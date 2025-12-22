Horóscopo de hoy: día lunes 22 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jordin Sparks, 36; Brooke Nevin, 43; Ralph Fiennes, 63; Diane Sawyer, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: incorpore a su rutina diaria aquellos cambios que lo entusiasman. Salga de su zona de confort y sea quien hace que las cosas sucedan. Abrace la vida y el amor, y convierta lo negativo en positivo. Sea el motor de su felicidad y no se arrepentirá. La oportunidad está a su alcance; depende de usted hacer su parte. Deje de frenarse cuando tiene tanto que ganar persiguiendo sus sueños. Sus números son 5, 17, 22, 27, 32, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, participativo y realista. Es impulsivo y elegante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): acérquese y conecte con personas que tengan algo que ofrecer a cambio. Las conversaciones informales durante las fiestas pueden dar lugar a ofertas que cambien su vida en el nuevo año. No se quede de brazos cruzados cuando tiene tanto que ganar participando. Comparta sus ideas y considere las posibilidades. Concéntrese en convertir una oportunidad en un nuevo comienzo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe lo que sucede a su alrededor. Escuche con atención y adáptese a cualquier cambio que usted prevea que le ayude a optimizar su tiempo. Aproveche la oportunidad de participar en algo que pueda ampliar su conocimiento o guiarlo en una dirección que lo anime a mantenerse al día con las últimas tendencias profesionales. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): encuentre algo que le apasione e inscríbase para ayudar. El voluntariado en esta época del año puede ser gratificante y conectarlo con un grupo que influirá en su forma de vivir y en su visión del mundo que le rodea. Abra su mente y se animará a probar algo nuevo. El romance está en las estrellas. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): aborde los problemas que persisten sin solución y adopte una postura. Su perspicacia y dedicación para encontrar soluciones le brindarán la oportunidad de tomar las riendas. No tema a la oposición; ofrezca soluciones y ponga las cosas en marcha. Una actitud proactiva allanará el camino. Es hora de dejar atrás el pasado. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): disfrute de las festividades. Aproveche cada oportunidad para compartir su visión y conseguir apoyo. Su atractiva presentación de cómo ve que se desarrollan las situaciones captará la atención y fomentará colaboraciones interesantes. El cambio está en el horizonte si está dispuesto a dar un paso al frente y hacer su parte, pero no descuide a sus seres queridos ni los dé por sentados. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): diga menos y haga más. Lo importante es cómo gestiona las situaciones humanitarias. Observe cómo reaccionan los demás y actúe para allanar el camino a quienes comparten sus convicciones. La paz comienza con disciplina, dedicación y diversidad. Sea parte de la solución, no del problema, y algo bueno llegará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deténgase y reconsidere sus planes. Los excesos se volverán en su contra. Es mejor evitar gastar de más, hacer promesas poco realistas o dejarse llevar por las emociones. Use su encanto, experiencia e intelecto para guiarlo en una dirección que le permita evitar eventos y situaciones que le ofrezcan poco a cambio. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): céntrese en aquello que lo apasiona. Socialice, cree redes y comparta sus ideas con personas afines, y eso le abrirá las puertas a nuevos comienzos. Depende de usted crear oportunidades y llegar hasta el final para asegurar que sus planes cobren impulso y atraigan a las personas adecuadas. Proteja su reputación moderando los excesos que se permite. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga la mente abierta, pero no ceda ante presiones injustificadas. Escuche atentamente, pero prepárese para defender sus ideas, perspectiva y decisiones. Sea un líder, no un seguidor, y ganará respeto y un puesto que ofrezca algo valioso. Concéntrese en recopilar información y formular un plan. La honestidad es la mejor política. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ponga su energía donde le dé el mayor rendimiento. Hoy se trata de reconocer sus cualidades y ponerlos a trabajar para sí mismo. El cambio depende de usted; no se subestime. La oportunidad de asociarse con alguien o de seguir sus instintos dará sus frutos. No permita que la pereza, la interferencia externa o la negatividad emocional arruinen sus planes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): combine energía y creatividad, y elaborará un plan para lanzar el nuevo año. El cambio está a su alcance si utiliza sus habilidades para alinearlas con sus sueños, esperanzas y deseos. Avance con gratitud y la intención de aprovechar cada conexión y oportunidad a su favor. Hay cosas buenas a su alcance. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): piénselo dos veces antes de arriesgar su oportunidad de ascender. En eventos que combinen negocios con placer limite sus palabras, acciones y las concesiones que se permite. El progreso personal y profesional comienza con una actitud positiva, perspicacia y saber cómo gestionar a una multitud. Ponga su energía y disciplina en la superación personal, no en intentar cambiar a los demás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.