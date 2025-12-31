Horóscopo de hoy: día miércoles 31 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Gabby Douglas, 30; Joey McIntyre, 53; Bebe Neuwirth, 67; Anthony Hopkins, 88.

FELIZ CUMPLEAÑOS: antes de emprender cualquier camino, dese la oportunidad de evaluar lo que satisface sus necesidades. Si este año desea tener éxito primero necesita conocer los hechos y plantear el resultado. Estar feliz consigo mismo y con cómo se ve, se siente y se presenta ante los demás lo capacita para darlo todo y asumir el control. Deje que sus emociones descansen y que sus valiosos recursos trabajen para usted. Sus números son 8, 19, 22, 27, 36, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, entusiasta e intenso. Es innovador y brinda solidez.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): adopte un enfoque original a la gestión de su dinero personal y encontrará la manera de que este rinda. Haga cambios en su estilo de vida o mejoras del hogar que le ayuden a reducir sus gastos generales. Una actitud minimalista le ayudará a decir que no cuando la tentación lo acose. No confíe en nadie para que administre su dinero o sus posesiones. Hágalo usted mismo. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un enfoque apasionado en todo lo que hace le dará ventaja sobre cualquiera que intente competir con usted. Levántese y haga lo que más disfruta, y ganará impulso y perspectiva sobre cómo quiere emplear su tiempo. Las mejoras en el hogar le ofrecen el espacio adecuado para cumplir sus sueños. Se favorecen las mejoras físicas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore nuevas posibilidades. Visite lugares de interés y si el esfuerzo vale la pena considere un cambio. Escuche a su corazón, no a lo que otros intentan hacerle creer. Investigue, tome decisiones que lo beneficien y vaya en una dirección que lo entusiasme. Una actitud directa le permitirá obtener buenos resultados. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no posponga lo que requiere su atención ahora mismo. Cuanto antes deje atrás sus tareas, mejor se sentirá. Tenga “la” conversación que resuelva los problemas, aunque le incomode. El resultado será lo mejor para usted, incluso si experimenta alguna reacción negativa. El cambio dará paso a una nueva aventura. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice sus motivos antes de involucrarse en algo cuestionable. Si no es específico sobre lo que está dispuesto a aportar, una oportunidad se convertirá en una lección. Las alianzas pueden ser ventajosas si están bien definidas y selladas con una firma. Su encanto y su naturaleza atractiva atraerán tanto buenas como malas intenciones. Vigile atentamente sus encuentros y conversaciones. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hoy puede divertirse si se relaciona y socializa, y si no hace promesas se arrepentirá. Cíñase a lo básico y trace su plan de acción con precisión y detalle. Dejar que sus emociones lo dominen le costará su reputación. Tómese su tiempo para verificar los hechos, analizar la logística y considerar qué está dispuesto a aportar. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): manténgase cerca de su hogar, proteja lo que tanto le ha costado conseguir y dedique su energía a atar cabos sueltos. Las conversaciones o asuntos laborales se desviarán fácilmente. Mantenga su postura; si se desvía, se pondrá en riesgo. Evite trampas, revise la información y tómese el tiempo necesario para responder. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): considere sus opciones y acepte lo que le resulte más atractivo. Si se comunica abierta y honestamente sobre lo que está dispuesto a aportar y lo que espera a cambio las relaciones personales y profesionales pueden mejorar. Evitar sorpresas le ayudará a construir uniones sólidas con las que pueda contar para siempre. El romance y la autoestima están en auge. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si no gestiona bien su tiempo o no cumple sus promesas surgirá un cambio en casa o un problema doméstico. Asegúrese de ceñirse a lo factible. Sea igual de diligente cuando una oferta parezca demasiado buena para ser verdad. Haga preguntas y si percibe una intención o un costo oculto absténgase. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca estándares que lo lleven en la dirección que considere adecuada. Ponga fin a lo que ya no le sirve y despeje un camino que pueda abarcar lo que más le entusiasma. Las decisiones de vida empiezan con usted y su capacidad de hacer que las cosas sucedan. Haga preguntas directas y dé respuestas sinceras. Permita que sus deseos guíen el camino. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga que su entorno sea más acogedor o fácil de usar. La forma en que organice y configure las estaciones de trabajo para los proyectos afectará su productividad. No tiene que gastar dinero para que su estilo de vida sea más cómodo. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita ni quiere. Cíñase a sus planes y a su presupuesto. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no descuide ni subestime la magnitud de un trabajo o proyecto. Si asume algo o hace una promesa, su cumplimiento será el factor determinante que afectará su reputación. El boca a boca es la mejor forma de promoción y la puerta de entrada a nuevas oportunidades. Alguien que conozca mostrará interés en usted, ya sea personal o profesionalmente. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.