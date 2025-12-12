Horóscopo de hoy: día viernes 12 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mayim Bialik, 50; Madchen Amick, 55; Jennifer Connelly, 55; Regina Hall, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la participación conducirá a la comprensión y al conocimiento de lo que es mejor para usted y a la forma de utilizar sus fortalezas para satisfacer sus necesidades. Cuanto más interactúe, más fácil será reconocer los motivos y evaluar lo que probablemente ocurrirá. El cambio es el camino a seguir, pero también requiere que maneje las situaciones para que valgan la pena. Confíe en sus sentimientos y vaya en una dirección que le dé satisfacción a su alma. Sus números son 4, 17, 20, 28, 34, 36, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, curioso y original. Es metódico y está motivado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en adquirir experiencia y conocimiento. Participe en eventos que aborden causas y asuntos que lo apasionen. Socializar con las personas equivocadas le costará caro. Cuestione la información y verifique los hechos antes de donar o pagar por errores de otras personas. Puede ser comprensivo y ofrecer sugerencias, pero no pierda su dinero. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ya es hora de un cambio. Consulte el mercado laboral, envíe currículums, cree redes de contactos, conéctese con personas que se encaminan en una dirección que le interese y promuévase para alcanzar el éxito. Considere cómo puede usar su espacio para desarrollar nuevas habilidades o emprender un proyecto que le genere ingresos adicionales. Sea compasivo y comprensivo. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al interactuar con los demás no se quede de brazos cruzados; esto despertará su imaginación y lo hará avanzar en una dirección novedosa. Sea un buen oyente, observador y comunicador. Sus sugerencias animarán a los demás a mantenerse en contacto. Las alianzas pueden generar perspectivas interesantes, pero antes determine si todos van en la misma dirección. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): use con prudencia sus conexiones y comparta sus ideas solo con personas de confianza. Evite a cualquiera que tienda a dominar o intimidar. Se beneficiará al máximo explorando las novedades y lo emocionante en su campo y conectando con quienes tienen algo interesante que aportar. Hable sobre presupuestos, gastos compartidos y asuntos domésticos para evitar contratiempos financieros. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en actividades y conversaciones que le permitan comprender lo que sus seres queridos quieren hacer y cómo pueden colaborar para alcanzar objetivos comunes. Participar en eventos sociales y actividades físicas y explorar pasatiempos que amplíen su conocimiento o creatividad puede conectarlo con alguien especial. Se favorecen el crecimiento y la superación personal. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): quizás desee un cambio, pero si se precipita es probable que encuentre oposición. Tómese el tiempo para descubrir las posibilidades, los obstáculos y gastos que podría encontrar en su camino antes de emprender la búsqueda de algo nuevo y emocionante. Consulte con un experto, verifique la información y considere alternativas menos arriesgadas. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore su vecindario, haga preguntas, recopile información y tome decisiones domésticas que mejoren su espacio vital o su organización. No mezcle negocios con placer ni se involucre en discusiones emocionales con personas que puedan dañar su reputación o influir negativamente en su estilo de vida. Sepa cuándo decir que no y marcharse. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque conocimiento y experiencia de vida. Lo que aprenda le ofrecerá una mayor conciencia de las posibilidades. La participación en un grupo le ayudará a descubrir algo que le apasione. Será necesario mostrar disciplina en el uso del dinero. Gaste solo lo necesario para evitar deudas y estrés innecesario. Es evidente un cambio de actitud. Elija sabiamente a sus amigos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): actúe con responsabilidad. Las decisiones precipitadas serán contraproducentes, si no tiene cuidado lo conducirán a un dilema que puede costarle emocionalmente. Afronte con calma las situaciones, antes de tomar una decisión reflexione sobre la información y considere qué funciona mejor para usted. Antes de comprometerse manténgase atento a una oportunidad financiera o de superación personal que surja inesperadamente y pruebe las posibilidades. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acérquese con cautela a quienes desea consultar para obtener información. Haga preguntas y escuche con atención, pero a la hora de tomar una decisión confíe en sus instintos. Alguien de quien menos lo espera tendrá segundas intenciones o compartirá valores diferentes. Primero analice todos los aspectos de la situación y luego lleve a cabo lo que sea mejor para usted. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): participar en algo de lo que disfruta le permitirá relajarse. Alejarse del estrés le ayudará a obtener perspectiva sobre lo que es significativo para usted y cómo afrontar los pequeños desafíos de la vida. Abra su mente, pruebe algo diferente y concéntrese en ser la mejor versión de usted mismo. El amor y el romance están en las estrellas. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase en casa y emprenda algo creativo. Haga cambios positivos en su rutina y renueve sus planes para fomentar un estilo de vida saludable. Aléjese de la tentación y de quienes intentan influenciarlo para que siga a los demás en lugar de seguir el camino que más le conviene. Deje atrás el pasado y avance. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.