Horóscopo de hoy: día viernes 02 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kate Bosworth, 43; Dax Shepard, 51; Taye Diggs, 55; Cuba Gooding Jr., 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: se está produciendo un cambio emocional en cómo se ve a sí mismo y su dirección. Un cambio de escenario, de residencia o del uso de su espacio y tiempo requiere más reflexión, junto con pequeños pasos que lo mantengan dentro de su zona de confort mientras se integra al entorno. Una nueva imagen, un cambio de actitud y una corrección financiera tendrán un propósito y le brindarán consuelo. Sus números son 7, 15, 22, 31, 34, 45, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es perspicaz, amable y astuto. Es productivo y constante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tómese un respiro. Examine su situación en casa y en el trabajo, y considere las mejoras que le faciliten la vida que puede implementar. Descubrirá cómo puede usar al sistema, a las subvenciones o a las ofertas para redireccionar algo que hace bien hacia una dirección o ambiente más gratificante. Una conversación abierta será reveladora. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): hable sobre los asuntos en lugar de darle vueltas a lo que se está gestando. Para tranquilizarse tenga listos una solución y un plan B. La preparación es el camino a seguir, y adherirse a las normas, regulaciones y protocolos adecuados le asegurará encontrar su zona de confort. Haga planes con alguien a quien ame y comparta sus intenciones y objetivos a largo plazo. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): siéntase orgulloso de lo que hace y de su apariencia. Un enfoque enérgico hacia la salud y un aspecto óptimo aumentarán su confianza. Hable sobre gastos o un espacio compartido con alguien con quien se sienta cómodo y encontrará la manera de reducir sus gastos generales. Un compromiso parece prometedor y es atractiva la elección de estilo de vida único. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si elige usar el encanto en lugar de la crítica llegará mucho más lejos. Muestre compasión, preocupación y, si es posible, ofrezca ayuda práctica. Sus gestos amables le harán ganar favores cuando necesite algo a cambio. Ponga un poco de esfuerzo extra en cualquier trabajo que realice y obtendrá respeto y recompensas. Cultive una relación significativa. El romance se ve prometedor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): concéntrese y deje atrás cualquier trabajo que tenga planeado para hoy. Mantenerse ocupado le ayudará a liberarse de cualquier carga emocional que lo agobie. Volver a lo básico le dará tiempo para reflexionar sobre cómo se siente y qué cambios puede hacer para animarse. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): aproveche el momento, comparta sus ideas, cree redes de contactos, recopile información y considere todas sus opciones. Muestre entusiasmo y haga un compromiso que lo acerque a alguien especial. Los eventos sociales resultarán mejores de lo esperado y lo conducirán a conexiones valiosas. No se reprima; si quiere algo, pídalo. El romance está escrito en las estrellas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): al lidiar con un conflicto se sentirá en la cuerda floja. No empiece algo que no pueda terminar. Escuche con atención y sepa retirarse. Dese la oportunidad de analizar lo que se está desarrollando. Busque maneras de compensar cualquier queja que surja. Mantenga las situaciones en perspectiva y sus emociones bajo control. Manténgase ocupado con mejoras en su hogar o en su vida personal. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): regístrese en algo que lo motive a expandir sus intereses o lo desafíe a esforzarse por su crecimiento personal, el amor o un cambio en su estilo de vida. Tiene más opciones de las que cree, y ponerse en situaciones diferentes despertará su imaginación y lo impulsará a perseguir sus sueños. Establezca un presupuesto y comience su aventura. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise sus finanzas y presupuesto para conseguir algo que quiera lograr. Tenga cuidado de no exagerar ni dar una falsa impresión sobre cómo se siente o cuáles son sus intenciones. La sinceridad y la honestidad son las mejores maneras de enfrentar cualquier situación delicada. Evite las empresas conjuntas o los gastos compartidos. Es evidente una manipulación emocional. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): necesita reflexionar más sobre cómo promover y utilizar sus habilidades. Si no quiere quedarse atrás es necesario hacer un cambio. La visión de futuro es fundamental y le ayudará a atraer la opinión de quienes se esfuerzan por satisfacer las demandas actuales. Un cambio en su estilo de vida le ayudará a ampliar la visión y a reconocer nuevas posibilidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): guarde sus pensamientos para sí mismo hasta tener la oportunidad de analizar cada ángulo y determinar la mejor opción. Antes de compartir sus planes con alguien a quien desea apoyar necesita tener un resultado claro. Un cambio en su estilo de vida o residencia requerirá su aporte físico y financiero. Las emociones serán difíciles de controlar. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): participe en eventos que le permitan aprovechar sus habilidades, experiencia y conocimientos. Su contribución será apreciada y le permitirá conocer a alguien con quien tenga mucho en común. Mantenga el impulso estableciendo fechas para futuras reuniones. Los planes familiares ganarán apoyo. Establezca un presupuesto ajustado. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.