Horóscopo de hoy: día viernes 19 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jake Gyllenhaal, 45; Marla Sokoloff, 45; Alyssa Milano, 53; Tyson Beckford, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo, analice cada perspectiva y determine qué camino le conviene más. Tome la iniciativa y consolide su posición. No permita que la impaciencia y los deseos se impongan al sentido común y a un plan que garantice un resultado adecuado. Este año hay muchas opciones. Reflexione, medite y elija cada paso con tranquilidad y con su destino al alcance de la mano. Tenga claro lo que quiere y rechace las tentaciones que lo desvían de su objetivo. Sus números son 3, 12, 22, 27, 34, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es imaginativo, comprensivo y productivo. Es espontáneo y cambiante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una mente y un corazón abiertos le ayudarán a alcanzar sus aspiraciones. La comunicación, seguida de la acción, lo llevará a una comprensión que le permitirá adoptar cambios en su estilo de vida, permitiendo la reducción de gastos generales y la libertad mental al reducir de deudas. Viva dentro de sus posibilidades y encontrará alegría y gratitud en la simplicidad. El amor está en las estrellas. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no permita que lo que otros elijan hacer lo confunda. En lo que respecta a sus decisiones futuras, lo mejor es ajustar lo que desea a su gusto. Si va a cambiar su rumbo, hágalo por las razones correctas. Elija el camino que despierte su imaginación y le ofrezca un mensaje claro y nítido, guiándolo en la dirección más compatible. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): avance con fuerza y valentía. Haga lo que mejor sabe hacer y hable con honestidad, integridad y un plan válido que no prometa más de lo que puede cumplir. Lo que hará que la gente se sume a sus planes es su forma de promocionarse con encanto y elocuencia. Confíe en sus instintos. Las alianzas parecen prometedoras. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aproveche la oportunidad para comunicarse con quienes pueden ayudarle a progresar. Los eventos que combinan negocios y placer le servirán de plataforma para demostrar que sus talentos van mucho más allá de sus cualificaciones. Los aportes innovadores, combinados con dedicación y un enfoque disciplinado hacia la autenticidad y la actualización, darán sus frutos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda de la experiencia y prepárese para usar funciones relacionadas con el trabajo para progresar en su campo. Gánese a su jefe o acérquese al líder de un grupo al que quiera unirse e inicie un diálogo que ofrezca una perspectiva única sobre las perspectivas. Ofrezca lo suficiente para llamar la atención y causará una buena impresión. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): evite las situaciones que no puede cambiar. Aléjese del drama y de los grandes egos que intentan superar a todos los que se encuentran. Ganará más terreno si concentra su energía en la mejora personal, el buen estado físico y la participación en actividades o eventos que le dibujen una sonrisa en el rostro. Depende de usted elegir alternativas positivas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la exageración traerá problemas. La comunicación puede hacer o deshacer una relación. No haga promesas a menos que planee cumplirlas de inmediato. Asumir demasiado podría dar una buena impresión, pero lo hará quedar mal si no cumple. Lo mejor es ser divertido, amable e informativo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): súbase al tren rápido, adáptese y aprenda sobre la marcha. Evite las empresas conjuntas o los gastos compartidos y comience a hacer cambios que le den la libertad necesaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Mire el panorama general y sus planes a largo plazo, y asóciese con quienes puedan ofrecerle una recomendación. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tome el camino largo si eso le ayuda a perfeccionar lo que quiere lograr. Tomar atajos o confiar en la palabra de alguien antes que en sí mismo lo dejará en una posición vulnerable. El tiempo está de su lado, haciendo que el viaje valga la pena. Confíe en su capacidad de manejar los asuntos a su manera. No tenga miedo de decir que no. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde importa y avanzará. Comenzar el año con una actitud positiva y un plan establecido le dará algo que celebrar en estas fiestas. Relaciónese con personas afines y descubrirá atajos que puede usar para proyectar sus planes a tiempo. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio le sentará bien. Visite un lugar que le traiga buenos recuerdos y piense en cómo puede aplicar ese sentimiento para crear nuevos recuerdos y fortalecer las relaciones con sus seres queridos. Piense en lo que más le preocupa y replantéese cómo puede superar cualquier adversidad que encuentre. Elija la amabilidad y la consideración, y prosperará. El romance se ve favorecido. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija con cuidado con quién pasa su tiempo. Aléjese de quienes lo usan o se aprovechan de usted. Un cambio de escenario o participar en eventos con quienes lo aman y protegen le dará el tiempo que necesita para rejuvenecer y replantearse cómo quiere seguir adelante. Elija la estabilidad y la constancia. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.