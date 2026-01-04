Horóscopo de hoy
04 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 04 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dot-Marie Jones, 62; Dave Foley, 63; Michael Stipe, 66; Patty Loveless, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ser directo y contundente lo llevará adonde quiere llegar. Depende de usted crear oportunidades y seguir adelante. Confíe en sus instintos y sea quien haga que las cosas sucedan. Ponga en marcha sus planes sin dudarlo ni depender de los demás. Tome el control, deje huella y haga lo que sea necesario para avanzar. Elija el camino que lo lleve a cumplir sus propósitos y a alcanzar la paz mental. Sus números son 4, 11, 20, 24, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, seductor e influyente. Es ambicioso y popular.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite los conflictos, los excesos y complacerse sin medida. Relájese, tómese un tiempo para usted y desconéctese. Ponga su energía en proyectos de superación personal y en renovar su presupuesto para satisfacer las demandas. Concéntrese en reducir sus gastos generales y en deshacerse del desorden y de los artículos que pueda donar o vender. Hacer ejercicio o una caminata lo animará a hacer cambios positivos en su estilo de vida. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene opciones, así que no permita que las emociones encontradas ni las personas manipuladoras se interpongan en su camino. Aprenda cuándo decir que no y a distanciarse de los demás. Concéntrese en la investigación, el conocimiento y la adquisición de experiencia que contribuirán a que salga adelante. Trabaje para alcanzar sus objetivos sin mostrar sus intenciones ni su progreso. Lo mejor para usted es la discreción. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore las posibilidades. Asista a una feria comercial que ofrezca información y opciones sobre cómo usar de manera eficiente sus habilidades. Mantenerse al tanto de las tendencias y personalizar sus cualidades para llenar un vacío puede generar oportunidades de ganar dinero, siempre que se abstenga de hacer promesas poco realistas. La comunicación honesta y terminar lo que empieza son esenciales. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es hora de replantearse su estilo de vida. Preste atención a las relaciones significativas y complazca a quienes aprecia. Comparta sus intenciones y haga planes que le den algo que esperar. La felicidad se trata de crear recuerdos y pasar tiempo con las personas que sacan lo mejor de usted. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piénselo dos veces antes de iniciar un cambio o donar a algo que no puede permitirse. Dejar que otros lo hagan sentir culpable para que participe o contribuya con su tiempo, dinero o habilidades lo dejará insatisfecho. Mantenga sus planes para sí mismo y sus opciones abiertas para evitar que lo den por sentado. Investigue y cumpla con las normas. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en eventos que disfrute y que lo animen a conectar con personas que comparten sus convicciones. Un nuevo entorno despertará su imaginación y lo inspirará a tomar una decisión positiva. Mejorar su desempeño mediante actividades educativas o utilizando sus habilidades para ayudar a los demás lo impulsará a ampliar sus intereses. El romance se ve favorecido. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las situaciones domésticas requerirán paciencia, tolerancia y reflexión seria. Lo mejor es esperar a ver qué pasa. Un movimiento antes de tiempo lo dejará en una posición vulnerable y lo obligará a dar marcha atrás. Su tiempo y energía rendirán al máximo si atiende sus responsabilidades e intereses personales. Diga menos y haga más. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé la bienvenida al cambio en su vida. Pruebe algo nuevo, explore posibilidades, expanda su mente y deje que sus emociones lo guíen. Las personas que conozca en el camino enriquecerán su vida y lo animarán a participar en eventos y desafíos que le ayuden a encaminarse hacia una dirección significativa. Asuma la responsabilidad de su felicidad. El romance se ve favorecido. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense más en establecer un nuevo presupuesto y en administrar su dinero de manera inteligente. Si quiere ahorrar para algo, este es un buen momento para crear un fondo o pedir ayuda a quienes creen en usted. Reconsidere cómo gana su dinero y qué es lo más importante para usted con respecto a su estilo de vida. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconfigure y modifique sus planes según sus opciones. Una vez que tenga una dirección clara le resultará más fácil enfrentarse a cualquiera que se interponga en su camino. El tiempo y el dinero son fundamentales para el hogar, el estilo de vida y las relaciones significativas. Ya es hora de un cambio positivo. El crecimiento personal y las relaciones sólidas son predominantes. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): contemple su futuro y la mejor manera de proceder. Un cambio en su estilo de vida puede ser la mejor manera de retomar el rumbo y salir de la rutina que lo está hundiendo. Dedique tiempo, esfuerzo y energía a buscar lo que hay disponible y a rediseñar cómo o dónde vive para que se adapte a su presupuesto y a sus sueños. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase al tanto de lo que hacen los demás y procure contribuir con lo mismo, además de una bonificación. Si pone de su parte y marca la diferencia surgirá una oportunidad. Ser progresista le ayudará a animar a otros a seguir su ejemplo. No dude en ser el centro de atención e influir en los demás. El romance se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.