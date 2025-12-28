Horóscopo de hoy: día domingo 28 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: John Legend, 47; Seth Meyers, 52; Denzel Washington, 71; Edgar Winter, 79.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año controle sus emociones. Piense bien las cosas, haga que cada movimiento sea estratégico y base sus próximos pasos en sus necesidades y las de sus seres queridos. El cambio es evidente y necesario, pero si quiere progresar requerirá de toda su atención. Tome el control y luche por lo que quiere. Elija el sentido común y la fiabilidad como modelo de éxito y logrará lo que se proponga. Sus números son 4, 21, 23, 28, 32, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es sensible, exagerado e inseguro. Es enérgico y convencional.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): espere, tómeselo con calma y no deje volar su imaginación. Extralimitarse es una pérdida de tiempo. Canalice su energía en algo que valga la pena. Un grupo de interés, o aprender algo nuevo, superará con creces sus expectativas y, sin duda, le ayudará a calmar los nervios en lugar de alimentar la ansiedad. Elija la paz en lugar del caos. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): acepte el cambio y observe qué sucede. Un cambio de escenario despertará su imaginación y le dará el impulso que necesita para empezar algo que le entusiasme. El éxito personal, conectar con personas afines y encontrar su felicidad están a su alcance. Siga a su corazón; reciba con los brazos abiertos al amor, al romance y a la autorrealización, y la felicidad será suya. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá mucho en qué pensar. Tómese su tiempo, haga preguntas, considere los resultados y no tema modificar aquello que le parezca comprometedor. No se deje engañar por argumentos de venta persuasivos ni cometa errores por culpa de las presiones financieras. Depende de usted proteger sus intereses y determinar qué justifica sus necesidades. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de hacer promesas haga a un lado las emociones. Atarse a situaciones que puedan frenarlo o costarle caro lo llevará a arrepentirse. Céntrese en aquello que lo hace feliz. Considere las relaciones y cómo encajan en sus planes, y nutra las que son significativas, descartando lo que le quita tiempo y paciencia. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): ponga su energía a trabajar para usted. Su entusiasmo no pasará desapercibido y le ayudará a atraer a alguien que pueda impulsar sus objetivos. Si puede cumplir lo que promete, nada se interpondrá en su camino. Un plan infalible y un relato detallado le ayudarán a ceñirse a la verdad y al presupuesto que se haya fijado. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un cambio de ritmo, ubicación o intereses realzará su día. Considere sus opciones y dedique tiempo a la planificación y preparación para asegurarse de aprovechar al máximo cada experiencia. Lo que vea y haga tendrá un impacto sustancial en cómo aborda un nuevo proyecto o cambia su perspectiva sobre su propia valía. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): disminuya la velocidad y tómese un momento para relajarse. Ser ingenioso le ayudará a tomar mejores decisiones y a reducir el riesgo de que alguien externo se infiltre o interfiera con sus aspiraciones. No permita que los problemas domésticos lo depriman, cuando reducir sus gastos generales lo conducirá en una mejor dirección. Haga a un lado las emociones y evite reaccionar exageradamente, esto le permitirá encontrar soluciones. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la participación conducirá a nuevos comienzos. Pruebe algo nuevo y descubrirá un talento que no sabía que tenía. Un cambio le alegrará el día y cambiará su perspectiva sobre lo que es posible. Tiene más a su favor de lo que cree, y con un poco de encanto y conversación se le abrirán puertas. La superación personal y el romance se ven favorecidos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ocúpese de los problemas domésticos antes de que exploten. La verdad es su mejor opción al lidiar con las emociones y los contratiempos. No haga promesas que no quiera cumplir. Establezca sus planes y sugiera soluciones a quienes no estén de acuerdo. La disciplina y el ingenio son su boleto al futuro. Establezca un cronograma y un presupuesto, y lidere el camino. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tome nota de lo que hacen y prometen los demás. Considere la logística y si se ve participando. Puede ser que desee un cambio, pero antes de unir fuerzas con otros considere si puede hacerlo mejor por su cuenta. El lugar donde invierte su energía es clave para su éxito. Actúe según sus necesidades y objetivos. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): la lógica y el deseo lo llevarán adonde quiere ir. Ponga su energía donde realmente importa y siga adelante. Adopte un enfoque apasionado, cobrará impulso y atraerá a las personas que pueden ayudarle a alcanzar su destino. El cambio y el desafío van de la mano, pero la innovación y el conocimiento le ayudarán a alcanzar su destino. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ya tiene las habilidades necesarias para expandir sus intereses. No se niegue el rito de paso necesario para alcanzar sus objetivos. El trabajo duro y la disciplina le ayudarán a lograrlo. Perder el tiempo intentando convencer a otros de que aprueben sus planes lo conducirá al arrepentimiento. Asuma la responsabilidad de su felicidad. Lidere el camino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.