Horóscopo de hoy: día viernes 26 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Daughtry, 46; Jared Leto, 54; Ozzie Smith, 71; John Walsh, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: planifique sus acciones. Si piensa bien las cosas, considera sus necesidades y se ciñe a su presupuesto tiene mucho que ganar. Es necesario un cambio, pero, si quiere alcanzar el destino deseado necesita orientación. Depende de usted construir una base sólida, crear oportunidades y ser fiel a su palabra. Este año su enemigo es la incertidumbre, y la paciencia es su virtud. Ponga su energía en la superación personal y en la independencia. Sus números son 8, 19, 24, 30, 33, 45, 58.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amigable, entretenido y servicial. Es creativo e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revitalícese y disfrute de un tiempo de descanso. Reflexione sobre días pasados y los que están por venir. Es un gran día para planificar cómo desea proceder, qué quiere lograr antes de que termine el año y qué quiere lograr en el año que está a punto de comenzar. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cíñase a sus planes y todo saldrá bien. En cuanto intente encajar demasiado o modificar los planes establecidos se encontrará con problemas. Céntrese en la sincronización, viajar y sostener un diálogo que mantenga a todos enfocados, conservará energía y logrará todo lo que se proponga. El amor y el romance se ven favorecidos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ofrezca solo lo que pueda dar. Ponga límites a quienes le piden demasiado. Diga lo que piensa, aclare lo que está dispuesto a hacer y siga adelante sin importar lo que digan o hagan los demás. Defienda sus derechos y lleve a cabo lo que sea mejor para usted. Establezca estándares altos y preste atención a sus necesidades. Priorice el mimo. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase abierto a invitaciones y oportunidades, y pase tiempo con alguien a quien ama para compartir información. Disfrute de su día. La oportunidad de hablar de planes a largo plazo, una mudanza o un viaje con alguien a quien ama los acercará más. Se avecina un cambio positivo. Acepte las perspectivas y algo que desea se hará realidad. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no tome decisiones precipitadas. Deje clara su postura y sus plazos, y siga con sus asuntos. Socializar será divertido, pero no se tome al pie de la letra lo que digan los demás. Verifique cualquier información que reciba antes de compartirla. Hoy se trata de relajarse y pasarlo bien con amigos. Evite la presión y a las personas insistentes. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si necesita un cambio póngase en marcha. Hacer mejoras en el hogar, cultivar relacione significativas y apoyar causas que le preocupan le ayudará a retribuir de una forma u otra. Haga lo que le sugiera su corazón y se sentirá bien con el resultado. Viva, ame y sea feliz, y todo encajará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya el ritmo, pero piense en grande. Poner todo en su lugar y finalizar sus planes con anticipación allanará el camino para un día más tranquilo, con tiempo para activar el botón de reinicio y prepararse para las festividades de fin de año. Cuide su salud, lleve una dieta equilibrada y deje atrás los malos hábitos. Es mejor que evite los excesos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viajar, comunicarse, comprar, hacer contactos y ampliar sus intereses le darán un día entretenido lleno de cosas interesantes y opciones. Hay un cambio a su alcance, y depende de usted decidir qué sigue. Tómese su tiempo; sopese los pros y los contras, y descubrirá qué es lo mejor para usted. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): evite a cualquiera que lo moleste. Las discusiones le arruinarán el día y lo pondrán de mal humor. Haga algo que requiera energía y resistencia, y que lo haga sentir bien consigo mismo. Se favorece la actividad física o el desafío de concluir algo que desea dejar atrás antes de que termine el año. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prevalecerán las emociones. Piénselo dos veces antes de aceptar algo que pueda costarle financiera, física o emocionalmente. Un trato es bueno solo si es algo que necesita. Tómese su tiempo y considere las consecuencias a largo plazo de la deuda que contraerá. El tiempo está de su lado; reduzca la velocidad y reconsidere sus opciones. Evite las actividades extenuantes. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): sea reacio a aceptar cualquier cosa sin considerar todos los ángulos. La prisa es mala consejera, y las decisiones pueden hundirlo en deudas y arrepentimiento. Haga lo que debe hacer y dígale no a la tentación. El mejor plan es limitar su disponibilidad, relajarse y darse la oportunidad de asimilar información. Evite a las personas que lo sacan de quicio. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): diga poco, pero haga mucho. Marque el ritmo y el escenario con sus acciones, no con sus promesas. Si quiere cumplir sus sueños, descubrirá que tomar la iniciativa es su mejor opción. Los proyectos de superación personal aumentarán su confianza y le ayudarán a prepararse para abrazar la vida con un nuevo conjunto de reglas, planes e ideales. Priorícese. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.