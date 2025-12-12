Horóscopo de hoy
12 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 12 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mayim Bialik, 50; Madchen Amick, 55; Jennifer Connelly, 55; Regina Hall, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la participación conducirá a la comprensión y al conocimiento de lo que es mejor para usted y a la forma de utilizar sus fortalezas para satisfacer sus necesidades. Cuanto más interactúe, más fácil será reconocer los motivos y evaluar lo que probablemente ocurrirá. El cambio es el camino a seguir, pero también requiere que maneje las situaciones para que valgan la pena. Confíe en sus sentimientos y vaya en una dirección que le dé satisfacción a su alma. Sus números son 4, 17, 20, 28, 34, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, curioso y original. Es metódico y está motivado.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en adquirir experiencia y conocimiento. Participe en eventos que aborden causas y asuntos que lo apasionen. Socializar con las personas equivocadas le costará caro. Cuestione la información y verifique los hechos antes de donar o pagar por errores de otras personas. Puede ser comprensivo y ofrecer sugerencias, pero no pierda su dinero. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ya es hora de un cambio. Consulte el mercado laboral, envíe currículums, cree redes de contactos, conéctese con personas que se encaminan en una dirección que le interese y promuévase para alcanzar el éxito. Considere cómo puede usar su espacio para desarrollar nuevas habilidades o emprender un proyecto que le genere ingresos adicionales. Sea compasivo y comprensivo. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al interactuar con los demás no se quede de brazos cruzados; esto despertará su imaginación y lo hará avanzar en una dirección novedosa. Sea un buen oyente, observador y comunicador. Sus sugerencias animarán a los demás a mantenerse en contacto. Las alianzas pueden generar perspectivas interesantes, pero antes determine si todos van en la misma dirección. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use con prudencia sus conexiones y comparta sus ideas solo con personas de confianza. Evite a cualquiera que tienda a dominar o intimidar. Se beneficiará al máximo explorando las novedades y lo emocionante en su campo y conectando con quienes tienen algo interesante que aportar. Hable sobre presupuestos, gastos compartidos y asuntos domésticos para evitar contratiempos financieros. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en actividades y conversaciones que le permitan comprender lo que sus seres queridos quieren hacer y cómo pueden colaborar para alcanzar objetivos comunes. Participar en eventos sociales y actividades físicas y explorar pasatiempos que amplíen su conocimiento o creatividad puede conectarlo con alguien especial. Se favorecen el crecimiento y la superación personal. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): quizás desee un cambio, pero si se precipita es probable que encuentre oposición. Tómese el tiempo para descubrir las posibilidades, los obstáculos y gastos que podría encontrar en su camino antes de emprender la búsqueda de algo nuevo y emocionante. Consulte con un experto, verifique la información y considere alternativas menos arriesgadas. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore su vecindario, haga preguntas, recopile información y tome decisiones domésticas que mejoren su espacio vital o su organización. No mezcle negocios con placer ni se involucre en discusiones emocionales con personas que puedan dañar su reputación o influir negativamente en su estilo de vida. Sepa cuándo decir que no y marcharse. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque conocimiento y experiencia de vida. Lo que aprenda le ofrecerá una mayor conciencia de las posibilidades. La participación en un grupo le ayudará a descubrir algo que le apasione. Será necesario mostrar disciplina en el uso del dinero. Gaste solo lo necesario para evitar deudas y estrés innecesario. Es evidente un cambio de actitud. Elija sabiamente a sus amigos. ****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): actúe con responsabilidad. Las decisiones precipitadas serán contraproducentes, si no tiene cuidado lo conducirán a un dilema que puede costarle emocionalmente. Afronte con calma las situaciones, antes de tomar una decisión reflexione sobre la información y considere qué funciona mejor para usted. Antes de comprometerse manténgase atento a una oportunidad financiera o de superación personal que surja inesperadamente y pruebe las posibilidades. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acérquese con cautela a quienes desea consultar para obtener información. Haga preguntas y escuche con atención, pero a la hora de tomar una decisión confíe en sus instintos. Alguien de quien menos lo espera tendrá segundas intenciones o compartirá valores diferentes. Primero analice todos los aspectos de la situación y luego lleve a cabo lo que sea mejor para usted. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participar en algo de lo que disfruta le permitirá relajarse. Alejarse del estrés le ayudará a obtener perspectiva sobre lo que es significativo para usted y cómo afrontar los pequeños desafíos de la vida. Abra su mente, pruebe algo diferente y concéntrese en ser la mejor versión de usted mismo. El amor y el romance están en las estrellas. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase en casa y emprenda algo creativo. Haga cambios positivos en su rutina y renueve sus planes para fomentar un estilo de vida saludable. Aléjese de la tentación y de quienes intentan influenciarlo para que siga a los demás en lugar de seguir el camino que más le conviene. Deje atrás el pasado y avance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.