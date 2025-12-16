Horóscopo de hoy: día martes 16 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Hallee Hirsh, 38; Benjamin Bratt, 62; Sam Robards, 64; Billy Gibbons, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque respuestas en su interior y comprenderá su propósito y la mejor manera de alcanzar sus expectativas. La vida se trata de equilibrio, equidad, dar y recibir, y ser feliz consigo mismo y con su entorno. Mantenga la mente abierta y cuestione todo, para asegurarse de no malinterpretar las situaciones ni engañar a los demás. Céntrese en la abundancia, la dedicación y la lealtad, y descubrirá la mejor manera de convertir sus ideas en algo valioso. Sus números son 2, 13, 19, 28, 34, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es único, perspicaz y alegre. Es complaciente y prolífico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no puede poner un precio al conocimiento pero sí puede aprender haciendo algo repetidamente. Concéntrese en lo que disfruta hacer y en cómo puede utilizar sus habilidades para generar ingresos adicionales. Lo que descubra al hacer preguntas, observar y por ensayo y error le ayudará a perfeccionar y comercializar sus habilidades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no se contenga; trabaje en silencio tras bastidores hasta completar su misión. Si es abierto sobre sus intenciones ocurrirá un cambio inesperado pero positivo en un asunto personal o en una asociación. Esfuércese por atar cabos sueltos para poder empezar a disfrutar de la temporada festiva. Lleve un registro del dinero gastado y adeudado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si no actúa rápido, un cambio de planes le saldrá caro. Preste atención a lo que hacen y pagan los demás antes de comprometerse a participar en algo que desconoce. Será necesario tener disciplina para evitar comprar artículos o regalos innecesarios. Establezca un presupuesto que le brinde tranquilidad, y no estrés por deudas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga sus emociones al margen de cualquier decisión financiera que tome. No puede comprar amor, pero puede usar la amabilidad y la ayuda práctica para atraer a otros a su círculo. Los eventos sociales o de establecimiento de contactos le permitirán compartir sus habilidades e ideas con alguien importante. Una presentación segura y pulida le abrirá puertas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): guarde sus planes para sí mismo. Permitir que sus emociones lo dominen le acarreará problemas. Concéntrese en cómo se ve, se siente y se presenta ante sus asociados. Observe los cambios que hacen los demás y piense cómo compensarlos para asegurarse de obtener ganancias, no pérdidas. Elija la salud por encima de las tentaciones y la paz por encima del caos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de escenario cambiará su perspectiva. No permita que lo que hagan los demás le cause inquietud ni interrumpa sus planes. Elija una dirección que le ofrezca un programa a seguir y logrará hacer aquello a lo que aspira. Deje que las decisiones positivas de su vida dicten su futuro y empezará el próximo año con una sonrisa en el rostro. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lasconversaciones le darán información detallada sobre cualquier cambio o riesgo que considere. Tenga en cuenta los plazos y las fechas límite de fin de año. Estar al tanto de las situaciones delicadas le ayudará a evitar retrasos o la pérdida de oportunidades. Diga lo que piensa, persevere y disfrute del camino. Cuando quiere que las cosas sucedan sus mejores aliadas son la disciplina y la diligencia. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea tolerante con los valores afectivos y las situaciones que se presenten a nivel personal. Esté preparado para alejarse de cualquiera que intente obtener de usted algo a cambio de nada. El entusiasmo que encontrará será mucho menor de lo previsto, eso lo obligará a lidiar con las consecuencias que alguien le eche en cara. En caso de duda, diga que no. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dirija sabiamente su energía. La forma en que utilice sus fortalezas y habilidades será testimonio de quién es y de lo que puede hacer. La concentración, la dedicación y encontrar el momento oportuno influirán en sus logros. Una mentalidad innovadora le ayudará a llevar a cabo sus planes con discreción. Participe, contribuya y trace el camino más ventajoso a seguir. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ubíquese en el asiento del conductor y avance en una dirección que satisfaga sus necesidades. Su conocimiento captará la atención, y su capacidad de convertir algo único en algo funcional y rentable le abrirá puertas. Establezca redes, socialice y comparta aquello que lo inspira con personas con visión de futuro. Alguien que conozca influirá en su próximo paso. Las alianzas parecen prometedoras. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio despertará su imaginación y lo guiará en una dirección creativa que influirá no solo en usted, sino también en quienes lo rodean. Ponga por escrito sus ideas y planes, y considere cómo aprovechar cualquier subsidio u oferta que pueda ser ventajosa si se inicia antes de que termine el año. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): un compromiso y modificaciones en su estilo de vida requieren atención. Puede confiar en que su corazón y sus emociones se activarán y reflejarán lo que es mejor para usted. Los viajes y la comunicación se ven favorecidos, la respuesta que reciba le ofrecerá garantías y confirmará su próximo paso. Acepte el cambio y se presentarán oportunidades, sellando el trato con una celebración. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.