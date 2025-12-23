Horóscopo de hoy: día martes 23 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Noel Wells, 39; Eddie Vedder, 61; Susan Lucci, 79; Harry Shearer, 82.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el detalle, la observación, el pensamiento original y tomar las riendas son el camino a seguir. No se limite ni ignore los pequeños detalles que pueden abrumarlo cuando el tiempo apremia. Este año los asuntos pendientes serán su perdición. Mantenga sus documentos y pagos al día, y la vista puesta en lo que desea lograr. No deje nada al azar. Avance sin miedo. Sus números son 2, 10, 24, 33, 36, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, reservado e ingenioso. Es impredecible y divertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): aproveche su entusiasmo y vitalidad. Si no tiene un propósito o una salida para su energía puede aflorar la frustración, provocando ira y tensión hacia las situaciones y las personas con las que se relaciona. La medicación, el ejercicio y mantenerse ocupado le ayudarán a evitar encontronazos con alguien que tiende a sacarlo de quicio. Elija la paz al caos. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no comparta cuánto gana o gasta. Es mejor guardarse para usted mismo sus propósitos a largo plazo, junto con los cambios personales o financieros que pretende hacer. Darles a otros la oportunidad de opinar sobre sus planes aumentará su confusión y lo pondrá en una posición vulnerable. Evite dar a otros motivos para chismear. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cuando trate con sus socios o con aquellas personas a quienes tiene en alta estima hable desde el corazón, y a cambio obtendrá respeto y honestidad. Es mejor resolver ahora los asuntos pendientes que no desea arrastrar al nuevo año, antes de enfrentarse a penalizaciones o arrepentimientos. Avanzar con la conciencia tranquila es liberador. El romance se ve favorecido. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque una oportunidad y haga su magia. Su forma de abordar las ideas y a las personas en puestos importantes determinará el sabor de lo que está por venir. Es conveniente aprovechar una oportunidad financiera, o reforzar sus inversiones para asegurarse de conseguir las deducciones que necesita. En caso de duda, consulte con un experto. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que lo que hagan los demás interfiera con sus palabras de sabiduría y su calidad de vida. Supere cualquier diferencia que tenga y aproveche al máximo la temporada festiva. Aceptar a los demás tal como son le dará el impulso necesario para avanzar con rapidez y sin remordimientos. Céntrese en el amor propio y el respeto. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es fundamental ser fiel a sí mismo, a sus ideas y a sus convicciones aunque otros intenten llevarlo en diferentes direcciones. Ponga su energía en aquello que lo anime a sobresalir y le ayude a cerrar el año con una nota alta. Su cambio personal no pasará desapercibido y le servirá como trampolín hacia futuros logros. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): prepare su entorno para disfrutar de las fiestas con amigos y familiares. Abrir su corazón y sus puertas a los seres queridos los acercará más y le ayudará a reconocer qué y quiénes son valiosos en su vida. Deje atrás los agravios del pasado y encuentre la manera de empezar de nuevo. Elija la amabilidad en lugar de la crítica. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): es mejor que reflexione sobre las situaciones antes de embarcarse en algo que quizá no pueda terminar. No permita que sus emociones lo dominen y lo lleven a una dirección sin retorno. Sea la luz en la habitación y tome el camino correcto cuando alguien intente poner a prueba su paciencia y fortaleza de carácter. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tenga cuidado con lo que desea. No todos responderán con jovialidad. Retírese, espere y observe las señales que lo guiarán con cordialidad. No puede retractarse de sus palabras ni acciones, pero puede ajustar su forma de pensar y considerar alternativas positivas que lo beneficien. Sea agradecido y amable. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): asuma la responsabilidad de lo que hace y dice, y avance con gracia y determinación. Implemente los cambios necesarios para despejar su camino y asegurarse de alcanzar el destino que ha elegido. Depende de usted establecer su rumbo, perseverar y disfrutar de los beneficios del trabajo duro, la precisión y la dedicación. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): comparta lo que ha recibido y haga su parte, y tendrá esa buena sensación que se siente al cuidar de quienes lo rodean. Una palabra amable o una mano amiga pueden ser mucho más valiosas que una donación que no puede permitirse. Sea bueno consigo mismo y con los demás mediante gestos y palabras amables, y se producirá un cambio positivo. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado en eventos que mezclan negocios con placer. La clave para mantener su posición y reputación es ser agradecido, servicial y amable. Los eventos sociales y de establecimiento de contactos requieren reflexión y consideración por las personas con las que se cruza a lo largo del día. Una personalidad alegre lo convertirá en la luz brillante de la habitación. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.