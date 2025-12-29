Horóscopo de hoy: día lunes 29 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jude Law, 53; Patricia Clarkson, 66; Ted Danson, 78; Jon Voight, 87.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año permita que sus gestos hablen por usted y ganará influencia y comprensión sobre lo que desea lograr. Una actitud apasionada y un enfoque valiente ante cualquier situación le ayudarán a generar un cambio positivo. Una oportunidad lo espera. Póngase en acción y lidere el camino. Muestre interés; progresará y el universo se alineará con usted y sus planes. El éxito personal, la superación y el amor están en las estrellas. Sus números son 6, 13, 24, 28, 31, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, dedicado y metódico. Es una persona singular y ambiciosa.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): mantenga su vida simple. Una actitud minimalista le ayudará a protegerse de las deudas y del estrés. Para evitar tomar malas decisiones es necesario tener una estrategia. Actuar apresuradamente hará que se arrepienta. Controle sabiamente sus gastos y su tiempo, y descubrirá recompensas inesperadas que vendrán de una fuente inusual. Preste atención a las mejoras que aumenten sus habilidades e intereses. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): una mente abierta le permitirá acceder al conocimiento que puede moldear lo que aún esté por desarrollarse. Viva y aprenda sobre la marcha, y adquirirá paz interior, gratitud y una visión clara de las perspectivas y de los cambios en su estilo de vida. La disciplina y el uso de lo que tiene a su alcance lo llevarán a donde quiere ir. El amor y el romance están en auge. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si escucha a quienes no comparten sus intereses sentirá confusión. No tema tomar una dirección diferente. Siga a su corazón y aléjese de las situaciones que consumen su tiempo y paciencia, y le impiden alcanzar sus objetivos. El tiempo es oro; inviértalo sabiamente. Cíñase al plan que le ofrezca el mayor potencial. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): dé el paso y haga que las cosas sucedan. Hay una oportunidad a su alcance, y el potencial de cambio positivo lo animará a salir de su zona de confort. Infórmese, investigue y actúe por usted mismo. Use su encanto y perspicacia para convencer a sus seres queridos de que apoyen sus esfuerzos. El romance está en las estrellas. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome las medidas necesarias para asegurar su felicidad. Sea consciente de su entorno y de a quienes permite entrar en su círculo íntimo. Las emociones están a flor de piel, y revelar demasiada información en un momento de tensión le costará caro. Diga solo lo necesario y deje que sus acciones hablen por usted. Confíe en usted mismo, no en rumores. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): cree redes de contactos, aprenda sobre la marcha y acepte aquello que encuentre. Escuche, verifique la información y esfuércese por implementar un plan que respalde sus intereses, no los de los demás. Si no es diligente en obtener por escrito lo acordado surgirán costos ocultos o desinformación. Si establece estándares altos puede lograr ganancias. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): estará en la cuerda floja tanto en casa como en el trabajo. No deje nada pendiente ni sin decir para evitar contratiempos. Es necesario supervisar lo que sucede o hacerlo usted mismo. Excederse será una exageración y le costará caro. Una conversación o un cálculo lo obligarán a tomar un rumbo diferente. Evite riesgos. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): maneje con cuidado las relaciones. Las empresas conjuntas o los gastos compartidos requieren reflexión, planificación y firmas para evitar consecuencias. No permita que sus emociones lo dominen cuando los hechos y las cifras sean la columna vertebral de cualquier acuerdo al que llegue. Tómese su tiempo; apresurarse para conseguir que un contrato se firme, selle y entregue, conducirá al arrepentimiento. Lea la letra pequeña. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense antes de aceptar algo que parece demasiado bueno para ser verdad. Revise las cifras y el tiempo que le llevará conseguir lo que quiere antes de participar. Gastar de más para impresionar no le comprará favores. Su mejor inversión es en usted mismo, en su estilo de vida y en su espacio. Evite compras innecesarias o penalizaciones por retrasos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): el conocimiento y la aceptación le ayudarán a descifrar lo que es mejor para usted. Elimine aquello que le impide avanzar y vaya en una dirección prometedora. Aproveche sus talentos, experiencias y conexiones, y alcanzará sus objetivos. La paciencia le dará perspectiva y atraerá una respuesta positiva. Comparta sus sentimientos e intenciones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): las emociones se apoderarán de usted si entabla conversaciones interminables con socios, amigos o vecinos. Absténgase de hacer promesas que le quiten tiempo o le cuesten demasiado. En un tono positivo, una presión externa puede ser el empujón que necesita para iniciar los cambios necesarios para encaminarse en una dirección beneficiosa. Sopese los pros y los contras. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reitere lo que desea y el tiempo que quiere dedicar a alcanzar sus objetivos. No permita que nadie lo intimide ni lo presione en una dirección que lo favorezca más que a usted. Participe en situaciones y planes que le ofrezcan algo a cambio. Es necesario priorizar sus intereses. Se favorece la superación personal. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.