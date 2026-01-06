Horóscopo de hoy: día martes 06 de enero para todos los signos

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): manténgase enfocado en lo que quiere. Puede conversar para llegar a una posición que le dará las recompensas y ganancias que está buscando. Amor, compromiso y planes futuros, todo se debe hacer. Se alientan el romance y la celebración. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): obtendrá experiencia y conocimiento si asiste a una feria comercial, conferencia o charla con colegas. Se pueden esperar problemas de retrasos al viajar o al tratar con instituciones. Proteja sus bienes contra el robo o la pérdida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): usted puede ser más listo, más hábil y aventajar a cualquiera que esté en su contra, pero al hacerlo, esté seguro de que las promesas que hace sean factibles. Una sociedad personal tendrá cambios que pueden mejorar su estándar de vida. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): apóyese en su intuición. Su capacidad para expandir sus intereses, conocimiento y amistades llevará a eventos y actividades que elevarán su moral, y resultará en cambios positivos. No subestime el alcance de un trabajo. Haga su tarea antes de hacer una oferta. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tome parte en eventos que involucren a gente que trabaja en su industria o comparte sus intereses. Hará excelentes conexiones que traerán cambios inusuales y repentinos a su forma de vida. Se destaca el amor. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tendrá problemas con miembros de la familia. Trate de ser comprensivo, pero exija toda la verdad antes de decidir si se involucra. Es evidente un cambio en su situación económica. No entre en una deuda innecesaria. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): necesita un descanso. Ya sea un día en el balneario o un viaje corto con alguien a quien ama, haga realidad sus planes. No acepte que las responsabilidades domésticas le impidan disfrutar de la vida. Enfóquese en reducir su estrés. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no permita una repetición de una escena decepcionante de su pasado. Evite rescatar a alguien que ya lo ha abandonado. Es importante cuidar de sus propios intereses y enfocarse en las ganancias personales, no en las pérdidas de otra gente. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): haga lo mejor que pueda para escuchar y tener paciencia con aquellos que están confundidos o no pueden resolver sus problemas. Ofrezca sugerencias, pero no se haga cargo. Concéntrese en su hogar y en mejorar su estándar de vida, no en dar dinero a los otros. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): mire el panorama general y descubrirá exactamente qué es lo próximo que debería hacer. No necesita hacer un gran cambio para ir adelante. Son las pequeñas cosas que haga las que darán las mayores recompensas. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga planes para un evento venidero. Un cambio en la forma en la que vive o hace las cosas traerá recompensas. Un enfoque interesante de una vieja idea lo ayudará a hallar tiempo para cuidar mejor de su salud, aspecto y situación económica. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): evite cualquier tipo de controversia. Es mejor que se atenga a sus propias tareas y se mantenga apartado de los rumores, interferencias o tratar con instituciones o con agencias del gobierno. Se pueden esperar problemas al viajar o con socios. **