Horóscopo de hoy
27 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 27 de diciembre para todos los signos

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Timothee Chalamet, 30; Chloe Bridges, 34; Hayley Williams, 37; Gerard Depardieu, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese su tiempo. Analice los pros y los contras antes de tomar decisiones. No permita que nadie lo empuje en una dirección que lo conduzca a la incertidumbre o a un retroceso. La paciencia es su mejor recurso al tratar con asociaciones, asuntos económicos y cambios en su estilo de vida. Si algo no le convence, aléjese. Confíe en sus instintos. Sea un líder, no un seguidor, y avance de la forma que le resulte cómoda. Sus números son 9, 21, 26, 32, 34, 38, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es emocional, resistente y expresivo. Es curioso y asertivo.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): participe en algo creativo y explore un evento o actividad que lo entusiasme. La participación es el camino a seguir e investigar la mejor manera de superar sus miedos, y será liberador derribar los límites que se interponen entre usted y algo que anhela hacer. Haga lo que sea mejor para usted y aléjese de quienes se interponen en su camino. ***

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): absorberá fácilmente la información. Participe en eventos, inscríbase en cursos y avance con sus planes. Haga cambios que se adapten a su éxito. Reorganice su agenda, haga espacio para que sus intenciones sean fáciles de lograr y disfrute desarrollando las perspectivas para las que está sentando las bases. Celebre con alguien a quien ame. El romance se ve favorecido. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guárdese para sí mismo sus pensamientos, siga a su corazón y canalice su energía en la preparación e implementación de sus planes. El cambio empieza con usted, así que no se preocupe por lo que hacen o dicen los demás cuando, idealmente, su futuro depende de usted. Establezca un presupuesto, un cronograma y una agenda que le resulten fáciles de adaptar y no mire atrás. ****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga a sus emociones fuera de la ecuación. Si desea algo, conviértalo en su punto de atención y no permita que nada ni nadie se interponga en su camino. Esfuércese al máximo si eso le ayuda a alcanzar sus objetivos. Reserve tiempo para cultivar una relación significativa y evitará contratiempos. **

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): sueñe; deje que su mente viaje a los lugares que desea visitar. Ya sean planes, estudios, viajes o revisar situaciones que desea finalizar antes del próximo año, es el momento ideal para despejar el camino. Marque el ritmo y desarrolle su estrategia. Contáctese con alguien que pueda ayudarle a acelerar su progreso. *****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): enfoque su energía en el hogar y en la superación personal. Lo que descubra le ayudará decidir mejor con quién comparte información y a quién permite entrar en su círculo íntimo. La disciplina le ayudará a alcanzar sus metas, abrir puertas y cerrar aquellas que nunca debieron estar abiertas. La paz y el amor están a su alcance. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reconsidere sus planes antes de compartir información. Es mejor no permitir que las influencias externas tomen el mando. La investigación es su aliada y le ayudará a eliminar lo innecesario, liberando tiempo valioso que puede dedicar a aquello que le hace feliz. Es hora de reemplazar lo viejo con lo nuevo y satisfacer sus necesidades. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): complete su lista de tareas de fin de año. Establezca un presupuesto para lo que está por venir y ponga en marcha un plan que esté a su alcance. Contacte a expertos; cree redes, socialice y deje que su encanto e interés le ayuden a obtener información de la élite para ayudarle a formular su camino hacia el éxito. No dude en aprovechar cualquier oportunidad. *****

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sea honesto consigo mismo. Considere las posibilidades y verifique los hechos. Si quiere hacer cambios el próximo año, es esencial saber qué y quién está disponible para usted. Dedique más tiempo y energía a la forma en que estructura sus gastos y se gana la vida. Un presupuesto marcará la diferencia entre alcanzar su meta y no lograrlo. *****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): ocúpese de los asuntos pendientes para evitar cargos por pagos atrasados u otras penalizaciones. Un cambio en su rutina o planes sociales le hará cuestionar la forma en que quiere empezar el año. Busque oportunidades que fomenten el conocimiento y la comprensión, y la oportunidad de aprender algo nuevo que aumente sus posibilidades de progresar. Replantéese su estilo de vida. **

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ser creativo con la contabilidad le ayudará a encontrar la manera de costear sus proyectos. Una conversación con un experto financiero o con alguien con quien esté considerando asociarse le ayudará a poner en perspectiva sus planes. Un cambio en su forma de vida requerirá previsión para evitar incompatibilidades. Se vislumbra una oportunidad para obtener ingresos adicionales. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las emociones pueden desbaratar sus planes. Relájese y escuche. Cuanto más introspectivo sea, más fácil le resultará distanciarse y evaluar las posibilidades sin prejuicios. Su punto fuerte es la intuición. Una oportunidad es evidente, pero la forma en que trate a los demás y cómo aplique el conocimiento adquirido determinará su éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.