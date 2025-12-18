Horóscopo de hoy: día jueves 18 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Christina Aguilera, 45; Katie Holmes, 47; Brad Pitt, 62; Steven Spielberg, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de actuar sopese los pros y los contras. Analice cada ángulo y diseñe un plan que se adapte a su horario y habilidades. Un enfoque apasionado hacia la vida, el amor y la búsqueda de su felicidad será revolucionario, y hará que los demás tomen nota de lo que dice y hace. Sea valiente, diga lo que piensa y avance. Demuestre disciplina y fortaleza al abordar asuntos domésticos y relaciones significativas. Encuentre un punto medio y respire con tranquilidad. Sus números son 9, 14, 22, 29, 31, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es afortunado, capaz y entusiasta. Es divertido e intenso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no deje que la ira lo invada cuando lo necesario es actuar. Su mejor alternativa es superar sus expectativas. Elija darle un buen uso a su energía. Viva, aprenda y ría, y encontrará la felicidad que desea. Los pensamientos, seguidos de las acciones, darán frutos y le ayudarán a eliminar errores y situaciones desagradables. Una actitud positiva trae resultados duraderos. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a su flujo de caja. Es fácil perder la perspectiva financiera al intentar complacer a sus seres queridos con regalos lujosos cuando un gesto amable es todo lo que se necesita. Replantee su estrategia festiva; la amabilidad y el respeto tendrán un impacto positivo y crearán recuerdos imborrables. Su tiempo es más valioso que cualquier baratija. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no ignore las señales que recibe de sus seres queridos. Acérquese, resuelva los problemas con rapidez y si es necesario enmiende las cosas. Sea sincero con sus relaciones, los gastos compartidos y las promesas que haga a los demás. Deje que la honestidad y la integridad sean su mantra y ganará respeto y cooperación. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ate cabos sueltos y dé por terminado el día. Concéntrese en compartir alegría, ofrecer perdón y gratitud, y dejar atrás el pasado y las cosas que escapan a su control. La visión de futuro y una actitud positiva lo conducirán a relaciones plenas y buenos momentos. El cambio comienza con una sonrisa y un gesto amable. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): organice una reunión social y comparta alegría con sus seres queridos sin endeudarse ni esperar nada a cambio. Ofrezca su tiempo, escuche lo que dicen los demás, y obtendrá perspectiva y conocimientos que le permitirán ayudar. Permita que sus acciones expresen sus sentimientos. El romance se ve favorecido. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): adopte una actitud de espera y evite situaciones que lo pongan en una posición vulnerable. Los problemas personales o domésticos pueden ser costosos, así que antes de gastar en artículos innecesarios y entretenimiento, asegúrese de reservar dinero para gastos inesperados. Analice lo que le preocupa y haga cambios que lo tranquilicen. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): asista a eventos y aproveche cada oportunidad para promocionar su experiencia. Los fundamentos que acompañan al progreso le ayudarán a reconocer quién lo apoya y quién no. Trace un plan viable y evite hacer promesas que no pueda cumplir. Alguien que conozca despertará su interés como posible socio personal o profesional. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): gastar descuidadamente o pagar de más por algo muy solicitado le causará preocupación y endeudamiento. Un cambio de actitud que refleje tranquilidad, junto con la promesa de ceñirse a lo básico y a lo que pueda gestionar financiera, emocional y físicamente, le ayudará a encaminarse. Una vez que encuentre su zona de confort llegarán las oportunidades. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): priorice lo más importante. No deje nada al azar ni en manos de otros, y evitará decepciones. Confíe en sus instintos y exprese sus necesidades y lo que está dispuesto a ofrecer a cambio. La confianza, la lealtad y el progreso van de la mano cuando se trata del hogar, la familia y sus allegados. Lea el ambiente. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que las obligaciones de los demás se conviertan en su problema. Ofrezca sugerencias, pero no se inmiscuya ni se haga cargo de todo. Las mejores lecciones de la vida se aprenden haciendo las cosas por sí mismo. Un cambio de aires y actividades que le causen emoción lo conducirán al crecimiento, a nuevos comienzos y a la posibilidad de cumplir sus deseos. Cuando la oportunidad llame a la puerta, ábrala. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tome el relevo y haga lo que mejor sabe hacer. Unir todo y a todos puede ser un desafío, pero es usted quien puede dejar de lado el drama y guiar a los demás hacia la continuidad y la resiliencia. La espontaneidad, combinada con una actitud y aportes genuinos, generarán resultados positivos. Sea el pegamento, el que impulsa y el que conforta. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): concéntrese en lo que hay que hacer y no se detenga hasta completar su misión. Establezca estándares altos para los demás; ganará respeto y recibirá la ayuda necesaria para influir en cualquier causa o inquietud que lo motive. No permita que la mezquindad ni la manipulación emocional le impidan alcanzar su destino. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.