Horóscopo de hoy: día miércoles 26 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Peter Facinelli, 52; Garcelle Beauvais, 59; John McVie, 80; Rich Little, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: desafíese. Ponga su energía a trabajar para usted y algo bueno sucederá. Este año enriquezca su currículum, renueve su imagen y prepárese para avanzar. Transforme su entorno en un remanso de paz donde pueda dedicarse a sus aficiones o disfrutar con sus seres queridos. Está en sus manos seguir sus sueños y perseguir aquello que lo hace feliz. Su crecimiento personal está en auge. Sus números son 4, 15, 21, 27, 34, 40 y 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es trabajador, innovador y perspicaz. Es inteligente y observador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participar le abrirá puertas. No se esconda ni se guarde sus pensamientos. Tiene mucho que ofrecer y su perspicacia le abrirá un abanico de oportunidades tentadoras. Sea valiente y regístrese o envíe su currículum para un puesto que le permita hacer algo que le apasione. Invierta en sí mismo y en su futuro. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a su imagen y actualice sus habilidades, atractivo y recursos para adaptarlos a sus necesidades. Una renovación le dará un impulso que lo encaminará hacia una nueva y emocionante dirección. No permita que lo detenga la manipulación emocional de quienes se resisten al cambio. Lidere con pasión. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): investigue opciones educativas y destinos de viaje y perfeccione y renueve sus habilidades para adaptarlas a una oportunidad laboral o algo que quiera emprender. No permita que lo frenen unas excusas débiles ni que alguien que quiera manipularlo se interponga en su camino. Tome las riendas; diríjase hacia aquello que estimula su mente y le llama la atención. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): revise el mercado laboral, programe entrevistas y actualice su currículum. Asista a reuniones o eventos que lo pongan en contacto con personas influyentes que puedan brindarle información valiosa sobre temas y perspectivas que desconoce. Es un gran día para aprender y esforzarse por algo nuevo y emocionante. El amor y el crecimiento personal están en auge. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): déjese guiar por la precaución. Si actúa precipitadamente o deja que la espontaneidad venza al sentido común deberá pagar el precio. Enfoque su energía en retos personales, actividades físicas y el cultivo de relaciones significativas. Elija el crecimiento, el aprendizaje y el esfuerzo por ser su mejor versión antes que el drama emocional. Deje ir lo que ya no le sirve. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación le evitará sufrimientos. Haga preguntas directas y tome decisiones informadas basadas en hechos. Un cambio de ambiente lo animará a visualizar las posibilidades y lo orientará en una dirección que ofrezca esperanza y un futuro más brillante. El crecimiento y las mejoras personales conducirán a beneficios inesperados y compromisos. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): salga, socialice, póngase a prueba y haga que el crecimiento personal sea su misión. Buscar la perfección e interactuar con personas que desafíen su forma de pensar lo motivará a superar sus planes iniciales. Sin embargo, no pierda de vista su presupuesto, ya que podría verse en una situación complicada. Se favorece un cambio de estilo de vida o una mejora en el hogar. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se preocupe por cosas que no puede controlar. Haga a un lado sus emociones, mire hacia adentro y descubra qué lo hace realmente feliz. Es hora de abrir una nueva puerta que le permita seguir a su corazón y explorar nuevos horizontes. Expanda su mente, fortalezca su cuerpo y revitalice sus sueños, esperanzas y deseos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a sus gastos fijos y encontrará la manera de ahorrar. Explore programas comunitarios o mejores tasas de interés y considere refinanciar para ajustar su presupuesto. Tratar con instituciones y agencias gubernamentales puede brindarle información valiosa y resultados que lo tranquilizarán. Consulte con expertos y sea receptivo a sus sugerencias. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las distracciones son necesarias para el crecimiento personal y para elegir lo mejor para usted. Participar en eventos o actividades que despierten su imaginación también lo animará a hacer nuevas amistades y ampliar sus intereses. Una forma cálida y apasionada de expresarse atraerá a alguien interesante. Una asociación se ve prometedora; no la deje escapar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique su energía a perfeccionar sus habilidades y a hacer el mejor trabajo posible. La forma en que hoy aproveche sus talentos le reportará grandes beneficios. No permita que los problemas externos nublen su visión ni que los dramas ajenos consuman su tiempo. Ponga su disciplina a trabajar para usted, concéntrese en sus objetivos y priorice su reputación y sus ganancias financieras. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): aléjese de los gastos compartidos y de las empresas conjuntas. Utilice su inteligencia intuitiva para avanzar y promover sus finanzas, tomar buenas decisiones y tener una mejor vida. Tiene mucho que ganar si evita que otros lo menosprecien o se impongan sobre usted. Cuando se presente una oportunidad, depende de usted tomar la iniciativa. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.