Horóscopo de hoy
15 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 15 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Michelle Dockery, 44; Adam Brody, 46; Julie Taymor, 73; Don Johnson, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: inicie el cambio y no mire atrás. Convierta sus sueños en realidad, sus aspiraciones en algo tangible y su vida en algo que calme su alma y llene su corazón de gratitud, paz y amor. No permita que la negatividad se interponga entre usted y la felicidad que desea y merece. Elija su camino y avance con disciplina, un presupuesto y un plan. Sus números son 4, 18, 23, 31, 35, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, creativo y sabe aprovechar las oportunidades. Es carismático y enérgico.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no pierda el tiempo. Ir de acá para allá y ocuparse de las obligaciones de fin de año que le ayudarán a evitar los recargos por pagos atrasados lo tranquilizará y le hará la vida menos estresante. Viajar, comunicarse y un estímulo personal alegrarán su día y lo animarán a disfrutar de travesuras con sus seres queridos. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acelere el ritmo e inicie conversaciones que resuelvan cualquier duda o responsabilidad que requiera su atención. No deje nada al azar y disfrutará del ajetreo y bullicio que genera la temporada festiva. Es la época para estar alegres y animados, no para ser pesimistas ni difíciles. Reemplace los gastos excesivos con gestos amables. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al tratar con sus socios personales y profesionales preste atención a los detalles. Piense en cómo puede captar la atención y despertar el interés en aquello que se propone hacer o en lo que puede ofrecer a los demás. No haga promesas que no pueda cumplir; cíñase a lo que sabe y hace bien, y ofrezca lo que pueda con una sonrisa. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga avanzando y ocúpese de los asuntos. Preste atención a lo que hacen los demás y cómo influirá en sus decisiones. Anticiparse le ayudará a reaccionar con claridad, rapidez y confianza para convencer a los demás de que sigan su ejemplo. No espere a que alguien más lo supere. Tome el control. *****

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que una duda personal le impida asistir a un evento al que está deseando asistir. Salga y socialice. Las conversaciones que tenga y la gente que conozca le ofrecerán una perspectiva única que quizá no se ajuste a su presupuesto ni a sus habilidades, pero que puede adaptar a sus necesidades. Aprenda sobre la marcha y obtendrá resultados positivos. **

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hable abiertamente y cumpla con sus planes. No pierda tiempo discutiendo, es necesario llegar a un acuerdo. Si quiere alcanzar sus expectativas es esencial ahorrar dinero, cumplir con los plazos y estar al tanto de sus responsabilidades. La sincronización es la clave del éxito. Mire, observe y haga, luego recompénsese por sus logros. ****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga lo que sea necesario para mantener el ritmo. No confíe sus responsabilidades a nadie. Solo asuma o prometa lo que sea factible. La tentación llamará su atención, pero antes de ceder, calcule el costo emocional, financiero o físico. Simplifique su entorno y concéntrese en los medios para destacar. Viaje, aprenda y adáptese a cualquier circunstancia que se presente. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): analice lo que enfrenta antes de seguir adelante. Actuar con prisa puede convertirse en una costosa lección. Elija un camino original y adáptelo a sus necesidades. Un cambio lo animará a replantearse cómo quiere empezar el año que viene. La paciencia es una virtud, si quiere salir adelante es necesario imaginar planes factibles. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): avance con orgullo y la intención de terminar lo que empieza y marcar la diferencia donde pueda. Concéntrese en los cambios que lo haga sentir bien y lo animen a mejorar sus habilidades y aspiraciones para asegurarse de llenar cualquier vacío que encuentre. Tome las riendas; su futuro está en sus manos. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): aflorará la excitación emocional causando confusión y la necesidad de revisar y renovar sus planes de cara al futuro. Un evento de establecimiento de contactos o un encuentro social le ofrecerá una idea de lo que es posible, cómo conseguir lo que quiere y cuándo se hará realidad. Elabore un cronograma, defina sus intenciones y perfeccione lo que quiere repetir para asegurar el éxito. ****

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): piense antes de hablar. Para que quienes viven o trabajan con usted acepten los cambios que desea, necesitará un plan infalible e incentivos. Un poco de carisma lo conducirá a adonde quiere ir, pero si utiliza la manipulación emocional, se enfrentará al rechazo. Conozca su público objetivo y promocione en consecuencia. **

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): establezca pautas y conozca sus limitaciones, sus cualidades, qué compartir y qué mantener en secreto. Evalúe cómo responderán los demás y tenga un plan B que le asegure al menos abrirse camino. El tiempo está de su lado. Apueste a largo plazo y llegará al círculo de los ganadores. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.