Horóscopo de hoy: día domingo 04 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dot-Marie Jones, 62; Dave Foley, 63; Michael Stipe, 66; Patty Loveless, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ser directo y contundente lo llevará adonde quiere llegar. Depende de usted crear oportunidades y seguir adelante. Confíe en sus instintos y sea quien haga que las cosas sucedan. Ponga en marcha sus planes sin dudarlo ni depender de los demás. Tome el control, deje huella y haga lo que sea necesario para avanzar. Elija el camino que lo lleve a cumplir sus propósitos y a alcanzar la paz mental. Sus números son 4, 11, 20, 24, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, seductor e influyente. Es ambicioso y popular.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): evite los conflictos, los excesos y complacerse sin medida. Relájese, tómese un tiempo para usted y desconéctese. Ponga su energía en proyectos de superación personal y en renovar su presupuesto para satisfacer las demandas. Concéntrese en reducir sus gastos generales y en deshacerse del desorden y de los artículos que pueda donar o vender. Hacer ejercicio o una caminata lo animará a hacer cambios positivos en su estilo de vida. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tiene opciones, así que no permita que las emociones encontradas ni las personas manipuladoras se interpongan en su camino. Aprenda cuándo decir que no y a distanciarse de los demás. Concéntrese en la investigación, el conocimiento y la adquisición de experiencia que contribuirán a que salga adelante. Trabaje para alcanzar sus objetivos sin mostrar sus intenciones ni su progreso. Lo mejor para usted es la discreción. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): explore las posibilidades. Asista a una feria comercial que ofrezca información y opciones sobre cómo usar de manera eficiente sus habilidades. Mantenerse al tanto de las tendencias y personalizar sus cualidades para llenar un vacío puede generar oportunidades de ganar dinero, siempre que se abstenga de hacer promesas poco realistas. La comunicación honesta y terminar lo que empieza son esenciales. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): es hora de replantearse su estilo de vida. Preste atención a las relaciones significativas y complazca a quienes aprecia. Comparta sus intenciones y haga planes que le den algo que esperar. La felicidad se trata de crear recuerdos y pasar tiempo con las personas que sacan lo mejor de usted. El amor y el romance están escritos en las estrellas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): piénselo dos veces antes de iniciar un cambio o donar a algo que no puede permitirse. Dejar que otros lo hagan sentir culpable para que participe o contribuya con su tiempo, dinero o habilidades lo dejará insatisfecho. Mantenga sus planes para sí mismo y sus opciones abiertas para evitar que lo den por sentado. Investigue y cumpla con las normas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en eventos que disfrute y que lo animen a conectar con personas que comparten sus convicciones. Un nuevo entorno despertará su imaginación y lo inspirará a tomar una decisión positiva. Mejorar su desempeño mediante actividades educativas o utilizando sus habilidades para ayudar a los demás lo impulsará a ampliar sus intereses. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las situaciones domésticas requerirán paciencia, tolerancia y reflexión seria. Lo mejor es esperar a ver qué pasa. Un movimiento antes de tiempo lo dejará en una posición vulnerable y lo obligará a dar marcha atrás. Su tiempo y energía rendirán al máximo si atiende sus responsabilidades e intereses personales. Diga menos y haga más. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dé la bienvenida al cambio en su vida. Pruebe algo nuevo, explore posibilidades, expanda su mente y deje que sus emociones lo guíen. Las personas que conozca en el camino enriquecerán su vida y lo animarán a participar en eventos y desafíos que le ayuden a encaminarse hacia una dirección significativa. Asuma la responsabilidad de su felicidad. El romance se ve favorecido. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense más en establecer un nuevo presupuesto y en administrar su dinero de manera inteligente. Si quiere ahorrar para algo, este es un buen momento para crear un fondo o pedir ayuda a quienes creen en usted. Reconsidere cómo gana su dinero y qué es lo más importante para usted con respecto a su estilo de vida. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reconfigure y modifique sus planes según sus opciones. Una vez que tenga una dirección clara le resultará más fácil enfrentarse a cualquiera que se interponga en su camino. El tiempo y el dinero son fundamentales para el hogar, el estilo de vida y las relaciones significativas. Ya es hora de un cambio positivo. El crecimiento personal y las relaciones sólidas son predominantes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): contemple su futuro y la mejor manera de proceder. Un cambio en su estilo de vida puede ser la mejor manera de retomar el rumbo y salir de la rutina que lo está hundiendo. Dedique tiempo, esfuerzo y energía a buscar lo que hay disponible y a rediseñar cómo o dónde vive para que se adapte a su presupuesto y a sus sueños. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): manténgase al tanto de lo que hacen los demás y procure contribuir con lo mismo, además de una bonificación. Si pone de su parte y marca la diferencia surgirá una oportunidad. Ser progresista le ayudará a animar a otros a seguir su ejemplo. No dude en ser el centro de atención e influir en los demás. El romance se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.