Johansson, 41; Mark Ruffalo, 58; Jamie Lee Curtis, 67; Steve Van Zandt, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: manténgase al tanto de lo que sucede a su alrededor. Este año reconozca su valía y qué y cómo puede hacer su aporte a las situaciones domésticas y profesionales, y progresará. No permita que nadie menosprecie sus cualidades y habilidades para aprovecharse de usted. Sea realista, directo y disciplinado ante la tentación, la oposición y las injusticias. Conozca su potencial, sea discreto pero amable, y prosperará. Sus números son 2, 13, 19, 25, 32, 44 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es diplomático, reservado y encantador. Es sensible y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise minuciosamente cada detalle. La información falsa es evidente, y si actúa precipitadamente o no hace la debida investigación, pagará las consecuencias. Confíe en usted mismo y en su capacidad de lograr sus objetivos. Depender de otros conducirá a decepciones y a limitaciones de tiempo. Por ahora, guarde sus pensamientos y sentimientos para usted. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): encuentre su voz, exprésese y decida cómo invertir mejor su tiempo. Trabajar solo lo favorecerá y le evitará problemas inesperados con alguien que lo saca de quicio. Necesita un cambio personal. Reflexione sobre qué le dará los mejores resultados y aumentará su confianza. El romance está en las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese y presione a los demás para hacer lo correcto y lo mejor por el bien común. Su liderazgo le ayudará a avanzar rápidamente. Controle sus emociones al tratar asuntos legales, financieros o médicos. Evite gastos innecesarios. Ofrezca su tiempo y habilidades, no una donación. Se ven favorecidos los viajes, la comunicación y la ayuda a los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): está en un buen momento. Mire a su alrededor y verá cómo los cambios positivos pueden inyectar energía y entusiasmo a su camino. No se detenga en un pasado que no puede cambiar, el futuro se ve prometedor y el momento de actuar es ahora. Está en sus manos elegir lo que quiere y hacerlo realidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija su escenario según lo que obtenga a cambio. Las oportunidades son evidentes, pero depende de usted reconocer las posibilidades y dirigir los acontecimientos para que se ajusten a sus necesidades. Presione a los responsables y ofrezca soluciones que sean innegablemente valiosas. Es su momento de brillar. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si intenta hacer lo imposible, solo dará un paso adelante y tres atrás. Hágase a un lado, replantee sus planes e inicie cambios que pueda gestionar sin ayuda externa. A veces, un poco es suficiente. Vaya a su propio ritmo, perfeccione sus habilidades para cumplir con las exigencias y siga adelante. Debe complacerse a usted mismo, no a los demás. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención a lo que sucede a su alrededor. Enfoque su energía en mejoras para el hogar que aumenten su comodidad o le ayuden a administrar mejor su presupuesto. No dude en recibir visitas o en conectar con personas que puedan ayudarle a relacionarse con otras que compartan sus inquietudes, intereses o un camino en la vida. Un programa lleno de energía le ayudará a mejorar su salud y a comenzar de nuevo. ****

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): aprenda de la experiencia, escuche y participe en viajes o reencuentros que lo inviten a reflexionar sobre el pasado y a planificar el futuro. Una transformación positiva está a su alcance; solo debe permitir que su intuición se active y guie el camino. Actualizar la forma en que se presenta mental y físicamente le reportará beneficios. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): juegue para ganar y obtendrá la ventaja necesaria para superar a cualquiera que intente competir con usted. Retroceda, observe con atención y analice la situación. Tiene mucho que ganar si permite que lo guíen su intuición y su encanto. El engaño emocional es evidente y las situaciones domésticas son cambiantes. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participar será revelador. La forma en que concibe invertir su tiempo y lo que espera obtener cambiará su perspectiva sobre cómo avanzar. Desempeñe un papel activo para conseguir lo que desea. Tome el control, lidere el camino y hágase notar con sus palabras y acciones. Un encuentro le brindará una oportunidad extraordinaria. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): utilice con sabiduría sus contactos, su inteligencia y su dinero. No permita que las influencias externas lo aparten del camino. No se desvíe de sus planes originales para complacer a otros. Asuma la responsabilidad de su felicidad y siga un camino que ilumine su día. Preste más atención a su estilo de vida y cree un espacio que lo motive. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): baje el ritmo; tómese un momento para evaluar y reflexionar sobre su próximo paso. El tiempo está de su lado; si quiere evitar pérdidas lo mejor es adoptar una postura de esperar y ver. Reflexione sobre usted mismo y concéntrese en aprender, investigar y adoptar un estilo de vida más saludable. Dedique más tiempo al desarrollo personal y menos a intentar cambiar a los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.