Horóscopo de hoy: día sábado 20 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jonah Hill, 42; David Cook, 43; Nicole de Boer, 55; Joel Gretsch, 62.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piénselo dos veces antes de seguir adelante. Es más fácil mejorar sus planes que corregir errores. Dedique más tiempo y esfuerzo a perfeccionar sus habilidades y a formular ideas que lo diferencien de la competencia. Piense en grande, pula sus habilidades e ideas, y lleve a cabo sus intenciones con dignidad y gracia. Superará su rendimiento y remplazará lo obsoleto con algo nuevo, emocionante y buscado. Exprese y ejecute lo que tiene para ofrecer. Sus números son 4, 11, 25, 32, 38, 41, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, reflexivo y cortés. Es adaptable y disciplinado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga que cada momento cuente y que cada decisión valga la pena. La prisa no es buena consejera y puede llevar a circunstancias que requieren tiempo, esfuerzo e intervención gubernamental o institucional. Use su intelecto; investigue, hable con expertos y haga bien las cosas al primer intento. Aclare, simplifique y siga adelante. Elija la superación personal en lugar de intentar cambiar a los demás. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): puede ceder un poco, pero no lo haga cuando se trate de algo que le importa o que afecte su integridad. Un enfoque positivo a los cambios en su estilo de vida facilitará la transición y hará que su destino sea más atractivo. La actitud lo es todo cuando se trata de llevarse bien con los demás, superarse y embellecer su hogar. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): las personas que pueden desviarlo del camino captarán su atención. Haga preguntas, proceda con cautela y opte por no participar ni donar para algo que desconoce. Concentre su atención en la capacidad intelectual, el aprendizaje y la preparación para los cambios que desea implementar el próximo año. Haga que su prioridad sea ser fiel a sí mismo. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reflexione sobre sus perspectivas y considere qué podría ayudarle a cumplir sus sueños. Encontrar su propósito parece alentador si modifica su agenda para ampliar su conocimiento y conciencia de sus objetivos. Sea fiel a sí mismo, ponga su energía donde realmente importa y explore lo que despierta su interés y entusiasmo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): de usted depende iniciar el cambio. Si espera a que alguien dé el primer paso, se quedará atrás. Póngase a la altura de las circunstancias, asuma una posición de liderazgo y avance con energía y confianza. Su actitud y comportamiento marcarán el ritmo, y sus acciones sellarán el acuerdo. Los eventos sociales darán lugar a encuentros interesantes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): alce vuelo. Pasar menos tiempo en casa le permitirá comprender qué no funciona en su vida personal o doméstica. Disfrute de pasatiempos que lo eleven y le permitan conectar con personas afines. Un cambio lo beneficiará, animándolo a ampliar sus intereses y a adaptar su estilo de vida para reducir el estrés y asegurar su felicidad. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio de estilo de vida se ve favorecido. Una mudanza o reorganizar su entorno para facilitar sus objetivos le dará el impulso necesario para seguir adelante con sus planes. Descubrirá quién está de su lado gracias a la ayuda y el apoyo que reciba. No deje que la ira ni la decepción lo consuman; termine lo que empieza y siga adelante. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): limite sus gastos. Concéntrese en eventos que le permitan descubrir algo que quiera lograr o conocer personas con las que desea conectarse. No deje nada al azar al generar las circunstancias para asegurarse de obtener lo que quiere, ya que esta es la ruta más rápida hacia adelante. Es hora de evaluar las situaciones y actuar. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): preste atención a su entorno. No pase por alto algo de lo que depende, que se deteriora ante sus ojos. El mantenimiento es clave para que usted y su hogar funcionen de forma eficaz y eficiente. Investigue para asegurarse de recibir la mejor calidad al mejor precio posible. La honestidad y la durabilidad conducirán a buenos resultados. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acelere el ritmo y haga lo suyo. No permita que nadie se interponga ni lo desvíe de su camino. Cree sus propias oportunidades en lugar de esperar a que alguien más lo haga por usted. El cambio comienza por usted, e invertir tiempo para mejorar su vida, lograr la sostenibilidad o fortalecer relaciones significativas le reportará grandes beneficios. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): asista a eventos que le brinden información sobre algo que le interesa. No comparta con nadie sus secretos ni sus planes hasta tener todo en orden. La sincronización lo es todo, y eliminar la posibilidad de que algo o alguien interrumpa sus planes le ayudará a alcanzar sus objetivos. Ate los cabos sueltos y siga adelante. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dele un buen uso a su energía. Investigue, inscríbase en cursos que lo mantengan al día y póngase en la corta lista de candidatos para ascender en el futuro. Lo que cuenta es cómo juega el juego. No mezcle negocios con placer ni comparta información personal. El profesionalismo, la responsabilidad y mantenerse a la vanguardia de la competencia son esenciales. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.