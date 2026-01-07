Horóscopo de hoy: día miércoles 07 de enero para todos los signos

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): suelte el pasado. No se quede en lo que hacen los otros. Ponga la mayor importancia en usted y en lo que quiere realizar, y las puertas se abrirán y se harán ganancias. El amor está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ponga fin a los problemas que tiene con los pares o los familiares. Hable claro, pero no discuta ni le imponga su opinión a los otros. Aclarar las cosas para poder ir adelante es lo que importa, no lo que piensan los otros. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): compartir sus sentimientos puede ser doloroso, especialmente si usted o alguien más pueden resultar heridos. Trate de mantener simple su vida y reales sus conversaciones. Reaccionar de más llevará a mayores problemas y a un futuro incierto. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si quiere algo, busque la forma de hacer que eso ocurra. Sea creativo y use su imaginación para hacer realidad un pensamiento. Una sociedad tendrá cambios inesperados o incertidumbre, pero al final, usted será un ganador. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): haga planes con sus amigos, o con su amor, o planee un día de descanso, relajación y mimos. No deje que lo atrapen las pequeñas cosas cuando debe estar enfocado en sus sueños personales y profesionales. Se alienta el romance. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tendrá problemas en el hogar si toma parte en conversaciones emocionales. Ponga el foco en los cambios que puede hacer a su espacio de trabajo o al lugar en el que vive. Evite las distracciones. Se sentirá mejor si está ocupado. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga cambios personales que aumenten su felicidad. Hacer un viaje de placer o ir juntos con alguien que lo inspire le dará el incentivo para no dejar las cosas para mañana y comenzar a hacer. El amor está creciendo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): usted puede ayudar, pero no ofrezca pagar por los errores de otro ni deje que alguien se aproveche de su bondad. Su esfuerzo debe estar puesto en hacer alteraciones que lleven a lanzar un nuevo proyecto o búsqueda. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): sorprenda a todos en lugar de esperar a ver quién se opondrá a su decisión. No comparta lo que está haciendo hasta después del hecho. Los cambios personales no le agradarán a todos, pero es más importante que le agraden a usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): la generosidad será su caída. No sea víctima de un fraude o de la mala suerte de alguien. Resultará defraudado si hace una jugada impulsiva. Haga buen uso de su dinero y habilidades haciendo algo que beneficie a otros. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio de dirección o de vocación resultará bien. Arregle entrevistas o envíe su curriculum. Se alienta aceptar un desafío que lo ayude a expandir sus calificaciones. Actualice su aspecto y habilidades, y eso aumentará también su confianza. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de los problemas del pasado antes de ir adelante. Haga enmiendas o vuelva a pensar qué ocurrió y aprenda de los errores que cometió. Es probable que se divulguen los secretos. Problemas con las instituciones. **