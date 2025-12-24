Horóscopo de hoy: día miércoles 24 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ryan Seacrest, 51; Stephenie Meyer, 52; Ricky Martin, 54; Diedrich Bader, 59.

FELIZ CUMPLEAÑOS: el dinero y las emociones encontradas pueden impedirle avanzar. Aléjese de los conflictos y de las situaciones que juegan con sus debilidades. Elija llegar hasta el final y poner a trabajar para usted sus habilidades, cualidades y deseos. Diga no a las interferencias y sí a seguir a su corazón y a sus sueños. Es hora de priorizarse. Una vez que esté satisfecho, puede ayudar a los demás. El momento oportuno y la secuencia son esenciales. Sus números son 6, 13, 22, 28, 34, 46, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, perspicaz y sabe aprovechar las oportunidades. Es sincero y jovial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): haga lo necesario para asegurarse de que quienes ponen a prueba su paciencia durante las fiestas no lo tomen desprevenido. Tenga a mano muchas frases ingeniosas para que le sirvan de salida cuando alguien crítico o molesto lo acorrale. De usted depende protegerse de cualquier disputa que se le presente. Elija la amabilidad en lugar de la angustia. ****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): surgirán emociones encontradas que lo llevarán a cuestionar si lo que está donando o con lo que está lidiando vale la pena. Los viajes, las visitas y las reuniones con seres queridos que no ve muy a menudo le serán esclarecedores y le ofrecerán información sobre sus aspiraciones a medida que se acerca al nuevo año. La superación personal y el romance se ven favorecidos. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): analice el año que termina, sopese los pros y los contras, y establezca qué dejar atrás y qué llevar adelante. Estudie el panorama general, pero una vez que tenga una visión clara, adopte un enfoque minimalista en su proceder. Cuanto menos equipaje cargue, más fácil será concentrarse en cómo distribuir su tiempo adecuadamente. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): busque artículos útiles, económicos y comestibles como ofrenda en lugar de intentar impresionar a alguien con artículos caros que no puede permitirse. La intención es lo que cuenta, y si no tiene un plan o el efectivo a mano las compras de última hora pueden llevarle mucho tiempo. Limite sus gastos; la intención es lo que cuenta. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ofrecer ayuda, dinero o tiempo es admirable, pero no permita que nadie se aproveche de su amabilidad. Elija cómo y qué hacer estas fiestas. A veces quienes más apoyo necesitan son personas cercanas, de quienes menos lo espera. Este año la caridad empieza por casa. Mire a su alrededor y apoye a sus seres queridos. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la participación es inminente. Asista a eventos benéficos, combine negocios con placer o alegre a alguien que esté desanimado. Puede convertir lo negativo en positivo con una palabra, una sonrisa o un gesto amable. Observe cómo les va a los demás y agradezca lo que tiene. Las emociones estarán a flor de piel. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): controle sus sentimientos, mantenga las situaciones en perspectiva, reconozca que los niveles de estrés y tensión son altos y sea comprensivo con quienes tienen dificultades para superar momentos difíciles. Todos tenemos una historia. No juzgue; muestre compasión. Controle su consumo para evitar las consecuencias y los arrepentimientos que conlleva, especialmente al combinar negocios con placer. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dese el tiempo suficiente para llegar a donde desea ir. Viajar en esta época del año puede ser estresante. Es esencial prepararse y tener planes de contingencia, además de dejar tiempo suficiente para hacer cambios de última hora de ser necesario. Mantenga la calma y disfrute la ocasión. Es momento de crear recuerdos, no de arrepentimientos. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): proceda con paciencia y buenas intenciones. Una actitud amable y una gran sonrisa le ayudarán a disuadir a cualquiera que desee descargar sus frustraciones con usted. Intente evitar las compras de última hora y los lugares concurridos para asegurarse de disfrutar de las festividades que le rodean. Sea un buen samaritano, no un Grinch. Elija la paz en lugar del caos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las compras no planeadas o el entretenimiento extravagante frenarán su avance. Sea consciente de cuánto cuestan las cosas antes de dejarse envolver por el despliegue publicitario. La disciplina y la constancia en su plan original lo llevarán a donde quiere ir por un precio asequible. Elija ideas bien pensadas que se adapten a su presupuesto. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): póngase en acción, haga su parte y cree recuerdos entrañables con sus seres queridos. Prepare el escenario para una reunión feliz y saludable, y mantenga el equilibrio que todos necesitan en esta época del año. Dé lo mejor de sí mismo y el amor que recibirá a cambio será el mejor regalo de su vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tiene todo bajo control. No permita que el consumo sea su perdición. Es tentador comer en exceso, gastar demasiado y darse demasiados gustos cuando hay tanta alegría a su alrededor. Sea el buen samaritano, el que cuida de los demás y ofrece ayuda donde y cuando es necesario. Establezca estándares que los demás sigan. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.