Horóscopo de hoy: día lunes 15 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Dockery, 44; Adam Brody, 46; Julie Taymor, 73; Don Johnson, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: inicie el cambio y no mire atrás. Convierta sus sueños en realidad, sus aspiraciones en algo tangible y su vida en algo que calme su alma y llene su corazón de gratitud, paz y amor. No permita que la negatividad se interponga entre usted y la felicidad que desea y merece. Elija su camino y avance con disciplina, un presupuesto y un plan. Sus números son 4, 18, 23, 31, 35, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, creativo y sabe aprovechar las oportunidades. Es carismático y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no pierda el tiempo. Ir de acá para allá y ocuparse de las obligaciones de fin de año que le ayudarán a evitar los recargos por pagos atrasados lo tranquilizará y le hará la vida menos estresante. Viajar, comunicarse y un estímulo personal alegrarán su día y lo animarán a disfrutar de travesuras con sus seres queridos. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acelere el ritmo e inicie conversaciones que resuelvan cualquier duda o responsabilidad que requiera su atención. No deje nada al azar y disfrutará del ajetreo y bullicio que genera la temporada festiva. Es la época para estar alegres y animados, no para ser pesimistas ni difíciles. Reemplace los gastos excesivos con gestos amables. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al tratar con sus socios personales y profesionales preste atención a los detalles. Piense en cómo puede captar la atención y despertar el interés en aquello que se propone hacer o en lo que puede ofrecer a los demás. No haga promesas que no pueda cumplir; cíñase a lo que sabe y hace bien, y ofrezca lo que pueda con una sonrisa. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga avanzando y ocúpese de los asuntos. Preste atención a lo que hacen los demás y cómo influirá en sus decisiones. Anticiparse le ayudará a reaccionar con claridad, rapidez y confianza para convencer a los demás de que sigan su ejemplo. No espere a que alguien más lo supere. Tome el control. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que una duda personal le impida asistir a un evento al que está deseando asistir. Salga y socialice. Las conversaciones que tenga y la gente que conozca le ofrecerán una perspectiva única que quizá no se ajuste a su presupuesto ni a sus habilidades, pero que puede adaptar a sus necesidades. Aprenda sobre la marcha y obtendrá resultados positivos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable abiertamente y cumpla con sus planes. No pierda tiempo discutiendo, es necesario llegar a un acuerdo. Si quiere alcanzar sus expectativas es esencial ahorrar dinero, cumplir con los plazos y estar al tanto de sus responsabilidades. La sincronización es la clave del éxito. Mire, observe y haga, luego recompénsese por sus logros. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que sea necesario para mantener el ritmo. No confíe sus responsabilidades a nadie. Solo asuma o prometa lo que sea factible. La tentación llamará su atención, pero antes de ceder, calcule el costo emocional, financiero o físico. Simplifique su entorno y concéntrese en los medios para destacar. Viaje, aprenda y adáptese a cualquier circunstancia que se presente. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice lo que enfrenta antes de seguir adelante. Actuar con prisa puede convertirse en una costosa lección. Elija un camino original y adáptelo a sus necesidades. Un cambio lo animará a replantearse cómo quiere empezar el año que viene. La paciencia es una virtud, si quiere salir adelante es necesario imaginar planes factibles. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance con orgullo y la intención de terminar lo que empieza y marcar la diferencia donde pueda. Concéntrese en los cambios que lo haga sentir bien y lo animen a mejorar sus habilidades y aspiraciones para asegurarse de llenar cualquier vacío que encuentre. Tome las riendas; su futuro está en sus manos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aflorará la excitación emocional causando confusión y la necesidad de revisar y renovar sus planes de cara al futuro. Un evento de establecimiento de contactos o un encuentro social le ofrecerá una idea de lo que es posible, cómo conseguir lo que quiere y cuándo se hará realidad. Elabore un cronograma, defina sus intenciones y perfeccione lo que quiere repetir para asegurar el éxito. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense antes de hablar. Para que quienes viven o trabajan con usted acepten los cambios que desea, necesitará un plan infalible e incentivos. Un poco de carisma lo conducirá a adonde quiere ir, pero si utiliza la manipulación emocional, se enfrentará al rechazo. Conozca su público objetivo y promocione en consecuencia. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca pautas y conozca sus limitaciones, sus cualidades, qué compartir y qué mantener en secreto. Evalúe cómo responderán los demás y tenga un plan B que le asegure al menos abrirse camino. El tiempo está de su lado. Apueste a largo plazo y llegará al círculo de los ganadores. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.