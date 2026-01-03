Horóscopo de hoy: día sábado 03 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Florence Pugh, 30; Eli Manning, 45; Danica McKellar, 51; Victoria Principal, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: convierta sus pensamientos en realidad. Este año la oportunidad llama a la puerta y depende de usted abrirla. La duda resultará en arrepentimiento. Confíe en sus instintos, mantenga el impulso y dedíquese a lo que más lo entusiasma. Depende de usted estimular sus sentidos e impulsar las cosas que le importan y que pueden llevarlo al lugar que desea. Las alianzas son clave. Sepa dónde está su lealtad. Sus números son 8, 14, 23, 32, 37, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, ambicioso y singular. Es atractivo y astuto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite a cualquiera que intente iniciar una pelea o dictar lo que puede o no puede hacer. Manténgase ocupado con trabajos esporádicos y atando cabos sueltos. Cambie su forma de ganar o administrar su dinero renovando su currículum, inscribiéndose en cursos para aumentar su potencial de ingresos y buscando inversiones lucrativas. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): es necesario un cambio. Busque la manera de mejorar su estilo de vida. Visitar un lugar que lo inspire a adaptar su espacio actual para que le sirva mejor lo motivará a perseguir sus sueños. Investigar dará sus frutos. Busque incentivos, subvenciones o financiación que apoyen sus esfuerzos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): realice el trabajo preliminar e implemente un cambio positivo. Infórmese; contáctese con expertos, haga preguntas y verifique la información. Su preparación determinará su éxito. Trabaje discretamente entre bastidores hasta estar listo para convertir sus planes en algo tangible. Averigüe qué financiación gubernamental, incentivos fiscales y ofertas pueden ayudarle a financiar sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga adelante. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Las asociaciones, el apoyo y la retroalimentación positiva están a su alcance si lidera el camino con un plan definido y una presentación apasionada. Cultive relaciones significativas y comparta sus objetivos a largo plazo, intenciones y compromisos futuros. El romance y la superación personal están escritos en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): relájese, espere y observe lo que sucede a su alrededor. La observación es su boleto para tomar mejores decisiones cuando llegue el momento adecuado. Manténgase al día con lo que le ofrecen las instituciones y los programas gubernamentales, esto despertará su imaginación y lo animará a replantearse la forma de proceder. Es posible un cambio en su estilo de vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte el cambio y adopte una actitud que le permita la libertad de ser pionero y un líder. Participe en eventos de establecimiento de contactos o ferias comerciales que estimulen su imaginación y contribuyan a la generación de ideas que lo lleven en una nueva dirección. Los eventos sociales lo conectarán con personas afines y con clientes potenciales que lo entusiasmen. El romance se ve favorecido. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): modere su retórica al tratar con familiares y amigos. No querrá enviar un mensaje negativo cuando lo necesario es un refuerzo positivo. Elija aprender todo lo que pueda y ofrecer perspectiva y guía a quienes estén en apuros, y a cambio obtendrá respeto y la ayuda que necesita. No permita que lo intimide la incertidumbre. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que su creatividad lo guíe. Asista a eventos que lo animen a conocer gente nueva y a participar en conversaciones entretenidas que le ofrezcan una perspectiva única sobre la vida, el amor y lo que tiene a su disposición. Permita a su mente divagar y se dará cuenta de que las posibilidades son infinitas y que las opciones que le atraen están a su alcance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): saber escuchar dará sus frutos. Quienes comparten su espacio u otras necesidades de vida están poniendo a prueba la convivencia. Comprender mejor su estilo de vida y lo que puede mejorar conducirá a cambios positivos. Deje que sus acciones reflejen aquello que los otros eligen hacer. Ofrezca a los demás la misma libertad que desea para usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): invierta su dinero en lo que más importa. No escatime en necesidades básicas, salud ni en un estilo de vida que ofrezca tranquilidad y la libertad de vivir a su manera. Los cambios en el entorno afectarán su estado de ánimo. Tome decisiones que alivien el estrés. Una empresa conjunta que le ahorre dinero parece atractiva. El romance se ve favorecido. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): revise sus finanzas, inversiones y cualquier pago o suscripción recurrente, y considere qué puede eliminar. La tranquilidad proviene de tener la casa en orden y un plan establecido. Un cambio en su estilo de vida le dará el impulso que necesita para perseguir sus sueños. Asuma la responsabilidad de su vida y su felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si no participa no puede marcar la diferencia. Sea valiente, comparta sus pensamientos e inquietudes, y observe qué sucede. Si es intrépido, confía y cree en sus capacidades puede alcanzar sus metas personales. Los eventos sociales serán inspiradores y los proyectos de superación personal lo animarán a actuar. El amor y el romance están escritos en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.