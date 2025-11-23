Horóscopo de hoy
23 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 23 de noviembre para todos los signos

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miley Cyrus, 33; Salli Richardson-Whitfield, 58; Robin Roberts, 65; Bruce Hornsby, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: si mantiene los ojos y los oídos bien abiertos, logrará grandes cosas. Este año la estrategia y la flexibilidad para adaptarse a sus prioridades le permitirán mantenerse competitivo y superar a la competencia. Enfóquese en lo que es valioso y ofrezca ventajas a largo plazo. Un cambio de aires lo beneficiará emocional, financiera y físicamente. Priorice sus necesidades y su felicidad. Sus números son 2, 17, 24, 29, 36, 45 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es adaptable, original y perspicaz. Es decidido e independiente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): piense, planifique, tome la iniciativa y controle sus emociones. Atenerse a los hechos, las cifras y a lo que quiere sin dejar que sus sentimientos interfieran lo llevará adonde quiere ir. Confíe en su intuición y avance con seguridad, inteligencia y prudencia. Conozca sus límites, su presupuesto y su plazo, y apunte a las estrellas. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga su energía donde realmente importa, ate los cabos sueltos y considere cambios que mejoren su bienestar emocional. Revise su relación con los demás y evalúe cuáles son sanas y valiosas. Póngase en contacto con esa persona con quien desea pasar más tiempo y haga planes y propuestas. El romance está en las estrellas. *****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a sus gastos, dónde guarda sus objetos de valor y cómo gestiona los gastos compartidos o los pagos. Asegúrese de tener todo en orden antes de comprometerse con algo que tenga opciones variables. Los errores y las malas interpretaciones son frecuentes. Ante la duda, mejor abstenerse. Antes de iniciar el cambio céntrese en las alianzas, el aprendizaje y la verificación de los hechos. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tome la iniciativa y descubrirá dónde se encuentra. Comparta sus sentimientos, intenciones y planes a largo plazo. Aproveche la oportunidad para invertir más en usted y en su futuro. Amplíe su perspectiva y su visión se transformará en algo nuevo y emocionante. Cree la vida que desea y el crecimiento personal será suyo. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): decídase a actuar, y evitará las críticas. Siga a su corazón y concéntrese en aquello que lo hace feliz. Dedíquese a pasatiempos que estimulen su imaginación creativa o pase tiempo con viejos amigos que sacan lo mejor de usted. Recordar el pasado le ayudará a definir cómo quiere que sea su vida de ahora en adelante. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se deje llevar por la ira cuando sea necesario actuar con racionalidad. Piense y actúe al mismo tiempo, y logrará los resultados que necesita para generar un cambio positivo. Visitar un lugar que lo inspire o le ofrezca una perspectiva única sobre las opciones disponibles lo motivará a dedicar más tiempo al crecimiento personal y al aprendizaje. El romance se ve favorecido. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se rinda ni se deje llevar por los caprichos emocionales de los demás. La certeza de que puede encontrar su propio camino y sacar el máximo provecho de lo que tiene influirá decisivamente en las decisiones que tome. Confíe en usted mismo y elija un camino que le prometa la felicidad personal. Un destino tranquilo satisfará su alma. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque el cambio y encontrará algo o a alguien interesante. Reflexione sobre el precio de su búsqueda y convierta su día en una experiencia inolvidable. El amor está en las estrellas, pero empiece por amarse a usted mismo. Su autoestima determinará lo que reciba de los demás. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la constancia tiene importancia. No saque conclusiones precipitadas ni crea todo lo que oiga. Investigar, verificar y no revelar información personal le ayudará a evitar que otros se aprovechen de usted. Manténgase alerta ante las estafas locales y tome las riendas de su vida en lugar de dejar que otros decidan por usted. Quédese cerca de casa y priorice la comodidad. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evalúe sus relaciones y elija con quién quiere pasar su tiempo. Un cambio en la forma en que reparte el trabajo y el ocio influirá en cómo avanza. Puede ser que utilizar las habilidades y talentos que más le gustan no le reporte los mayores beneficios económicos, pero valdrá su peso en oro si lo hace feliz. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): una energía desbordante impulsará cambios positivos. Los viajes cortos, las conversaciones y el aprovechamiento de sus cualidades para avanzar determinarán cómo adaptará sus habilidades y su currículum para satisfacer tanto a sí mismo como a su economía. Opte por un estilo de vida más saludable y esfuércese por verse y sentirse lo mejor posible. Evite eventos, viajes y situaciones riesgosos. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): antes de actuar, reflexione sobre lo que puede ofrecer y la diferencia que puede marcar. No todos valorarán su tiempo, esfuerzo y aportes. Es importante no malgastar energía en personas, lugares y actividades que no encajen o no estén dispuestos a adoptar sus sugerencias. El desarrollo personal y el reconocimiento de su valía le brindarán las mayores recompensas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.