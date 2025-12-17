Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Milla Jovovich, 50; Bill Pullman, 72; Eugene Levy, 79; Ernie Hudson, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año convierta su energía en algo espectacular. Permita que la creatividad tome el mando y lo inspire a actualizar y adaptar su entorno y estilo de vida para disfrutar de lo que ama hacer con personas que encuentra excitantes. Depende de usted tomar decisiones de vida que lo impulsen a aprovechar el momento y cada oportunidad que se le presente. Tome el camino que conduce a la victoria. Sus números son 7, 12, 20, 28, 31, 33, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, apasionado y reservado. Es visionario y metódico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija en qué quiere participar y calcule cuánto costará. Abordar con antelación los gastos de la temporada festiva y los eventos reducirá el estrés y lo animará a relajarse y disfrutar. Viajar requerirá tiempo extra y la documentación adecuada. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): antes de que termine el año estudie una oferta que requiere su atención. Prepárese para lidiar con agencias gubernamentales, instituciones y asuntos que podrían afectar el tiempo de viaje si durante estas fiestas visita a familiares y amigos. Aproveche una oferta a la que pueda optar. La compensación que reciba tendrá un impacto positivo en su estilo de vida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio puede ser positivo si lo acepta con entusiasmo y participa en charlas y eventos que le ofrezcan una plataforma para compartir sus ideas. Explorar posibilidades y considerar cómo aprovechar al máximo el próximo año le ayudará a cambiar su perspectiva sobre lo que está por venir. Piense en grande, actúe en su nombre y disfrute el viaje. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): al abordar asuntos y perspectivas profesionales mire el panorama general. Piense en cómo utilizar sus habilidades y promocionarse para lograr ubicarse en un puesto que demuestre su crecimiento profesional y su capacidad de elegir el momento oportuno. Prepararse para el éxito le dará tranquilidad y le permitirá ahorrar dinero. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): asista a eventos que le permitan mostrar sus habilidades y experiencia. Reconectar con antiguos compañeros le abrirá las puertas a nuevos comienzos. No crea todo lo que escucha; investigue y resuma aquello que le interesa. Quien no arriesga, no gana. Tantee el terreno, cree redes de contactos y se presentará una oportunidad. Una alianza tiene potencial. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aléjese del drama y de quienes intentan involucrarlo en una situación que no le corresponde. Ponga su energía en proyectos personales y de mejora del hogar que no sean polémicos. Haga lo necesario para mantener la estabilidad personal y emocional. Proteja su reputación y evite chismes o compartir información sin antes verificar los hechos. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): para usted la comunicación es fundamental. Al compartir sus ideas permita que su encanto lo guíe; comprenderá lo que esperan y desean de usted los demás. Un ligero cambio en sus planes le ayudará a perfeccionar su próximo paso para asegurar el éxito. Despeje un espacio en casa para su siguiente proyecto. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): espere, observe y aprenda. Concéntrese en la superación personal para aumentar su confianza y prepararse para las próximas festividades. Verifique la información antes de compartirla o hacer planes basándose en lo que escuche. Alguien podría intentar hacerlo parecer incompetente orientándolo en la dirección equivocada. Proteja su posición. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el rumbo y cíñase a lo básico, avanzará sin problemas y con facilidad. El camino más rápido hacia adelante es conocer sus capacidades y hacer lo que mejor sabe hacer. Tener menos interacción lo beneficiará. Dirija su energía en consecuencia y no acceda ni presente su oferta hasta que los demás cumplan con sus estándares. Confíe en su inteligencia y perspicacia. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): obtendrá una perspectiva sobre algo que quiere lograr. Haga preguntas y preste atención a lo que se dice para asegurarse de obtener una evaluación honesta de las situaciones y las posibilidades existentes. Un evento que le permita aprender y conectar con personas que practican algo que quiere lograr puede generar oportunidades inesperadas. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede ser que no le guste lo que sucede a su alrededor, pero tómese un momento para analizar lo que está sucediendo y descubrirá algo o a alguien interesante. No se deje llevar por el sueño de nadie más; invierta en sí mismo, en sus cualidades y en su futuro. Un cambio lo sorprenderá y lo animará a seguir adelante con entusiasmo. El romance se ve favorecido. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): crea en lo que ve, Verifique lo que oye y persiga aquello que le apasiona. Participe en eventos que amplíen su perspectiva y lo animen a aprender algo nuevo. Relacionarse con personas y actividades innovadoras le ayudará a comprender la dinámica de mantenerse al día y progresar. Confíe en sus instintos y siga adelante. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.