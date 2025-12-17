Horóscopo de hoy
17 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Milla Jovovich, 50; Bill Pullman, 72; Eugene Levy, 79; Ernie Hudson, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año convierta su energía en algo espectacular. Permita que la creatividad tome el mando y lo inspire a actualizar y adaptar su entorno y estilo de vida para disfrutar de lo que ama hacer con personas que encuentra excitantes. Depende de usted tomar decisiones de vida que lo impulsen a aprovechar el momento y cada oportunidad que se le presente. Tome el camino que conduce a la victoria. Sus números son 7, 12, 20, 28, 31, 33, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, apasionado y reservado. Es visionario y metódico.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija en qué quiere participar y calcule cuánto costará. Abordar con antelación los gastos de la temporada festiva y los eventos reducirá el estrés y lo animará a relajarse y disfrutar. Viajar requerirá tiempo extra y la documentación adecuada. El romance está en las estrellas. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de que termine el año estudie una oferta que requiere su atención. Prepárese para lidiar con agencias gubernamentales, instituciones y asuntos que podrían afectar el tiempo de viaje si durante estas fiestas visita a familiares y amigos. Aproveche una oferta a la que pueda optar. La compensación que reciba tendrá un impacto positivo en su estilo de vida. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio puede ser positivo si lo acepta con entusiasmo y participa en charlas y eventos que le ofrezcan una plataforma para compartir sus ideas. Explorar posibilidades y considerar cómo aprovechar al máximo el próximo año le ayudará a cambiar su perspectiva sobre lo que está por venir. Piense en grande, actúe en su nombre y disfrute el viaje. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): al abordar asuntos y perspectivas profesionales mire el panorama general. Piense en cómo utilizar sus habilidades y promocionarse para lograr ubicarse en un puesto que demuestre su crecimiento profesional y su capacidad de elegir el momento oportuno. Prepararse para el éxito le dará tranquilidad y le permitirá ahorrar dinero. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asista a eventos que le permitan mostrar sus habilidades y experiencia. Reconectar con antiguos compañeros le abrirá las puertas a nuevos comienzos. No crea todo lo que escucha; investigue y resuma aquello que le interesa. Quien no arriesga, no gana. Tantee el terreno, cree redes de contactos y se presentará una oportunidad. Una alianza tiene potencial. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aléjese del drama y de quienes intentan involucrarlo en una situación que no le corresponde. Ponga su energía en proyectos personales y de mejora del hogar que no sean polémicos. Haga lo necesario para mantener la estabilidad personal y emocional. Proteja su reputación y evite chismes o compartir información sin antes verificar los hechos. **

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): para usted la comunicación es fundamental. Al compartir sus ideas permita que su encanto lo guíe; comprenderá lo que esperan y desean de usted los demás. Un ligero cambio en sus planes le ayudará a perfeccionar su próximo paso para asegurar el éxito. Despeje un espacio en casa para su siguiente proyecto. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere, observe y aprenda. Concéntrese en la superación personal para aumentar su confianza y prepararse para las próximas festividades. Verifique la información antes de compartirla o hacer planes basándose en lo que escuche. Alguien podría intentar hacerlo parecer incompetente orientándolo en la dirección equivocada. Proteja su posición. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el rumbo y cíñase a lo básico, avanzará sin problemas y con facilidad. El camino más rápido hacia adelante es conocer sus capacidades y hacer lo que mejor sabe hacer. Tener menos interacción lo beneficiará. Dirija su energía en consecuencia y no acceda ni presente su oferta hasta que los demás cumplan con sus estándares. Confíe en su inteligencia y perspicacia. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá una perspectiva sobre algo que quiere lograr. Haga preguntas y preste atención a lo que se dice para asegurarse de obtener una evaluación honesta de las situaciones y las posibilidades existentes. Un evento que le permita aprender y conectar con personas que practican algo que quiere lograr puede generar oportunidades inesperadas. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede ser que no le guste lo que sucede a su alrededor, pero tómese un momento para analizar lo que está sucediendo y descubrirá algo o a alguien interesante. No se deje llevar por el sueño de nadie más; invierta en sí mismo, en sus cualidades y en su futuro. Un cambio lo sorprenderá y lo animará a seguir adelante con entusiasmo. El romance se ve favorecido. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): crea en lo que ve, Verifique lo que oye y persiga aquello que le apasiona. Participe en eventos que amplíen su perspectiva y lo animen a aprender algo nuevo. Relacionarse con personas y actividades innovadoras le ayudará a comprender la dinámica de mantenerse al día y progresar. Confíe en sus instintos y siga adelante. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.